РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9581 посетитель онлайн
Новости
9 473 1

Оккупанты запустили по Украине ударные БПЛА, - Воздушные силы (обновлено)

у повітряному просторі України фіксуються шахеди

Вечером субботы, 18 января, в воздушном пространстве Украины фиксировались вражеские ударные беспилотники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Сумская и Полтавская области - угроза применения врагом ударных БПЛА", - сообщалось в 18:00

"Вражеский БпЛА движется в направлении Миргорода с северо-востока; БПЛА в районе Шишаков (Полтавская область), движется южным курсом", - сообщалось в 18:25.

"Угроза применения ударных БПЛА сохраняется для Сумской и Полтавской областей", - сообщалось в 18:33.

Обновленная информация

"Харьковская область – угроза применения врагом ударных БПЛА", - сообщалось в 19:51.

"Группы вражеских ударных БПЛА на Харьковщине в западном и юго-западном направлениях; БПЛА на востоке Днепропетровщины двигаются в юго-западном направлении, вектор движения - Запорожье", - сообщалось в 20:48.

Обновление

В 21:25 ВС сообщили о:

  • БПЛА на границе Днепропетровской и Полтавской областей, курс северо-западный;
  • БПЛА на западе, центре и востоке Харьковщины двигаются по западному курсу;
  • БПЛА на севере Запорожской области, вектор движения - Запорожье.

Обновление

В 22:51 ВС сообщили о:

  • Группы БПЛА на западе Сумской области, курс западный (Черниговщина);
  • БПЛА на севере Полтавщины, курс западный; 3 БПЛА в центральной части Полтавщины, курс северо-восточный;
  • БПЛА в Днепропетровской и Полтавской областях, курс северный;
  • БПЛА на востоке Харьковщины, курс западный;
  • БПЛА на востоке Николаевщины, курс западный;
  • БПЛА приближается к Днепру с юго-востока.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США тайно инвестировали $1,5 млрд в производство украинских дронов, - NYT

Автор: 

беспилотник (4135) Воздушные силы (2619) война в Украине (5794)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
18.01.2025 21:25 Ответить
 
 