РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9842 посетителя онлайн
Новости
4 103 12

ВСУ поразили нефтебазу "8 марта" в Тульской области РФ и средства ПВО врага на ВОТ Херсонщины и Донетчины, - Генштаб

Сили оборони України уразили нафтобазу та засоби ППО ворога

В ночь на 18 января подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, атаковали федеральное государственное казенное учреждение "8 марта" в Тульской области РФ.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что на этом объекте, в частности, хранились нефтепродукты. На территории предприятия зафиксирован пожар.

Известно, что нефтебаза задействована в обеспечении российской оккупационной армии. Последствия атаки уточняются.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бойцы ССО поразили нефтебазу российских оккупантов в Калужской области РФ, возник пожар, - Генштаб

Кроме этого, украинские ударные БпЛА попали в радиолокационную станцию "Небо-СВУ" на временно оккупированной Херсонщине.

Также ракетные войска Вооруженных Сил Украины нанесли огневое поражение по комплексу "Бук-М3" и радиолокационной станции 9С32М зенитного ракетного комплекса С-300, которые находились на временно оккупированной территории Донецкой области. Масштабы повреждений уточняются.

"Силы обороны Украины будут наносить подобные удары до полного прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации против нашей страны", - добавили в Генштабе.

Смотрите также: Нефтебаза в Тульской области горит после атаки беспилотников, - СМИ. ВИДЕО

Автор: 

Генштаб ВС (6837) ПВО (3038) уничтожение (7739) Донецкая область (10583) ГУР (559) Херсонская область (5131) Удары по РФ (486) война в Украине (5794)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
переробка нафти в рашці впала рекордно !
до рівня 2012 р.

причини - удари по нафтопереробних заводах та базах

.
показать весь комментарий
18.01.2025 13:28 Ответить
+3
Якби ще уразили б Кримський міст до інавгурації Трампа для створення йому позиції сили.
показать весь комментарий
18.01.2025 13:29 Ответить
+2
Це чудово, але є одне питання !?
Кацапи назвали нафтобазу "8 марта" на честь Клари Цеткіной чи Рози Люксембург ?
показать весь комментарий
18.01.2025 13:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це чудово, але є одне питання !?
Кацапи назвали нафтобазу "8 марта" на честь Клари Цеткіной чи Рози Люксембург ?
показать весь комментарий
18.01.2025 13:27 Ответить
"какая разніца"
Паттужний

.
показать весь комментарий
18.01.2025 13:29 Ответить
переробка нафти в рашці впала рекордно !
до рівня 2012 р.

причини - удари по нафтопереробних заводах та базах

.
показать весь комментарий
18.01.2025 13:28 Ответить
Якби ще уразили б Кримський міст до інавгурації Трампа для створення йому позиції сили.
показать весь комментарий
18.01.2025 13:29 Ответить
👍
показать весь комментарий
18.01.2025 14:13 Ответить
Оце справжнє кіно, а ролик, де на одного кацапа витрачають вісім дронів!
Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
18.01.2025 13:57 Ответить
186 км до мацкви від тули . Треба бити по хремлю і їх головному офісу нацбанку. Орки же завдали удару по Банку України . ОКО ЗА ОКО ‼️
показать весь комментарий
18.01.2025 14:12 Ответить
Не цікавить що там уразили в Тульській області! Чекаємо новин про деокупацію України!!
показать весь комментарий
18.01.2025 14:39 Ответить
Хай тепер й горить до 8 березня.
показать весь комментарий
18.01.2025 14:40 Ответить
Я не військовий, ніц не шарю, але чи не ефективніше було б бити не по нафтобам а в тому ж радіусі винищувати склади зброї та ***********, щоб москалі немали чим вбивати наших воїнів?
показать весь комментарий
18.01.2025 14:46 Ответить
ніхто не знає де ті склади.
показать весь комментарий
18.01.2025 14:49 Ответить
ні, не ефективніше. Бо один чи два дрони з б/ч 10-20 кг, які долетіли до цього комбінату спричинили великі збитки і шкоду. А в Узловському районі ніяких складів зброї давно нема, вже все притягнули ближче до ТВД.
показать весь комментарий
18.01.2025 17:04 Ответить
 
 