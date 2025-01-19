РУС
Киевщину атакуют "Шахеды", работает ПВО

шахед над Київщиною

Утром 19 января 2025 года на Киевщине слышны взрывы, силы ПВО работают по вражеским ударным дронам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", - говорится в сообщении.

Больше информации на эту минуту не известно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ атаковала Киев баллистикой, погибли 3 человека, в Шевченковском районе горит нежилое здание, есть задымление в подъезде дома (обновлено)

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером субботы, 18 января, в воздушном пространстве Украины фиксировались вражеские ударные беспилотники.

