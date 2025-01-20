В России заявили о сбивании 31 беспилотника над 7 регионами

ПВО России за минувшую ночь якобы перехватила и уничтожила 31 украинский БПЛА.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает минобороны РФ.

В частности отмечается, что 14 БпЛА уничтожено над территорией Брянской области, шесть - над территорией Калужской области, три - над территорией Белгородской области, три - над территорией Курской области, два - над территорией Рязанской области, два - над территорией Орловской области и один - над территорией Республики Татарстан.

Напомним, ночью 20 января жители Казани сообщили о взрывах над городом. Ранее власти заявили об атаке БПЛА. В частности отмечается, что БпЛА атаковали Казанский авиационный завод имени Горбунова и вертолетный завод.

Также читайте: Захватчики запустили "Шахеды" с севера, - Воздушные силы (обновлено)