Администрация Трампа может помочь Украине достичь хорошего соглашения, - Блинкен

У Трампа можуть допомогти досягти гарної угоди для України

Администрация новоизбранного президента США Дональда Трампа может помочь достичь хорошего соглашения по завершению войны в Украине.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы видим влияние на ее (российскую. - Ред.) экономику. Мы видим влияние на ее будущее, ее неспособность инвестировать в критически важные отрасли будущего, которые могли бы стать источником сил для России", - отметил он.

Блинкен отметил, что бремя, которое наложила нынешняя администрация на РФ, становится все тяжелее.

Читайте также: Администрация Байдена передает Трампу сильнейшие позиции в отношении Украины, - Блинкен

"Я считаю, что новая администрация находится в такой позиции, что когда и если украинцы захотят и решат (проводить переговоры. - Ред.), она может помочь достичь хорошего соглашения", - добавил госсекретарь США.

Он отметил, что Трамп все время говорит о "хороших соглашениях". Однако для хорошего соглашения прежде всего нужно добиться прекращения огня, которое должно быть устойчивым и долговременным.

"Любое прекращение огня должно включать эффективное сдерживание, необходимое для того, чтобы он (Путин. - Ред.) не атаковал снова. Я считаю, что это необходимая часть любого хорошего и сильного соглашения для Украины", - пояснил госсекретарь.

Блинкен ожидает, что следующее руководство США сможет реализовать все предыдущие достижения на этом направлении и обеспечить, чтобы Украина не только выжила, но действительно процветала.

Ранее сообщалось, что советники новоизбранного президента США Дональда Трампа разрабатывают широкомасштабную стратегию санкций, что должно способствовать дипломатическому урегулированию войны России против Украины в ближайшие месяцы.

Читайте: Мир через силу важен для выживания Украины, - Блинкен и Остин

Автор: 

+14
Як показала історія, кацапам ніколи не потрібно вірити - обдурять і зроблять все навпаки. Для того, щоб був стійкий мир не тільки в Україні - потрібно знищити кацапа і не потрібно буде з ним заключати якісь угоди, які він ніколи не виконає.
17.01.2025 09:27 Ответить
+8
А в цьому йому допоможуть придурашені маск і синок...
17.01.2025 09:31 Ответить
+7
Щоб *уйло не міг атакувати для цього треба відібрати в нього засоби атаки. Всі інші угоди це ''фількіна грамота'' які *уйло при бажанні порушить.
17.01.2025 09:21 Ответить
Може - ось - ось він вже роздуплиться як президент
17.01.2025 09:01 Ответить
Це Ви про Найвєлічайшого? Зробили вже всім разом? Потім кожен сам за себе, а сьогодні чекаємо, щоб все вирішив Трамп?
17.01.2025 09:24 Ответить
Один на один проти кацапів ми не вистоім - в них людеи в 4р. і економіка - шеи зі всього світу можуть наиманців підтягувати - надія тільки на Захід а очолив иого Трамп
17.01.2025 09:39 Ответить
Трамп не очолив Захід.
Трапм піклється тільки про Ізраіль.
Європа це бачить.
17.01.2025 10:09 Ответить
Звичайно один на один ми слабші за кацапську орківську армію. Але тоді навіщо Боневтік розформував наші військові підрозділи, відподив наші війська з підготовлених фортифікацій, розміновував мінні поля і знищував ракетні програми? Так ми ставали сильнішими?
17.01.2025 10:47 Ответить
Це все проиоби Зелі і ОПи - по любому ми не зможем виготовляти стільки зброі як кацапи - а вони ше и 50р стягували всю зброю з СРСР
17.01.2025 11:17 Ответить
Як задрало це слово "можуть"6 можуть надати далекобійну зброю, можуть допомогти, можуть увести війська, ще багато чого можуть. Коли вже буде "зробили"?
17.01.2025 09:03 Ответить
- Павлик может лететь в Ленинград?
- Может.
- А Женя?
- Тоже может.
- Они оба могут!
17.01.2025 09:14 Ответить
Когда ЗЕ решит шо пора тогда и будут действия.Ну а поскольку прекращение военных действий и выборы для ЗЕ это крах то и действий никаких не будет.Пример тому у нас в Запорожье полным ходом строят подземные школы,одна из них в 20-ти км. от линии фронта,т.е. война у нас надолго.
17.01.2025 10:06 Ответить
Ми знаємо, що таке вміння продати.
Простіше кажучи - втюхати...
17.01.2025 09:12 Ответить
припинення вогню має включати ефективне стримування, необхідне для того, щоб він (Путін. - Ред.) не атакував знову
Ефективне стримування - це потужні ЗСУ. Але цього якраз і категорично не хоче росія.
17.01.2025 09:19 Ответить
Не хоче, значить потужні ЗСУ заважатимуть рашистам здійснювати їх агресивні наміри.
Окрім того, потужні ЗСУ - доведено боєздатний захист країн НАТО в Європі від нападу рашистів. Якщо оснастити ЗСУ ******** зброєю і розмістити контингенти ЗСУ в країнах НАТО замість військ США, як пропонує Борис Джонсон, то це може вартувати значно дешевше для НАТО. Трамп з його досвідом у великому бізнесі мабуть здатний це врахувати.
17.01.2025 11:05 Ответить
Бізнес заради грошей існує, держава - заради того, щоб жити. Там задачі різні, підходи теж різні.
З точки зору держави корисно робити ранкову зарядку. З точки зору бізнесу - підсадити всіх на фастфуд.
17.01.2025 11:09 Ответить
От тільки про "заради чого існує держава" - не смішіть мої тапки, бо в них і так "губа трєснутая"
17.01.2025 12:28 Ответить
Люди об'єднались у держави заради безпеки. На великий натовп спокуси напасти менше, і державні структури підтримують порядок всередині, як от поліція.
17.01.2025 12:30 Ответить
З вказаною вами метою людей можна погодитись. Але в реальному житті далеко не завжди люди отримують саме те, на що сподіваються.
17.01.2025 12:42 Ответить
Звичайно. Якась держава краще, ніж зовсім ніякої.
17.01.2025 12:43 Ответить
Щоб *уйло не міг атакувати для цього треба відібрати в нього засоби атаки. Всі інші угоди це ''фількіна грамота'' які *уйло при бажанні порушить.
17.01.2025 09:21 Ответить
Як показала історія, кацапам ніколи не потрібно вірити - обдурять і зроблять все навпаки. Для того, щоб був стійкий мир не тільки в Україні - потрібно знищити кацапа і не потрібно буде з ним заключати якісь угоди, які він ніколи не виконає.
17.01.2025 09:27 Ответить
Можна спробувати дочекатись массової далекобійної зброї і почати знищувати економіку росії - електрику, нафтопереробку, заводи і фабрики, а для путіна внутрішня стабільність важлива, на цьому можна грати на переговорах про мир.
17.01.2025 10:50 Ответить
Якої ще угоди ?
Щось не чутно переможних візгів від місцевих трампістів.
Де ви всі ? Язик у дупі тепер
17.01.2025 09:27 Ответить
А в цьому йому допоможуть придурашені маск і синок...
17.01.2025 09:31 Ответить
Припорошені
17.01.2025 09:40 Ответить
Бо допомогти можуть тільки фашисти.
17.01.2025 09:41 Ответить
а чего ж Байдена не допомогли????
17.01.2025 09:33 Ответить
Все це марно. Не тим займалися !
17.01.2025 09:40 Ответить
Дональд Фредович прийде - порядок наведе! 🤔
17.01.2025 09:40 Ответить
Прочитайте велике інтервʼю для ВВС розумного чоловіка - Павла Клімкіна. Хоча тут можу почути що він кацап і з лишньою хромосомою.
Але мені б і в житті, і в окопі спокійніше бути разом з таким кацапом, ніж з диванним бойцуном типу деяких із тутешніх командирів бойових диванів!
17.01.2025 09:44 Ответить
Трясця, наші ЗМІ нарешті припинять пропаганду зєлєнскаВо про безпекові угоди ? Чому вони брешуть, знаючи що Гірка Правда краща за Солодку Брехню ? Трамп припинить війну, перемир'я НАЗНАЧИТЬ ... За час перемир'я кацапи у три зміни наштампують ракети, танки та ще й проведуть мобілізацію під прикриттям навчань резервістів. А наші зєлєнскі "зрадники" будуть тільки у Раді воду каламутить аби красти у мутній воді ! А що партнери ? Якщо під час війни вони не поспішають надавати все що наобіцяли, то під час перемир'я вони видихнуть заспокійливо і зупинять все. Бо вони "... устала алла ...".
17.01.2025 09:53 Ответить
Гарна угода, це знищена рашка. Які домовленості та угоди з терористами? А партнерам треба не шмарклі жувати, а рішучіше допомагати знищити зло, бо зло прийде до вас.
17.01.2025 09:59 Ответить
Яка може бути угода жертви з людоїдом?

Відрізати жертві лише ногу? Щоб згодом людоїд зажадав ще й голову?
17.01.2025 10:01 Ответить
Як Ізраїлю "допомогли"?!
Там зараз трамписти волосся на дупі рвуть.
17.01.2025 10:06 Ответить
Гарна будапештська угода?
17.01.2025 11:33 Ответить
Отлично. Итак. Хорошее соглашение:
Полный вывод рф войск из Украины - со всей территории вкючая Крым
Полтора триллиона евро компенсация
Путин и его клика арестовываются и в суд в Гаагу.
17.01.2025 13:50 Ответить
 
 