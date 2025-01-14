РУС
Мир через силу важен для выживания Украины, - Блинкен и Остин

Сокращение помощи Украине и принудительное преждевременное прекращение огня просто позволит Путину отдохнуть и атаковать снова.

Об этом в колонке для The New York Times пишут госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин, передает Цензор.НЕТ.

"Проведение политики мира через силу является жизненно важным для выживания Украины и безопасности Америки. Соединенные Штаты и их союзники и партнеры должны продолжать поддерживать Украину и укреплять свои позиции для переговоров, которые когда-то приведут к концу войны Путина", - отметили они.

Блинкен и Остин отметили, что сегодняшний успех Украины является огромным стратегическим достижением, но ее войска все еще сталкиваются с серьезными вызовами на поле боя.

Читайте: Байден о 4 годах президентства: США стали сильнее, наши враги – слабее

"Российские войска недавно вернули себе часть территории, которую Украина освободила ранее во время войны, а бомбардировка Путиным украинских электростанций и другой критической инфраструктуры наносит ужасные жертвы", - говорится в материале.

По их словам, украинский народ не покорился, но заплатил высокую цену за свою свободу.

"С тех пор, как Путин начал войну, в России погибли и получили ранения более 700 000 военных. Теперь он все чаще сталкивается с мучительной дилеммой: либо терпеть большие потери за минимальные доходы, возможно, проведя мобилизацию, которая повлечет внутреннюю нестабильность, или серьезно договариваться с Украиной о прекращении его войны", - добавили чиновники.

Блинкен и Остин отметили, что финансовая и военная поддержка Украины со стороны США дали рычаги влияния Киеву и следующей администрации президента США.

Блинкен и Остин отметили, что финансовая и военная поддержка Украины со стороны США дали рычаги влияния Киеву и следующей администрации президента США.

"Эти рычаги влияния следует использовать, чтобы прекратить войну Путина и начать прочный мир, который гарантирует, что украинцы смогут сдерживать дальнейшую российскую агрессию, защищать свою территорию и процветать как суверенная демократия. Вот как выглядел бы мир через силу. Но поскольку Путин сохраняет свои имперские амбиции, отказ от наших рычагов влияния сейчас через сокращение помощи и принудительное преждевременное прекращение огня просто позволит Путину отдохнуть, перестроиться и, наконец, повторно атаковать. Это был бы мир через капитуляцию, который не был бы миром вообще", - подытожили они.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Администрация Байдена передает Трампу сильнейшие позиции в отношении Украины, - Блинкен

Топ комментарии
+9
Підорафія повинна бути стерта з лиця землі і крапка!
показать весь комментарий
14.01.2025 14:26 Ответить
+8
У випадку Блінкена і Остіна це не мир через силу, а топтання на місці через балаканину, що їм власне і треба.
показать весь комментарий
14.01.2025 14:32 Ответить
+5
Нема у світі людей розумніших за екс-чиновників високого рангу!
показать весь комментарий
14.01.2025 14:38 Ответить
Підорафія повинна бути стерта з лиця землі і крапка!
показать весь комментарий
14.01.2025 14:26 Ответить
Бойові пенсіонери.
показать весь комментарий
14.01.2025 14:28 Ответить
У випадку Блінкена і Остіна це не мир через силу, а топтання на місці через балаканину, що їм власне і треба.
показать весь комментарий
14.01.2025 14:32 Ответить
Нема у світі людей розумніших за екс-чиновників високого рангу!
показать весь комментарий
14.01.2025 14:38 Ответить
Сполучені Штати та їхні союзники і партнери повинні продовжувати підтримувати Україну та зміцнювати свої позиції для переговорів, які колись(слово колись вказує на американського торгаша життями українського народу" приведуть до кінця війни Путіна", Потвора юдиного роду,котра багато чого могла зробити більше для перемоги України ,щоб замість слова "колись" було ним застосоване -"Ми,США на чолі з президентом Байденом ,покінчили разом із Україною , та її народом із рашистським терористом і окупантом України .надавши для цього Україні всю необхідну допомогу"
показать весь комментарий
14.01.2025 14:38 Ответить
Ви вже все зробили для "миру через силу" так що йдіть нарешті вже з Богом.
показать весь комментарий
14.01.2025 14:41 Ответить
Головне, щоб не получився "мир через сраку"!
показать весь комментарий
14.01.2025 14:42 Ответить
Скільки не кажи халва-халва - у роті солодше не стане.
Скільки не камлай мир-мир-мир чи через силу, чи через дупу, чи через дипломатію - на кремлівських шизофренинків це мало впливає. Пустопорожнє базікання замість повноцінної допомги Україні і замість реального удару по рашкостану, щоб тільки друзки полетіли.
показать весь комментарий
14.01.2025 14:56 Ответить
Які гарні слова, жаль що піз**ож.
показать весь комментарий
14.01.2025 14:56 Ответить
та їхні союзники і партнери повинні продовжувати підтримувати Україну та зміцнювати свої позиції для переговорів, які колись приведуть до кінця війни Путіна", - зазначили вони.
-------
Згоден. Мир через силу найоптимальніший варіант.
показать весь комментарий
14.01.2025 15:20 Ответить
Эту фразу сказал Рейган, потом Джонсон - оба республиканцы

Теперь говорят Блинкен и Остин - которые демократы...
показать весь комментарий
14.01.2025 15:31 Ответить
Десяток Петріотів і пару сотень літаків від США - і це буде достатньо для придання Україні достатньої сили ... а все інше - балачки ...
показать весь комментарий
14.01.2025 17:53 Ответить
 
 