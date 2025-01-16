УКР
Новини
870 5

У Міноборони РФ заявили про нібито збиття 27 безпілотників над 4 регіонами Росії

Росію атакували безпілотники

У російському міноборони заявили, що в ніч на 16 січня 2025 року російська ППО нібито перехопила 27 українських безпілотників над територією чотирьох регіонів Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на вороже Міноборони.

"Протягом минулої ночі черговими засобами ППО перехоплено та знищено 27 українських безпілотних літальних апаратів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що нібито 15 БпЛА знищено над територією Бєлгородської області, сім – над Воронезькою областю, три – над Тамбовською та два – над Курською.

Також читайте: У Міноборони РФ заявили про атаку українських дронів на газову станцію "Турецького потоку"

Раніше зазначалося, що росіяни повідомляють про атаку на Котовськ у Тамбовській області, де розташований пороховий завод.

Автор: 

безпілотник (4718) Міноборони рф (721) Удари по РФ (478)
А скільки "не збили"? І скільки "упали абломками на абъекты"? Наші відносно чесно називають загальну кількість запущеного кацапами, кількість нами збитих та кількість "локаційно втрачених"... А ці "всё сбили" - тільки чогось по всій європейській частині Росії то там, то там горять нафтобази та промислові підприємства...
16.01.2025 07:24 Відповісти
Навіть солов'їний помьот вже незадоволений цими байками про "абломкі".
16.01.2025 08:05 Відповісти
Цікаво, нафтобазою перехопили, чи спиртзаводом?
16.01.2025 07:42 Відповісти
А так же 8 звёздных дредноутов и одну нацистскую Звезду Смерти
16.01.2025 08:25 Відповісти
Щось мені подобається ця тенденція. У сенсі що кожної ночі на росії всьо сбівают і сбівают.
16.01.2025 08:31 Відповісти
 
 