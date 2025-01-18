Оккупанты запустили по Украине ударные БПЛА, - Воздушные силы (обновлено)

Вечером субботы, 18 января, в воздушном пространстве Украины фиксировались вражеские ударные беспилотники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Сумская и Полтавская области - угроза применения врагом ударных БПЛА", - сообщалось в 18:00

"Вражеский БпЛА движется в направлении Миргорода с северо-востока; БПЛА в районе Шишаков (Полтавская область), движется южным курсом", - сообщалось в 18:25.

"Угроза применения ударных БПЛА сохраняется для Сумской и Полтавской областей", - сообщалось в 18:33.

Обновленная информация

"Харьковская область – угроза применения врагом ударных БПЛА", - сообщалось в 19:51.

"Группы вражеских ударных БПЛА на Харьковщине в западном и юго-западном направлениях; БПЛА на востоке Днепропетровщины двигаются в юго-западном направлении, вектор движения - Запорожье", - сообщалось в 20:48.

Обновление

В 21:25 ВС сообщили о:

БПЛА на границе Днепропетровской и Полтавской областей, курс северо-западный;

БПЛА на западе, центре и востоке Харьковщины двигаются по западному курсу;

БПЛА на севере Запорожской области, вектор движения - Запорожье.

Обновление

В 22:51 ВС сообщили о:

Группы БПЛА на западе Сумской области, курс западный (Черниговщина);

БПЛА на севере Полтавщины, курс западный; 3 БПЛА в центральной части Полтавщины, курс северо-восточный;

БПЛА в Днепропетровской и Полтавской областях, курс северный;

БПЛА на востоке Харьковщины, курс западный;

БПЛА на востоке Николаевщины, курс западный;

БПЛА приближается к Днепру с юго-востока.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США тайно инвестировали $1,5 млрд в производство украинских дронов, - NYT