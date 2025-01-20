В Рязани ночью прозвучала серия взрывов: власти заявили об атаке дронов

Ночью 20 января в Рязанской области раздавались взрывы. Под ударом беспилотников оказался аэродром.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на российские СМИ.

Известно, что в Рязанской области были слышны громкие взрывы возле населенных пунктов Мушковатово и Секиотово; российские власти заявили о работе ПВО.

Также взрывы прогремели в районе аэродрома "Дягилево", где россияне держат часть своих самолетов-ракетоносцев Ту-22М3.

В минобороны РФ заявили о сбивании 2 беспилотников над Рязанской областью.

Напомним, ночью 20 января жители Казани сообщили о взрывах над городом. Ранее власти заявили об атаке БпЛА.

