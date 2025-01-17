РУС
В США в феврале состоится Ukrainian Week: неделя для укрепления украинско-американского партнерства

Поразка України обійдеться США дорожче, ніж допомога

С 3 по 8 февраля в Вашингтоне пройдет Ukrainian Week - серия мероприятий, направленных на углубление политического, экономического и культурного партнерства между Украиной и США.

Об этом сообщает "Левый берег", информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, главная цель - усилить сотрудничество двух стран в политической, экономической и культурной сферах, а также привлечь новых союзников среди консервативных политических и деловых кругов США.

Ключевые темы мероприятия:

  • Влияние Украины на геополитическую стабильность в регионе.
  • Восстановление Украины с привлечением американского бизнеса.
  • Роль культурной дипломатии и межчеловеческих связей в укреплении партнерства.

В рамках Ukrainian Week запланированы саммит партнерства, молитвенный завтрак, бизнес-форумы, женский форум, встречи с диаспорой, религиозные саммиты, а также культурные мероприятия.

"Ukrainian Week в Вашингтоне - это не просто мероприятие, это стратегическая площадка, где формируется будущее украинско-американского партнерства. Мы закладываем основу для новых альянсов, укрепляем доверие и демонстрируем миру, что Украина - сильный игрок, готовый к глобальным вызовам и общим победам", - отметил организатор мероприятия Павел Унгурян.

Среди членов украинской делегации будут народные депутаты, религиозные деятели, дипломаты, эксперты по политике, экономике, медиа и культуре.

якось сором"язливо приховали кто платит за банкет. організатор заходу какой то "украинец" Павло Унгурян и опять за мои налоги развлекалки и пиз" делки зескотов
показать весь комментарий
17.01.2025 13:05 Ответить
рояль в кустах будет?..
показать весь комментарий
17.01.2025 13:22 Ответить
 
 