У РФ повідомляють про атаку дронів на Тамбовську область. ВIДЕО

У Росії повідомляють про атаку на Котовськ у Тамбовській області, де розташований пороховий завод.

Про це пишуть російські Telegram-канали, повідомляє Цензор.НЕТ.

Закрема, на опублікованому відео чути звуки вибухів.

"Тамбовську область знову атакують дрони. Мешканці повідомляють про вибухи у місті Котовську, там розташований пороховий завод", - пишуть у телеграм-каналі ASTRA.

Наразі, офіційної інформації немає.

Де там "зрадолюби"? Починайте писать, що "не туди дрони впали"... "І, взагалі, цей пороховий завод "не такий" порох виробляв!"...
16.01.2025 06:40 Відповісти
Вони напишуть, що потрібно бомбить простих росіян у багатоповерхівках. А заводи військові бомбить це зрада.
16.01.2025 06:52 Відповісти
простих росіян ? це які,такі прості ?
Це ті "прості",що відсилають за гроші в Україну,своїх чоловіків на вбивство українців,?
Чи то можливо одне )(уйло воює,а оні харошіє рускіє ?
16.01.2025 07:02 Відповісти
16.01.2025 08:37 Відповісти
Где-то завыли волки...
16.01.2025 11:42 Відповісти
Бо спиртзавод черговий, теж спалили... Пам"ятаєш, як "зрадолюби" вищали, навіщо ми дрони на нього витратили? Так от, у промисловості спирт широко використовується, як легколеткий розчинник. Наприклад при виготовленні деяких видів бездимних порохів (кордит, наприклад). Там застосовується спирто-ефірна суміш. Нею просочують основу пороху. Спирт випаровується, а ефіри зв"язуються з основою. Цим порох з "бризантної" (вибухової) речовини перетворюється на "метальну", і може використовуваться для спорядження гільз патронів, снарядів та твердопаливних двигунів ракет і авіаприскорювачів. А скільки жере спирту авіація!!! А радіоелектроніка? Про інші напрямки використання спирту вже й писать не буду... Це все одно, як ацетон для ******** лакофарбних робіт чи вода - для сільського господарства...
16.01.2025 12:37 Відповісти
Тривожно на їпінях.
16.01.2025 12:54 Відповісти
 
 