У Рязані вночі пролунала серія вибухів: влада заявила про атаку дронів

Вночі 20 січня у Рязанській області лунали вибухи. Під ударом безпілотників опинився аеродром.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на російські ЗМІ.

Відомо, що у Рязанській області було чутно гучні вибухи біля населених пунктів Мушковатове та Секіотово; російська влада заявила про роботу ППО.

Також вибухи пролунали в районі аеродрому "Дягілєво", де росіяни тримають частину своїх літаків-ракетоносців Ту-22М3.

У міноборони РФ заявили про збиття 2 безпілотників над Рязанською областю.

Нагадаємо, вночі 20 січня мешканці Казані повідомили про вибухи над містом. Раніше влада заявила про атаку БпЛА.

