Киевщину снова атакуют "Шахеды": работает ПВО

Днем 19 января 2025 года на Киевщине снова работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксирован БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - говорится в сообщении.

Также читайте: Силы ПВО работают по вражеским БПЛА на Киевщине

Больше информации на эту минуту не известно.

Напомним, утром на Киевщине тоже работало ПВО по вражеским "Шахедам".