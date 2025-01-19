Силы ПВО работают по вражеским БПЛА на Киевщине

Вечером субботы, 18 января, в воздушном пространстве Киевской области фиксируются вражеские беспилотники. Работает ПВО.

Об этом сообщает Киевская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", - говорится в сообщении.

Также в ОВА призвали не фотографировать и не снимать работу украинских защитников, не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

