Оккупанты запустили по Украине ударные БПЛА, - Воздушные силы (обновлено)
Вечером субботы, 18 января, в воздушном пространстве Украины фиксировались вражеские ударные беспилотники.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Сумская и Полтавская области - угроза применения врагом ударных БПЛА", - сообщалось в 18:00
"Вражеский БпЛА движется в направлении Миргорода с северо-востока; БПЛА в районе Шишаков (Полтавская область), движется южным курсом", - сообщалось в 18:25.
"Угроза применения ударных БПЛА сохраняется для Сумской и Полтавской областей", - сообщалось в 18:33.
Обновленная информация
"Харьковская область – угроза применения врагом ударных БПЛА", - сообщалось в 19:51.
"Группы вражеских ударных БПЛА на Харьковщине в западном и юго-западном направлениях; БПЛА на востоке Днепропетровщины двигаются в юго-западном направлении, вектор движения - Запорожье", - сообщалось в 20:48.
Обновление
В 21:25 ВС сообщили о:
- БПЛА на границе Днепропетровской и Полтавской областей, курс северо-западный;
- БПЛА на западе, центре и востоке Харьковщины двигаются по западному курсу;
- БПЛА на севере Запорожской области, вектор движения - Запорожье.
Обновление
В 22:51 ВС сообщили о:
- Группы БПЛА на западе Сумской области, курс западный (Черниговщина);
- БПЛА на севере Полтавщины, курс западный; 3 БПЛА в центральной части Полтавщины, курс северо-восточный;
- БПЛА в Днепропетровской и Полтавской областях, курс северный;
- БПЛА на востоке Харьковщины, курс западный;
- БПЛА на востоке Николаевщины, курс западный;
- БПЛА приближается к Днепру с юго-востока.
