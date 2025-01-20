УКР
У Рязані вночі пролунала серія вибухів: влада заявила про атаку дронів

Український безпілотник

Вночі 20 січня у Рязанській області лунали вибухи. Під ударом безпілотників опинився аеродром.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на російські ЗМІ.

Відомо, що у Рязанській області було чутно гучні вибухи біля населених пунктів Мушковатове та Секіотово; російська влада заявила про роботу ППО.

Також вибухи пролунали в районі аеродрому "Дягілєво", де росіяни тримають частину своїх літаків-ракетоносців Ту-22М3.

У міноборони РФ заявили про збиття 2 безпілотників над Рязанською областю.

Нагадаємо, вночі 20 січня мешканці Казані повідомили про вибухи над містом. Раніше влада заявила про атаку БпЛА.

безпілотник (4756) Рязань (18) Удари по РФ (501)
Доброго ранку!
Ми з України!!
20.01.2025 07:22 Відповісти
вранішня побудка курсантів 43-ої ЦБП ПЛС (Центр боевого применения и переучивания лётного состава). Сподіваюсь абломкі впали і на 360-й авіаремонтний завод, він там поряд з авіабазою "Дягілєво".
20.01.2025 07:30 Відповісти
Cподіваюсь ,що це було не до інавгурації присвячено))
20.01.2025 07:35 Відповісти
Припиніть ці постановки!
Українські солдати не такі жорстокі, щоб вбивати мирні бомбардувальники ТУ-22!
20.01.2025 07:35 Відповісти
🍾 Аеродром «Борісоглєбськ» був атакований бобрами БПЛА у Казані

Також ціллю було одне з найбільших підприємств авіапромисловості росії, яке виробляє стратегічні бомбардувальники.
20.01.2025 07:55 Відповісти
взагалі-то авіабаза "Борісоглєбск" у Воронезькій області, трохи східніше міста Борісоглєбск.
20.01.2025 08:28 Відповісти
Дягилево, не Борисоглебск
20.01.2025 09:13 Відповісти
Український цукор?
20.01.2025 08:44 Відповісти
 
 