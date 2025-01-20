У Росії заявили про збиття 31 безпілотника над 7 регіонами

ППО Росії за минулу ніч нібито перехопила і знищила 31 український БПЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє міноборони РФ.

Зокрема зазначається, що 14 БпЛА знищено над територією Брянської області, шість - над територією Калузької області, три - над територією Бєлгородської області, три - над територією Курської області, два - над територією Рязанської області, два - над територією Орловської області та один - над територією Республіки Татарстан.

Нагадаємо, вночі 20 січня мешканці Казані повідомили про вибухи над містом. Раніше влада заявила про атаку БпЛА. Зокрема зазначається, що БпЛА атакували Казанський авіаційний завод імені Горбунова та вертолітний завод.

