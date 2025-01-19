Силы ПВО работают по вражеским БПЛА на Киевщине
Вечером субботы, 18 января, в воздушном пространстве Киевской области фиксируются вражеские беспилотники. Работает ПВО.
Об этом сообщает Киевская ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", - говорится в сообщении.
Также в ОВА призвали не фотографировать и не снимать работу украинских защитников, не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ПРАВДИВЫЙ
показать весь комментарий19.01.2025 00:43 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль