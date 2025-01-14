Мир через силу важен для выживания Украины, - Блинкен и Остин

Сокращение помощи Украине и принудительное преждевременное прекращение огня просто позволит Путину отдохнуть и атаковать снова.

Об этом в колонке для The New York Times пишут госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин, передает Цензор.НЕТ.

"Проведение политики мира через силу является жизненно важным для выживания Украины и безопасности Америки. Соединенные Штаты и их союзники и партнеры должны продолжать поддерживать Украину и укреплять свои позиции для переговоров, которые когда-то приведут к концу войны Путина", - отметили они.

Блинкен и Остин отметили, что сегодняшний успех Украины является огромным стратегическим достижением, но ее войска все еще сталкиваются с серьезными вызовами на поле боя.

"Российские войска недавно вернули себе часть территории, которую Украина освободила ранее во время войны, а бомбардировка Путиным украинских электростанций и другой критической инфраструктуры наносит ужасные жертвы", - говорится в материале.

По их словам, украинский народ не покорился, но заплатил высокую цену за свою свободу.

"С тех пор, как Путин начал войну, в России погибли и получили ранения более 700 000 военных. Теперь он все чаще сталкивается с мучительной дилеммой: либо терпеть большие потери за минимальные доходы, возможно, проведя мобилизацию, которая повлечет внутреннюю нестабильность, или серьезно договариваться с Украиной о прекращении его войны", - добавили чиновники.

Блинкен и Остин отметили, что финансовая и военная поддержка Украины со стороны США дали рычаги влияния Киеву и следующей администрации президента США.

"Эти рычаги влияния следует использовать, чтобы прекратить войну Путина и начать прочный мир, который гарантирует, что украинцы смогут сдерживать дальнейшую российскую агрессию, защищать свою территорию и процветать как суверенная демократия. Вот как выглядел бы мир через силу. Но поскольку Путин сохраняет свои имперские амбиции, отказ от наших рычагов влияния сейчас через сокращение помощи и принудительное преждевременное прекращение огня просто позволит Путину отдохнуть, перестроиться и, наконец, повторно атаковать. Это был бы мир через капитуляцию, который не был бы миром вообще", - подытожили они.

