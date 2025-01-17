Администрация Трампа может помочь Украине достичь хорошего соглашения, - Блинкен
Администрация новоизбранного президента США Дональда Трампа может помочь достичь хорошего соглашения по завершению войны в Украине.
Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы видим влияние на ее (российскую. - Ред.) экономику. Мы видим влияние на ее будущее, ее неспособность инвестировать в критически важные отрасли будущего, которые могли бы стать источником сил для России", - отметил он.
Блинкен отметил, что бремя, которое наложила нынешняя администрация на РФ, становится все тяжелее.
"Я считаю, что новая администрация находится в такой позиции, что когда и если украинцы захотят и решат (проводить переговоры. - Ред.), она может помочь достичь хорошего соглашения", - добавил госсекретарь США.
Он отметил, что Трамп все время говорит о "хороших соглашениях". Однако для хорошего соглашения прежде всего нужно добиться прекращения огня, которое должно быть устойчивым и долговременным.
"Любое прекращение огня должно включать эффективное сдерживание, необходимое для того, чтобы он (Путин. - Ред.) не атаковал снова. Я считаю, что это необходимая часть любого хорошего и сильного соглашения для Украины", - пояснил госсекретарь.
Блинкен ожидает, что следующее руководство США сможет реализовать все предыдущие достижения на этом направлении и обеспечить, чтобы Украина не только выжила, но действительно процветала.
Ранее сообщалось, что советники новоизбранного президента США Дональда Трампа разрабатывают широкомасштабную стратегию санкций, что должно способствовать дипломатическому урегулированию войны России против Украины в ближайшие месяцы.
Трапм піклється тільки про Ізраіль.
Європа це бачить.
- Может.
- А Женя?
- Тоже может.
- Они оба могут!
Простіше кажучи - втюхати...
Ефективне стримування - це потужні ЗСУ. Але цього якраз і категорично не хоче росія.
Окрім того, потужні ЗСУ - доведено боєздатний захист країн НАТО в Європі від нападу рашистів. Якщо оснастити ЗСУ ******** зброєю і розмістити контингенти ЗСУ в країнах НАТО замість військ США, як пропонує Борис Джонсон, то це може вартувати значно дешевше для НАТО. Трамп з його досвідом у великому бізнесі мабуть здатний це врахувати.
З точки зору держави корисно робити ранкову зарядку. З точки зору бізнесу - підсадити всіх на фастфуд.
Щось не чутно переможних візгів від місцевих трампістів.
Де ви всі ? Язик у дупі тепер
Але мені б і в житті, і в окопі спокійніше бути разом з таким кацапом, ніж з диванним бойцуном типу деяких із тутешніх командирів бойових диванів!
Відрізати жертві лише ногу? Щоб згодом людоїд зажадав ще й голову?
Там зараз трамписти волосся на дупі рвуть.
Полный вывод рф войск из Украины - со всей территории вкючая Крым
Полтора триллиона евро компенсация
Путин и его клика арестовываются и в суд в Гаагу.