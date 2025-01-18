ВСУ поразили нефтебазу "8 марта" в Тульской области РФ и средства ПВО врага на ВОТ Херсонщины и Донетчины, - Генштаб
В ночь на 18 января подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, атаковали федеральное государственное казенное учреждение "8 марта" в Тульской области РФ.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что на этом объекте, в частности, хранились нефтепродукты. На территории предприятия зафиксирован пожар.
Известно, что нефтебаза задействована в обеспечении российской оккупационной армии. Последствия атаки уточняются.
Кроме этого, украинские ударные БпЛА попали в радиолокационную станцию "Небо-СВУ" на временно оккупированной Херсонщине.
Также ракетные войска Вооруженных Сил Украины нанесли огневое поражение по комплексу "Бук-М3" и радиолокационной станции 9С32М зенитного ракетного комплекса С-300, которые находились на временно оккупированной территории Донецкой области. Масштабы повреждений уточняются.
"Силы обороны Украины будут наносить подобные удары до полного прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации против нашей страны", - добавили в Генштабе.
Кацапи назвали нафтобазу "8 марта" на честь Клари Цеткіной чи Рози Люксембург ?
Паттужний
.
до рівня 2012 р.
причини - удари по нафтопереробних заводах та базах
.
Слава ЗСУ!