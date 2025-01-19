Захватчики запустили "Шахеды" с севера, - Воздушные силы (обновлено)
В воскресенье вечером, 19 января, в воздушном пространстве Украины фиксировались вражеские ударные БпЛА.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Группа ударных БпЛА на Сумщине. Движутся в направлении Полтавщины", - сообщили ВС в 16:51.
"Несколько групп БпЛА на границе Полтавской и Черниговской областей, курс юго-западный. БпЛА на Сумщине. Курс на Ромны", - сообщили ВС в 17:34.
В 19:11 ВС сообщили о группах ударных БПЛА в Сумской области. Большинство на юге области. Курсом на Харьковщину.
В 19:31 ВС сообщили о нескольких группах ударных БпЛА через Сумщину в направлении Черниговщины и Полтавщины.
В 20:03 ВС сообщили Группе ударных БПЛА из Черниговщины курсом на Киевщину.
В 20:19 ВС сообщили о движении группы "шахедов" через Харьковщину на Полтавщину в направлении Днепропетровской области.
В 20:22 ВС предупредили о том, что в воздушном пространстве находятся несколько десятков ударных БПЛА! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!
Обновленная информация
Впоследствии ВС сообщили:
- БпЛА мимо Яготина и Згуровки курсом на Борисполь/Киев!
- Из Полтавщины несколько групп "Шахедов" в направлении Золотоношского района Черкасской области.
В 21:04 ВС сообщали:
- БпЛА через Черниговщину и Сумскую область курсом на Киевщину.
- БпЛА через Полтавщину в направлении Черкасской области.
- БПЛА из Полтавщины перелетают на Днепропетровщину.
- БпЛА в Харьковской области в сторону Днепропетровщины.
"Новые группы ударных БпЛА с юга! Через Херсонщину в направлении Николаевской области! - сообщали в 21:13.
Обновление
Впоследствии ВС сообщили:
- Полтава, оставайтесь в укрытиях! БпЛА в пригороде.
- Подавляющее большинство БПЛА в северной и западной частях Харьковщины. Курс Днепропетровщина/Полтавщина.
- Кременчуг, находитесь в укрытиях! БпЛА в направлении города.
- Новые вражеские ударные БПЛА на востоке и севере Сумщины. Курс южный/юго-западный.
- Несколько групп "Шахедов" из Днепропетровской и Полтавской областей в направлении Кировоградской области.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
чотиритри сторони!!! Четверта сторона - бульбашостан!