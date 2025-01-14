РФ выпустила по Украине 80 БПЛА. Сбито 58 целей, 21 – локационно потеряно, – Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
Российские оккупанты в ночь на 14 января выпустили по Украине 80 ударных БПЛА типа "Shahed" и БПЛА-имитаторы различных типов.
Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.
Пуски фиксировали с направлений Миллерово, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск.
"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 58-ми ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.
Сбитые вражеские беспилотники нанесли ущерб в Сумской, Киевской, Житомирской, Харьковской и Черкасской областях. Повреждены частные и многоквартирные дома, автомобили, имущество граждан. Предварительно без жертв, пострадавшим оказывается помощь", - говорится в сообщении.
21 вражеский беспилотник-имитатор - локально потерян (без негативных последствий).
