Захватчики запустили "Шахеды" с севера, - Воздушные силы (обновлено)

В воскресенье вечером, 19 января, в воздушном пространстве Украины фиксировались вражеские ударные БпЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Группа ударных БпЛА на Сумщине. Движутся в направлении Полтавщины", - сообщили ВС в 16:51.

"Несколько групп БпЛА на границе Полтавской и Черниговской областей, курс юго-западный. БпЛА на Сумщине. Курс на Ромны", - сообщили ВС в 17:34.

В 19:11 ВС сообщили о группах ударных БПЛА в Сумской области. Большинство на юге области. Курсом на Харьковщину.

В 19:31 ВС сообщили о нескольких группах ударных БпЛА через Сумщину в направлении Черниговщины и Полтавщины.

В 20:03 ВС сообщили Группе ударных БПЛА из Черниговщины курсом на Киевщину.

В 20:19 ВС сообщили о движении группы "шахедов" через Харьковщину на Полтавщину в направлении Днепропетровской области.

В 20:22 ВС предупредили о том, что в воздушном пространстве находятся несколько десятков ударных БПЛА! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!

Обновленная информация

Впоследствии ВС сообщили:

БпЛА мимо Яготина и Згуровки курсом на Борисполь/Киев!

Из Полтавщины несколько групп "Шахедов" в направлении Золотоношского района Черкасской области.

В 21:04 ВС сообщали:

БпЛА через Черниговщину и Сумскую область курсом на Киевщину.

БпЛА через Полтавщину в направлении Черкасской области.

БПЛА из Полтавщины перелетают на Днепропетровщину.

БпЛА в Харьковской области в сторону Днепропетровщины.

"Новые группы ударных БпЛА с юга! Через Херсонщину в направлении Николаевской области! - сообщали в 21:13.

Обновление

Впоследствии ВС сообщили:

Полтава, оставайтесь в укрытиях! БпЛА в пригороде.

Подавляющее большинство БПЛА в северной и западной частях Харьковщины. Курс Днепропетровщина/Полтавщина.

Кременчуг, находитесь в укрытиях! БпЛА в направлении города.

Новые вражеские ударные БПЛА на востоке и севере Сумщины. Курс южный/юго-западный.

Несколько групп "Шахедов" из Днепропетровской и Полтавской областей в направлении Кировоградской области.

Читайте также: В течение недели Силы ПВО сбили более 500 вражеских воздушных целей