ВСУ поразили нефтебазу "8 марта" в Тульской области РФ и средства ПВО врага на ВОТ Херсонщины и Донетчины, - Генштаб

В ночь на 18 января подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, атаковали федеральное государственное казенное учреждение "8 марта" в Тульской области РФ.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что на этом объекте, в частности, хранились нефтепродукты. На территории предприятия зафиксирован пожар.

Известно, что нефтебаза задействована в обеспечении российской оккупационной армии. Последствия атаки уточняются.

Кроме этого, украинские ударные БпЛА попали в радиолокационную станцию "Небо-СВУ" на временно оккупированной Херсонщине.

Также ракетные войска Вооруженных Сил Украины нанесли огневое поражение по комплексу "Бук-М3" и радиолокационной станции 9С32М зенитного ракетного комплекса С-300, которые находились на временно оккупированной территории Донецкой области. Масштабы повреждений уточняются.

"Силы обороны Украины будут наносить подобные удары до полного прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации против нашей страны", - добавили в Генштабе.

