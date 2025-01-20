У Рязані вночі пролунала серія вибухів: влада заявила про атаку дронів
Вночі 20 січня у Рязанській області лунали вибухи. Під ударом безпілотників опинився аеродром.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на російські ЗМІ.
Відомо, що у Рязанській області було чутно гучні вибухи біля населених пунктів Мушковатове та Секіотово; російська влада заявила про роботу ППО.
Також вибухи пролунали в районі аеродрому "Дягілєво", де росіяни тримають частину своїх літаків-ракетоносців Ту-22М3.
У міноборони РФ заявили про збиття 2 безпілотників над Рязанською областю.
Нагадаємо, вночі 20 січня мешканці Казані повідомили про вибухи над містом. Раніше влада заявила про атаку БпЛА.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ми з України!!
Українські солдати не такі жорстокі, щоб вбивати мирні бомбардувальники ТУ-22!
Також ціллю було одне з найбільших підприємств авіапромисловості росії, яке виробляє стратегічні бомбардувальники.