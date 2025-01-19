Сырский о результатах ударов вглубь территории РФ: Нормы расходов артснарядов врага уменьшились вдвое

Российские войска вдвое уменьшили нормы расхода артиллерийских снарядов. Это результаты украинских ударов вглубь территории страны-агрессора.

Об этом Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сказал в интервью военному корреспонденту Андрею Цаплиенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Уже несколько месяцев нормы расхода артиллерийских боеприпасов в российской армии уменьшились фактически вдвое. Яркий пример. Если раньше эта цифра достигала до 40 тысяч за сутки, то сейчас это значительно меньше", - рассказал Главком.

Сырский отметил, что осуществляя удары по промышленности РФ, Украине удалось реализовать все задуманное.

"Мы, как правило, поражаем военные объекты, которые влияют на действия войск. Кроме того, для поражения выбираются фабрики или заводы, которые производят боеприпасы, части к ракетам или продукцию двойного назначения. Наряду с этим также объектами нашего поражения становятся и объекты нефтеперерабатывающей промышленности противника", - рассказал Главнокомандующий ВСУ.

