В Рязани ночью прозвучала серия взрывов: власти заявили об атаке дронов
Ночью 20 января в Рязанской области раздавались взрывы. Под ударом беспилотников оказался аэродром.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на российские СМИ.
Известно, что в Рязанской области были слышны громкие взрывы возле населенных пунктов Мушковатово и Секиотово; российские власти заявили о работе ПВО.
Также взрывы прогремели в районе аэродрома "Дягилево", где россияне держат часть своих самолетов-ракетоносцев Ту-22М3.
В минобороны РФ заявили о сбивании 2 беспилотников над Рязанской областью.
Напомним, ночью 20 января жители Казани сообщили о взрывах над городом. Ранее власти заявили об атаке БпЛА.
Ми з України!!
Українські солдати не такі жорстокі, щоб вбивати мирні бомбардувальники ТУ-22!
Також ціллю було одне з найбільших підприємств авіапромисловості росії, яке виробляє стратегічні бомбардувальники.