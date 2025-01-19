РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9833 посетителя онлайн
Новости
5 662 16

Захватчики запустили "Шахеды" с севера, - Воздушные силы (обновлено)

окупанти запустили шахеди з півночі

В воскресенье вечером, 19 января, в воздушном пространстве Украины фиксировались вражеские ударные БпЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Группа ударных БпЛА на Сумщине. Движутся в направлении Полтавщины", - сообщили ВС в 16:51.

"Несколько групп БпЛА на границе Полтавской и Черниговской областей, курс юго-западный. БпЛА на Сумщине. Курс на Ромны", - сообщили ВС в 17:34.

В 19:11 ВС сообщили о группах ударных БПЛА в Сумской области. Большинство на юге области. Курсом на Харьковщину.

В 19:31 ВС сообщили о нескольких группах ударных БпЛА через Сумщину в направлении Черниговщины и Полтавщины.

В 20:03 ВС сообщили Группе ударных БПЛА из Черниговщины курсом на Киевщину.

В 20:19 ВС сообщили о движении группы "шахедов" через Харьковщину на Полтавщину в направлении Днепропетровской области.

В 20:22 ВС предупредили о том, что в воздушном пространстве находятся несколько десятков ударных БПЛА! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!

Обновленная информация

Впоследствии ВС сообщили:

  • БпЛА мимо Яготина и Згуровки курсом на Борисполь/Киев!
  • Из Полтавщины несколько групп "Шахедов" в направлении Золотоношского района Черкасской области.

В 21:04 ВС сообщали:

  • БпЛА через Черниговщину и Сумскую область курсом на Киевщину.
  • БпЛА через Полтавщину в направлении Черкасской области.
  • БПЛА из Полтавщины перелетают на Днепропетровщину.
  • БпЛА в Харьковской области в сторону Днепропетровщины.

"Новые группы ударных БпЛА с юга! Через Херсонщину в направлении Николаевской области! - сообщали в 21:13.

Обновление

Впоследствии ВС сообщили:

  • Полтава, оставайтесь в укрытиях! БпЛА в пригороде.
  • Подавляющее большинство БПЛА в северной и западной частях Харьковщины. Курс Днепропетровщина/Полтавщина.
  • Кременчуг, находитесь в укрытиях! БпЛА в направлении города.
  • Новые вражеские ударные БПЛА на востоке и севере Сумщины. Курс южный/юго-западный.
  • Несколько групп "Шахедов" из Днепропетровской и Полтавской областей в направлении Кировоградской области.

Читайте также: В течение недели Силы ПВО сбили более 500 вражеских воздушных целей

Автор: 

беспилотник (4137) Воздушные силы (2619) Шахед (1405)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Сегодня их что-то много летит. Видимо копили запасы для "инаугурации"...
показать весь комментарий
19.01.2025 21:06 Ответить
+3
Засрань, Суходрищевськ, Зажопьевськ,.......!!!
показать весь комментарий
19.01.2025 21:33 Ответить
+3
+ ще пару штук із Мусоросранська...!
показать весь комментарий
19.01.2025 21:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сумщина і Чернігівщина - "вхідні коридори" для БПЛА в Україну - залітають, як додому... А далі на всі чотири три сторони!!! Четверта сторона - бульбашостан!
показать весь комментарий
19.01.2025 20:43 Ответить
По окраинам Харькова разведчики дроны летают как хотят, в области ещё больше их. И над городом жужат тарахтят. В местных коментах по Телеграм-каналах народ успевает в коментах локацию перебрасывать друг другу по минутно над каким примерно местом пролетел только что. Даже есть свой местный сленг, по названиям места, чтоб конкретно не указывать место пролёта. Давно это. Не скоро эта война кончится. И чем кончится, тоже говорить не хочется.
показать весь комментарий
19.01.2025 22:52 Ответить
Сегодня их что-то много летит. Видимо копили запасы для "инаугурации"...
показать весь комментарий
19.01.2025 21:06 Ответить
Завтра вранці знову на роботу "весело" діставатися: комунальний транспорт стоїть, маршрутки забиті...
показать весь комментарий
19.01.2025 22:44 Ответить
Що значить з Півночі? з Північного Полюсу? чому не пишуть з яких саме областей запустили?
показать весь комментарий
19.01.2025 21:29 Ответить
Засрань, Суходрищевськ, Зажопьевськ,.......!!!
показать весь комментарий
19.01.2025 21:33 Ответить
+ ще пару штук із Мусоросранська...!
показать весь комментарий
19.01.2025 21:38 Ответить
Ви ще ''сєвєрниє *****'' забули
показать весь комментарий
19.01.2025 22:35 Ответить
Дакакаяразніца
показать весь комментарий
19.01.2025 21:50 Ответить
"разніца большая, одна дайот - а другая дразніца"
показать весь комментарий
19.01.2025 22:32 Ответить
Віктор Федорович, вони, мабуть, географію у вас вчили... Але я завжди за вас голосував...
показать весь комментарий
19.01.2025 22:42 Ответить
Астанавітєсь!...
показать весь комментарий
19.01.2025 23:01 Ответить
Который уже вечер, ближе к 22ч по окраинам Харькова, сплошная канонада как бы, взрывы. Сегодня с утра 9---10 ч частые выстрелы, похоже на крупнокалиберные пулемёты. Короткими очередями. Калибром ударили по пригородному посёлку, в центр, где магазины, АТБ вроде пострадал. По жертвам вроде инфы не было. Война рядом буквально.
показать весь комментарий
19.01.2025 22:44 Ответить
Примерно двадцать минут назад ....Летело три штуки с разницей в несколько минут....Потом одиноко пострелял пулемёт ...Конечно промазал потому что прожекторов нет, а потом был большой бабах по промышленному объекту ......(Область не приграничная и не прифронтовая )Но всё армейское руководство очень занято раздачей бравурных интервью а не организацией обороны
показать весь комментарий
19.01.2025 22:45 Ответить
Значить, військові не побачили нічого, бо прожекторів немає. Але у Інни Лищук є тепловізор і вона все побачила. Також Інна Лищук на слух визначила, що "стріляли з кулемета". Янукович теж розповідав, що по ньому з кулемету стріляли "радікали-молодчікі". Тільки є нюанс - ні Інна, ні Вітя не служили в армії і навряд чи зможуть на слух визначити, з чого вели вогонь. Також Інна Лищук мабуть не знає, що після влучання БПЛА може пролетіти деяку відстань (траєкторія змінюється непередбачувано). Ну і, звісно, все армійське керівництво прямо зараз в повному складі - це тисячі і тисячі осіб - сидить на ефірах. В першу годину ночі ))
показать весь комментарий
20.01.2025 01:42 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=oGC6ESYySEM Сопілкарь-піхвознавець,- нова розробка Цукрарні ПМ, «з любовʼю» для хробачих стволів.
показать весь комментарий
20.01.2025 05:33 Ответить
 
 