Работаем, чтобы украинская армия могла активно действовать против пусковых установок на территории РФ, - Зеленский

Украина работает над увеличением количества современных систем ПВО, которые могут сбивать баллистику, и чтобы украинская армия могла активно действовать против пусковых установок врага, в частности, на российской территории.

Об этом говорится в видеообращении президента Владимира Зеленского, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня после ракетного удара по Киеву весь день продолжался разбор завалов. Только под вечер завершили. Продолжаются работы в Запорожье - ищут человека под завалами. Сейчас спасатели работают на месте ракетного удара по Харьковской области. Всем, кто пострадал от этих ударов, оказывается необходимая помощь. Я благодарен всем врачам, работникам ГСЧС, коммунальным службам, полицейским нашим, которые задействованы в спасательной работе. К сожалению, были забраны жизни этими ракетами. И в Киеве, и в Запорожье есть погибшие. Мои соболезнования всем родным и близким", - отметил президент.

Также Зеленский отметил, что Россия наносила удары, в частности, баллистикой.

"Неизменно работаем ради большего количества систем ПВО для Украины - современных систем, которые могут сбивать такую баллистику. И над тем работаем, чтобы наша украинская армия могла активно действовать против пусковых установок врага, в частности, на российской территории", - добавил он.

Также президент поблагодарил всех партнеров, которые поддерживают Украину: "Наша дальнобойность - это один из ключевых инструментов защиты жизни".

Кроме того, он поблагодарил воинов Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины, ГУР, Службы внешней разведки, которые для всех украинцев обеспечивают необходимую дальнобойность, в том числе и нашими собственными силами.

"Каждую ночь можно увидеть, как война возвращается домой - вполне справедливо, благодаря нашим дронам и ракетам - на российские военные объекты", - добавил он.

