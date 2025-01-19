Киевщину атакуют "Шахеды", работает ПВО

Утром 19 января 2025 года на Киевщине слышны взрывы, силы ПВО работают по вражеским ударным дронам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", - говорится в сообщении.

Больше информации на эту минуту не известно.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером субботы, 18 января, в воздушном пространстве Украины фиксировались вражеские ударные беспилотники.