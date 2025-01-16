У Міноборони РФ заявили про нібито збиття 27 безпілотників над 4 регіонами Росії

У російському міноборони заявили, що в ніч на 16 січня 2025 року російська ППО нібито перехопила 27 українських безпілотників над територією чотирьох регіонів Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на вороже Міноборони.

"Протягом минулої ночі черговими засобами ППО перехоплено та знищено 27 українських безпілотних літальних апаратів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що нібито 15 БпЛА знищено над територією Бєлгородської області, сім – над Воронезькою областю, три – над Тамбовською та два – над Курською.

Також читайте: У Міноборони РФ заявили про атаку українських дронів на газову станцію "Турецького потоку"

Раніше зазначалося, що росіяни повідомляють про атаку на Котовськ у Тамбовській області, де розташований пороховий завод.