Администрация Трампа может помочь Украине достичь хорошего соглашения, - Блинкен

Администрация новоизбранного президента США Дональда Трампа может помочь достичь хорошего соглашения по завершению войны в Украине.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы видим влияние на ее (российскую. - Ред.) экономику. Мы видим влияние на ее будущее, ее неспособность инвестировать в критически важные отрасли будущего, которые могли бы стать источником сил для России", - отметил он.

Блинкен отметил, что бремя, которое наложила нынешняя администрация на РФ, становится все тяжелее.

"Я считаю, что новая администрация находится в такой позиции, что когда и если украинцы захотят и решат (проводить переговоры. - Ред.), она может помочь достичь хорошего соглашения", - добавил госсекретарь США.

Он отметил, что Трамп все время говорит о "хороших соглашениях". Однако для хорошего соглашения прежде всего нужно добиться прекращения огня, которое должно быть устойчивым и долговременным.

"Любое прекращение огня должно включать эффективное сдерживание, необходимое для того, чтобы он (Путин. - Ред.) не атаковал снова. Я считаю, что это необходимая часть любого хорошего и сильного соглашения для Украины", - пояснил госсекретарь.

Блинкен ожидает, что следующее руководство США сможет реализовать все предыдущие достижения на этом направлении и обеспечить, чтобы Украина не только выжила, но действительно процветала.

Ранее сообщалось, что советники новоизбранного президента США Дональда Трампа разрабатывают широкомасштабную стратегию санкций, что должно способствовать дипломатическому урегулированию войны России против Украины в ближайшие месяцы.

