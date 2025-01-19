В течение недели Силы ПВО сбили более 500 вражеских воздушных целей

В течение уходящей недели противовоздушная оборона Украины сбила более 500 средств воздушного нападения российских захватчиков.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

С 13 по 19 января Силы ПВО сбили:

33 ракеты разных типов;

более 300 ударных БпЛА типа "Shahed";

72 разведывательных БпЛА;

106 БпЛА других типов.

Кроме этого, за неделю тактическая авиация Воздушных Сил осуществила более двадцати самолето-вылетов на истребительное прикрытие, боевое применение и авиационную поддержку наземных подразделений.

"Пилоты Воздушных сил нанесли десятки авиаударов по вражеским позициям бомбами и ракетами различных типов. Поражены пункты управления, скопления техники и живой силы, полевые склады боеприпасов", - говорится в сообщении.

Также воины Сводной стрелковой бригады Воздушных сил поразили 186 целей FPV-дронами и осуществили 33 успешных сброса боеприпасов с беспилотников. Ликвидировано 78 оккупантов, а также уничтожено один танк, одну боевую машину пехоты и пять бронемашин.

Читайте также: Киевщину снова атакуют "Шахеды": работает ПВО