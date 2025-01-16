У Міноборони РФ заявили про нібито збиття 27 безпілотників над 4 регіонами Росії
У російському міноборони заявили, що в ніч на 16 січня 2025 року російська ППО нібито перехопила 27 українських безпілотників над територією чотирьох регіонів Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на вороже Міноборони.
"Протягом минулої ночі черговими засобами ППО перехоплено та знищено 27 українських безпілотних літальних апаратів", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що нібито 15 БпЛА знищено над територією Бєлгородської області, сім – над Воронезькою областю, три – над Тамбовською та два – над Курською.
Раніше зазначалося, що росіяни повідомляють про атаку на Котовськ у Тамбовській області, де розташований пороховий завод.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Яр Холодний
показати весь коментар16.01.2025 07:24 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Gary Grant
показати весь коментар16.01.2025 08:05 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
phantom4
показати весь коментар16.01.2025 07:42 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Олег Мандрівник #582578
показати весь коментар16.01.2025 08:25 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Деніс Войцеховський
показати весь коментар16.01.2025 08:31 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль