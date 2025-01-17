РУС
6 623 28

НАТО берет на себя ответственность за координацию военной помощи Украине, - глава Военного комитета Альянса Бауэр

Роб Бауер про допомогу Україні

Некоторые механизмы, которые ранее организовывались Соединенными Штатами, берет на себя НАТО, в частности часть ответственности за координацию военной помощи Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом заявил председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

"После рамочного соглашения, достигнутого в Вашингтоне, некоторые механизмы, которые ранее организовывались Соединенными Штатами, теперь передаются под контроль НАТО. SACU (Специальная консультационная группа по Украине) и IDCC (Международный координационный центр) - это была группа стран, которые помогали Украине. Сейчас НАТО берет на себя эту ответственность. И США согласились на это", - отметил Бауэр.

Он отметил, что такие изменения направлены на создание постоянных механизмов помощи, которые обеспечат стабильность для Украины, независимо от изменений в политической структуре.

Читайте: Сырский представил главнокомандующим НАТО стратегию действий Украины на 2025 год

"Для таких людей, как генерал Сырский, который непосредственно руководит операциями на фронте, война не зависит от того, что происходит в Белом доме или где-то еще. Война будет продолжаться и в понедельник. Поэтому постоянная помощь для него является критически важной", - отметил адмирал.

По его словам, Альянс обязан обеспечить Украину всем необходимым для продолжения борьбы.

"Как сказал Генеральный секретарь, мы должны сделать все, чтобы Украина имела как можно более сильную позицию на тот момент, когда начнутся переговоры. А до этого времени наша поддержка должна быть максимально мощной", - подчеркнул Бауэр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если Украина не в НАТО, то как финансировать и вооружать миллионную армию? - Зеленский

+10
мабуть до нато стало доходить шо штати за океаном, а європа поряд з бєснуватими...😁
17.01.2025 06:36
+10
11-й рік війни. З таким верховним чотириразовим ухилянтом ворогів точно не треба.
17.01.2025 10:00
+7
На другій руці навігатор, щоб знати куди тікати.
17.01.2025 10:31
17.01.2025 06:36
17.01.2025 09:47
Але прийміть до уваги, що в НАТОвській командній структурі SACEUR (Веховний головнокомандувач - завджди американець - наразі цю посаду займає Каволі) є *старшим* від СМС (Голова військового комітету - завджи європеєць - саме ним і є голандець Бауер).
17.01.2025 23:57
Опа! Буквально відсьогодні Бауер вже не голова Військового комітету - вранці 17 січня на цю посаду обраний італійський адмірал Драгоне.
Лос Анжелес показав, що велич Америки зникає несподівано швидко.
Європа мєє забезпечити свою безпеку сама.
Каліфорнія...СМИ утверждают, що горит одна из крупнейших аккумуляторных электростанций в мире - у неё десятки тысяч литиевых батарей. Хтось комусь нащось натякає...?
Да-да, Вы правы на 190 процентов. Это же Омерика нам выбрала Клована Верховным Главнокомандующим. И не забудьте самому себе напомнить кто увидел мир в глазах путлера.
Не згоден з висновком в Вашого першого рядка - бо реакція влади на ураган Катріна в 2005 році була нічим не кращою.
Щодо саміх пожеж то це піпєц😟... Північні околиці міста Пасадіна (округ Лос-Анджелес) - міста де я навчався - тепер виглядають як Мар'їнка...
Клас, всього то навсього четвертий рік війни... Оперативно, нічого не скажеш. З такими союзниками і ворогів не треба
У США є тільки один союзник - Ізраіль.
Всі інші - "расходний матєріал в достиженіі стратегических целей".
А стратегічна ціль Ізраілю - відновлення хазарської імперії на руїнах України.
Проект "небесний ієрусалим" - це початковий етап.
А 100 років тому не "небесний ієрусалим" створили?
Створили у Москві, де іх понад 90%, але там холодно і нема морських пляжів.
то стань єврейом і перестань боятись.
А єврей може українцем стати?
Не кожен готовий пройти процедуру гіюр...
З таким ухилянтом скоро вже й буряти будуть як кошенята
Він має рацію. Бо треба знати в чому потрібна допомога. Наші навіть цього не знають.
Перемога в тому, щоб відбити Росії нирки і вона зайнялась собою.
Хабад генерує світові війни руками СРСР-Росії.
Тактично це добре,але ще не достатньо.
Безупречная стратегия НАТО продлена на сто лет, теперь я спокоен.
Якщо би і керівництво взяли на себе, то було би добре.
Ещё с эпохи шапкокрада сто раз печатал и здесь и иных пабликах--- Украину спасет только внешнее управление.
Краще пізно...аніж --ніколи?!
На жаль--це половинчате рішення...Геть оту шляхетну толерантність...
Треба було вже давно взяти під контроль всю цю всепоглинаючу. шалапонь зайд--зрадо-філів! Тоді б НЕ-довелося нам зріти підрив " Леопардів "на мінних полях: збиття.найдосвідченішого пілота Ф-16 власною ППО. ; НЕ ковтати гіркоту відступів наших воїнів. яких "забезпечили" --селиконовими мінами...І все це на тлі НЕ сусвітнього збагачення ЗЕ-урвителів ...з їх оновленими автопарками--" Рольсів" ( та урочистого повернення блудо-зрадників : зразок -шуфричів.коляні-коклети. на додачу???)
"НАТО берет на себя ответственность за координацию военной помощи Украине, - глава Военного комитета Альянса Бауэр " - Не прошло и три года .....
Зараз НАТО (по вказівці лицемірного і фальшивого "трамбона" котрий обіцяв закінчити війну за 24 години.або ще скоріше )перебирає на себе цю відповідальність. (щоб зняти із "трамбона" відповідальність за передвиборчі його пустопорожні обіцянки.котрі він не збирався виконувати від слова "взагалі" і котрі є не що інше.як його брехня )І не дивно, що в такій ситуації США погодилися на це", - зазначив Бауер.

Він наголосив, що такі зміни спрямовані на створення постійних механізмів допомоги, які забезпечать стабільність для України, незалежно від змін у політичній структурі.

Він наголосив, що такі зміни спрямовані на створення постійних механізмів допомоги, які забезпечать стабільність для України, незалежно від змін у політичній структурі.
