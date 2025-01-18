РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9819 посетителей онлайн
Новости
2 693 38

Работаем, чтобы украинская армия могла активно действовать против пусковых установок на территории РФ, - Зеленский

Зеленський про удари по РФ

Украина работает над увеличением количества современных систем ПВО, которые могут сбивать баллистику, и чтобы украинская армия могла активно действовать против пусковых установок врага, в частности, на российской территории.

Об этом говорится в видеообращении президента Владимира Зеленского, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня после ракетного удара по Киеву весь день продолжался разбор завалов. Только под вечер завершили. Продолжаются работы в Запорожье - ищут человека под завалами. Сейчас спасатели работают на месте ракетного удара по Харьковской области. Всем, кто пострадал от этих ударов, оказывается необходимая помощь. Я благодарен всем врачам, работникам ГСЧС, коммунальным службам, полицейским нашим, которые задействованы в спасательной работе. К сожалению, были забраны жизни этими ракетами. И в Киеве, и в Запорожье есть погибшие. Мои соболезнования всем родным и близким", - отметил президент.

Также Зеленский отметил, что Россия наносила удары, в частности, баллистикой.

"Неизменно работаем ради большего количества систем ПВО для Украины - современных систем, которые могут сбивать такую баллистику. И над тем работаем, чтобы наша украинская армия могла активно действовать против пусковых установок врага, в частности, на российской территории", - добавил он.

Также читайте: ВСУ поразили нефтебазу "8 марта" в Тульской области РФ и средства ПВО врага на ВОТ Херсонщины и Донетчины, - Генштаб

Также президент поблагодарил всех партнеров, которые поддерживают Украину: "Наша дальнобойность - это один из ключевых инструментов защиты жизни".

Кроме того, он поблагодарил воинов Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины, ГУР, Службы внешней разведки, которые для всех украинцев обеспечивают необходимую дальнобойность, в том числе и нашими собственными силами.

"Каждую ночь можно увидеть, как война возвращается домой - вполне справедливо, благодаря нашим дронам и ракетам - на российские военные объекты", - добавил он.

Также читайте: Дальнобойность очень помогла Украине, но ее все еще недостаточно, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (21697) ПВО (3038) Удары по РФ (486)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
Ти вже напрацював і Грім 2 і Вільху і Сапсан і Нептун тощо. Відпочинь, бо від твоєй праці народ кровю вмиваєтся.
показать весь комментарий
18.01.2025 21:35 Ответить
+12
Добре працюєм! - кожен день на Донбасі по 5-6 позиціи здаєм
показать весь комментарий
18.01.2025 21:35 Ответить
+10
Вона працювала, він працює...
показать весь комментарий
18.01.2025 21:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ти вже напрацював і Грім 2 і Вільху і Сапсан і Нептун тощо. Відпочинь, бо від твоєй праці народ кровю вмиваєтся.
показать весь комментарий
18.01.2025 21:35 Ответить
" Він" працює. У суфльорі не вситигають потужні тексти змінювати..
показать весь комментарий
18.01.2025 21:49 Ответить
Добре працюєм! - кожен день на Донбасі по 5-6 позиціи здаєм
показать весь комментарий
18.01.2025 21:35 Ответить
То не шоденна праця працевитого працівника нанятого для праці замість нього мудрим нарідом а План перемого напрацьований в гедрах фсб та переданий для виконання цьому працевитому працівнику.
показать весь комментарий
18.01.2025 21:51 Ответить
Віримо, віримо, як завжди
показать весь комментарий
18.01.2025 21:36 Ответить
Якісні міни спочатку навчись випускати, "працоватєть" сраний.
показать весь комментарий
18.01.2025 21:36 Ответить
Міни почекають...треба атомна бомба на сто гігатон.
показать весь комментарий
18.01.2025 21:48 Ответить
Вона працювала, він працює...
показать весь комментарий
18.01.2025 21:48 Ответить
Вона, навіть свою тисячу Вові позичила
показать весь комментарий
18.01.2025 21:51 Ответить
Вова, не надувайся так , жаБ, твоя карета через добу перетвориться в гнилий гарбуз. Ну, може скумбрія на прощання на роллс-ройсі покатає, але не факт..
показать весь комментарий
18.01.2025 21:52 Ответить
факт
показать весь комментарий
18.01.2025 21:56 Ответить
мобільні пускові які запускають ракети з далекого тилу нереально вполювати, ну але якщо смарагдовий взяв під особистий контроль...
показать весь комментарий
18.01.2025 21:59 Ответить
показать весь комментарий
18.01.2025 22:18 Ответить
Бородатая женщіна видала пафосний текст від діми літвіна. П...дата риторика: у нас немає людських ресурсів, щоб захистити себе, але ми всюди допомагаємо, крім себе самих. Зебіл здав південь кацапам, щоб звільнити Сирію.. Ще б звільнити Укрзалізницю від Серожі.
показать весь комментарий
18.01.2025 22:30 Ответить
сірожа має якось відпрацьовувати 30 срібних
показать весь комментарий
18.01.2025 22:40 Ответить
казали б вже прямо - бородата ***** )
показать весь комментарий
18.01.2025 22:41 Ответить
та щоб ти здох нахер, гнида оманська
показать весь комментарий
18.01.2025 22:24 Ответить
ВОІСТИНУ!
показать весь комментарий
18.01.2025 22:39 Ответить
У вовочки язиком все гарно виходить,лєнка не дасть збрехать
показать весь комментарий
18.01.2025 22:41 Ответить
а тут хз .. з дєрьмаком на задньому плані
показать весь комментарий
18.01.2025 22:50 Ответить
А Мендель казала шо Ленка бреше.
показать весь комментарий
18.01.2025 22:50 Ответить
зедєрмак - вслід за руськім кораблем!
показать весь комментарий
18.01.2025 22:52 Ответить
Баллистику сбивать сложно, а если ещё и нечем--- так ляпать не стоит Вова ты наш! Только ударом по шахтам или по установкам дают результат. Это все знают.
показать весь комментарий
18.01.2025 22:54 Ответить
Вован Оманський ща ударит

Ви знаєте що таке браковане міна від сметаніна ?..Ви гадаєте вона просто так лежить і не вибухнула?

міністр сметанін її помазав СМЕТАНОЮ (пошепки ..але не кажіть нікому - це таємниця...процент жирів в масле ..ну ви зрозуміли да ? ) )

Вона чекає слушного моменту ..а потім як СТРІЛЯНЕ.. і тисячі цілей в паРаші будуть знищені
показать весь комментарий
18.01.2025 22:58 Ответить
Установки потрібно знищувати, їх довго виготовляти. Тільки от дронами хіба що але там РЕБ працює.

Потрібно піднімати на повітряному шарі ретранслятор на висоту, і направлені антени на ще одному проміжному дроні, з якого і буде остаточне коригування курсу. А після захоплення цілі вже АІ, інакше ніяк не добратись.

Якби були свої Грім2 то тут тільки дрон розвідник та ретранслятор на висоті потрібний. Швидкість пільоту не дасть часу перебахувати установку.
показать весь комментарий
18.01.2025 23:36 Ответить
Балабол
показать весь комментарий
18.01.2025 23:04 Ответить
показать весь комментарий
18.01.2025 23:31 Ответить
Тому що у ворога перевага в авіації, дронах та артилерії. А вже навіть у першу світову війну піхота не давала переваги при відсутності далекобійних засобів.
показать весь комментарий
18.01.2025 23:37 Ответить
Зовсім не тому. А якщо взяти, що в обороні легше, і щоб ефективно атакувати потрібна перевага в три рази, як мінімум?
показать весь комментарий
18.01.2025 23:53 Ответить
Перевага в три рази ця цифра взята при піхотних штурмах, а при перевазі в дистанційних засобах ураження все по іншому.
показать весь комментарий
19.01.2025 00:57 Ответить
Почав дупою вертіти. Ця формула діяла і під час того періоду, який ти привів собі в підтвердження, і тепер. Не бачу глузду щось доводити.
показать весь комментарий
19.01.2025 19:14 Ответить
Х..ню городиш якщо допустимо наступаючий підрозділ має багато арти, дронів та авіації то йому не потрібна перевага три до одного.

Під час другої світової Київ обороняла міліонна совкова армія, в німців в районі 600-700 тис, але вони мали значну перевагу в авіації, та бронетехніці і вони взяли місто та повністю стерли угрупування РА. Просто розрізали оборону механізованими частинами, а авіації знищувала постачання підрозділів.
показать весь комментарий
19.01.2025 19:54 Ответить
КРИМський УКР:

Замість відповідей, чому ми втрачаємо території, села та великі міста, Зеленський готує скандали й кримінальні шоу проти основних кандидатів у президенти - Порошенка та Залужного. Менше питань до Зеленського, більше скандалів для розколу суспільства. Розділяй і владарюй.

Hawthorn Healing:

Давайте, мерзотники, не соромтесь дайте нашим ворогам побільше аргументів, що Україна не заслуговує на допомогу, це ж ваша мета чи не так.
показать весь комментарий
19.01.2025 10:49 Ответить
 
 