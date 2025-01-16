У РФ повідомляють про атаку дронів на Тамбовську область. ВIДЕО

У Росії повідомляють про атаку на Котовськ у Тамбовській області, де розташований пороховий завод.

Про це пишуть російські Telegram-канали, повідомляє Цензор.НЕТ.

Закрема, на опублікованому відео чути звуки вибухів.

"Тамбовську область знову атакують дрони. Мешканці повідомляють про вибухи у місті Котовську, там розташований пороховий завод", - пишуть у телеграм-каналі ASTRA.

Наразі, офіційної інформації немає.