США тайно инвестировали $1,5 млрд в производство украинских дронов, - NYT

Администрация президента США Джо Байдена рассекретила последнюю часть документов о предоставленной Украине военной помощи, касающуюся программы поддержки украинской индустрии беспилотников. Благодаря инвестиции Штатов дроны стали "более эффективными и смертоносными".

Об этом пишет New York Times, ссылаясь на американских чиновников, передает Цензор.НЕТ.

Американские чиновники заявили, что они сделали большие инвестиции, которые помогли Украине начать и расширить производство беспилотников, поскольку она борется с большей и лучше оснащенной российской армией.

Собеседники издания утверждают, что часть военной помощи Украине оставалась в тени - именно к ней относилась помощь в разработке нового поколения беспилотников, которая ранее была тайной.

В частности, Соединенные Штаты потратили 1,5 миллиарда долларов, чтобы увеличить производство беспилотников в Украине. Известно, что инвестиция была осуществлена в сентябре прошлого года.

Вашингтон также отправил в Киев разведчиков для помощи в разработке программы, способствовал налаживанию связей между американскими технологическими компаниями и украинскими производителями и помогал с закупкой запчастей.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что американская поддержка в сфере беспилотников имеет "реальное стратегическое влияние" на войну.

По его словам, усилия по использованию беспилотников начались после Харьковского контрнаступления осенью 2022 года, а ускорились во время подготовки к контрнаступлению Украины на юге в 2023 году.

В США считают, что инвестиции сделали украинские беспилотники "более эффективными и смертоносными".

Они, в частности, помогли замедлить продвижение России на востоке Украины и уничтожили четверть Черноморского флота РФ.

Салливан отметил, что помощь в развитии украинской индустрии беспилотников дала "неоценимые уроки", которые администрация Байдена начала интегрировать в собственную оборонную промышленность.

