В течение недели Силы ПВО сбили более 500 вражеских воздушных целей
В течение уходящей недели противовоздушная оборона Украины сбила более 500 средств воздушного нападения российских захватчиков.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
С 13 по 19 января Силы ПВО сбили:
- 33 ракеты разных типов;
- более 300 ударных БпЛА типа "Shahed";
- 72 разведывательных БпЛА;
- 106 БпЛА других типов.
Кроме этого, за неделю тактическая авиация Воздушных Сил осуществила более двадцати самолето-вылетов на истребительное прикрытие, боевое применение и авиационную поддержку наземных подразделений.
"Пилоты Воздушных сил нанесли десятки авиаударов по вражеским позициям бомбами и ракетами различных типов. Поражены пункты управления, скопления техники и живой силы, полевые склады боеприпасов", - говорится в сообщении.
Также воины Сводной стрелковой бригады Воздушных сил поразили 186 целей FPV-дронами и осуществили 33 успешных сброса боеприпасов с беспилотников. Ликвидировано 78 оккупантов, а также уничтожено один танк, одну боевую машину пехоты и пять бронемашин.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
500,5?
501?