Работаем, чтобы украинская армия могла активно действовать против пусковых установок на территории РФ, - Зеленский
Украина работает над увеличением количества современных систем ПВО, которые могут сбивать баллистику, и чтобы украинская армия могла активно действовать против пусковых установок врага, в частности, на российской территории.
Об этом говорится в видеообращении президента Владимира Зеленского, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня после ракетного удара по Киеву весь день продолжался разбор завалов. Только под вечер завершили. Продолжаются работы в Запорожье - ищут человека под завалами. Сейчас спасатели работают на месте ракетного удара по Харьковской области. Всем, кто пострадал от этих ударов, оказывается необходимая помощь. Я благодарен всем врачам, работникам ГСЧС, коммунальным службам, полицейским нашим, которые задействованы в спасательной работе. К сожалению, были забраны жизни этими ракетами. И в Киеве, и в Запорожье есть погибшие. Мои соболезнования всем родным и близким", - отметил президент.
Также Зеленский отметил, что Россия наносила удары, в частности, баллистикой.
"Неизменно работаем ради большего количества систем ПВО для Украины - современных систем, которые могут сбивать такую баллистику. И над тем работаем, чтобы наша украинская армия могла активно действовать против пусковых установок врага, в частности, на российской территории", - добавил он.
Также президент поблагодарил всех партнеров, которые поддерживают Украину: "Наша дальнобойность - это один из ключевых инструментов защиты жизни".
Кроме того, он поблагодарил воинов Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины, ГУР, Службы внешней разведки, которые для всех украинцев обеспечивают необходимую дальнобойность, в том числе и нашими собственными силами.
"Каждую ночь можно увидеть, как война возвращается домой - вполне справедливо, благодаря нашим дронам и ракетам - на российские военные объекты", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ви знаєте що таке браковане міна від сметаніна ?..Ви гадаєте вона просто так лежить і не вибухнула?
міністр сметанін її помазав СМЕТАНОЮ (пошепки ..але не кажіть нікому - це таємниця...процент жирів в масле ..ну ви зрозуміли да ? ) )
Вона чекає слушного моменту ..а потім як СТРІЛЯНЕ.. і тисячі цілей в паРаші будуть знищені
Потрібно піднімати на повітряному шарі ретранслятор на висоту, і направлені антени на ще одному проміжному дроні, з якого і буде остаточне коригування курсу. А після захоплення цілі вже АІ, інакше ніяк не добратись.
Якби були свої Грім2 то тут тільки дрон розвідник та ретранслятор на висоті потрібний. Швидкість пільоту не дасть часу перебахувати установку.
Під час другої світової Київ обороняла міліонна совкова армія, в німців в районі 600-700 тис, але вони мали значну перевагу в авіації, та бронетехніці і вони взяли місто та повністю стерли угрупування РА. Просто розрізали оборону механізованими частинами, а авіації знищувала постачання підрозділів.
Замість відповідей, чому ми втрачаємо території, села та великі міста, Зеленський готує скандали й кримінальні шоу проти основних кандидатів у президенти - Порошенка та Залужного. Менше питань до Зеленського, більше скандалів для розколу суспільства. Розділяй і владарюй.
Hawthorn Healing:
Давайте, мерзотники, не соромтесь дайте нашим ворогам побільше аргументів, що Україна не заслуговує на допомогу, це ж ваша мета чи не так.