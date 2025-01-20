РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8966 посетителей онлайн
Новости
3 405 9

В Рязани ночью прозвучала серия взрывов: власти заявили об атаке дронов

Український безпілотник

Ночью 20 января в Рязанской области раздавались взрывы. Под ударом беспилотников оказался аэродром.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на российские СМИ.

Известно, что в Рязанской области были слышны громкие взрывы возле населенных пунктов Мушковатово и Секиотово; российские власти заявили о работе ПВО.

Также взрывы прогремели в районе аэродрома "Дягилево", где россияне держат часть своих самолетов-ракетоносцев Ту-22М3.

В минобороны РФ заявили о сбивании 2 беспилотников над Рязанской областью.

Напомним, ночью 20 января жители Казани сообщили о взрывах над городом. Ранее власти заявили об атаке БпЛА.

Читайте также: Сырский о результатах ударов вглубь территории РФ: Нормы расходов артснарядов врага уменьшились вдвое

Автор: 

беспилотник (4137) Рязань (18) Удары по РФ (490)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Доброго ранку!
Ми з України!!
показать весь комментарий
20.01.2025 07:22 Ответить
вранішня побудка курсантів 43-ої ЦБП ПЛС (Центр боевого применения и переучивания лётного состава). Сподіваюсь абломкі впали і на 360-й авіаремонтний завод, він там поряд з авіабазою "Дягілєво".
показать весь комментарий
20.01.2025 07:30 Ответить
Cподіваюсь ,що це було не до інавгурації присвячено))
показать весь комментарий
20.01.2025 07:35 Ответить
Припиніть ці постановки!
Українські солдати не такі жорстокі, щоб вбивати мирні бомбардувальники ТУ-22!
показать весь комментарий
20.01.2025 07:35 Ответить
🍾 Аеродром «Борісоглєбськ» був атакований бобрами БПЛА у Казані

Також ціллю було одне з найбільших підприємств авіапромисловості росії, яке виробляє стратегічні бомбардувальники.
показать весь комментарий
20.01.2025 07:55 Ответить
взагалі-то авіабаза "Борісоглєбск" у Воронезькій області, трохи східніше міста Борісоглєбск.
показать весь комментарий
20.01.2025 08:28 Ответить
Дягилево, не Борисоглебск
показать весь комментарий
20.01.2025 09:13 Ответить
Український цукор?
показать весь комментарий
20.01.2025 08:44 Ответить
 
 