Новости
Сырский о результатах ударов вглубь территории РФ: Нормы расходов артснарядов врага уменьшились вдвое

Олександр Сирський про результати ударів по рф

Российские войска вдвое уменьшили нормы расхода артиллерийских снарядов. Это результаты украинских ударов вглубь территории страны-агрессора.

Об этом Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сказал в интервью военному корреспонденту Андрею Цаплиенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Уже несколько месяцев нормы расхода артиллерийских боеприпасов в российской армии уменьшились фактически вдвое. Яркий пример. Если раньше эта цифра достигала до 40 тысяч за сутки, то сейчас это значительно меньше", - рассказал Главком.

Сырский отметил, что осуществляя удары по промышленности РФ, Украине удалось реализовать все задуманное.

"Мы, как правило, поражаем военные объекты, которые влияют на действия войск. Кроме того, для поражения выбираются фабрики или заводы, которые производят боеприпасы, части к ракетам или продукцию двойного назначения. Наряду с этим также объектами нашего поражения становятся и объекты нефтеперерабатывающей промышленности противника", - рассказал Главнокомандующий ВСУ.

Топ комментарии
+11
Досить на сьогодні Сирського!!!
ЗМИЛУЙТЕСЬ!!!

https://media.tenor.com/WCqXBaFrO9oAAAAM/appurajosh.gif
показать весь комментарий
19.01.2025 22:26 Ответить
+7
"Уже кілька місяців норми витрати артилерійських *********** у російській армії зменшилися фактично вдвічі,а рашистська окупація території України , за кілька місяців з тих пір, від коли єрмак призначив "сирого" на місце Залужного дивним чином збільшилась в де-кілька разів
показать весь комментарий
19.01.2025 22:31 Ответить
+6
Сьогодні вечір день Сурка Сирка
показать весь комментарий
19.01.2025 22:34 Ответить
Ну, тут логіка є. Немає солярки - немає чим підвозити снаряди.
показать весь комментарий
19.01.2025 22:43 Ответить
Та же логика подсказывает---но снаряды то есть?!
показать весь комментарий
19.01.2025 22:57 Ответить
І що ти у такому разі пропонуєш робити?
показать весь комментарий
19.01.2025 23:57 Ответить
Ми переможно відступаємо, ворог перелякано біжить за нами.
показать весь комментарий
19.01.2025 23:02 Ответить
Это как глава Сумской ОВА, радостно рапортовал, что после начала "курской операции" количество минометных и арт.обстрелов области уменьшилось. Правда значительно увеличилось применение КАБов, "баллистики" и дронов, но главное красиво отчитаться...
показать весь комментарий
19.01.2025 23:18 Ответить
Сирський командував обороною Києва у 2022 році. Я був серед тих, хто залишився в Києві і все бачив на власні очі. Оборона з тих військових і цивільних, хто залишився довкола Києва була організована дуже непогано. Я, особисто, йому довіряю.
показать весь комментарий
20.01.2025 07:30 Ответить
 
 