НАТО берет на себя ответственность за координацию военной помощи Украине, - глава Военного комитета Альянса Бауэр

Некоторые механизмы, которые ранее организовывались Соединенными Штатами, берет на себя НАТО, в частности часть ответственности за координацию военной помощи Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом заявил председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

"После рамочного соглашения, достигнутого в Вашингтоне, некоторые механизмы, которые ранее организовывались Соединенными Штатами, теперь передаются под контроль НАТО. SACU (Специальная консультационная группа по Украине) и IDCC (Международный координационный центр) - это была группа стран, которые помогали Украине. Сейчас НАТО берет на себя эту ответственность. И США согласились на это", - отметил Бауэр.

Он отметил, что такие изменения направлены на создание постоянных механизмов помощи, которые обеспечат стабильность для Украины, независимо от изменений в политической структуре.

Читайте: Сырский представил главнокомандующим НАТО стратегию действий Украины на 2025 год

"Для таких людей, как генерал Сырский, который непосредственно руководит операциями на фронте, война не зависит от того, что происходит в Белом доме или где-то еще. Война будет продолжаться и в понедельник. Поэтому постоянная помощь для него является критически важной", - отметил адмирал.

По его словам, Альянс обязан обеспечить Украину всем необходимым для продолжения борьбы.

"Как сказал Генеральный секретарь, мы должны сделать все, чтобы Украина имела как можно более сильную позицию на тот момент, когда начнутся переговоры. А до этого времени наша поддержка должна быть максимально мощной", - подчеркнул Бауэр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если Украина не в НАТО, то как финансировать и вооружать миллионную армию? - Зеленский