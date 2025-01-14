РУС
595 3

РФ выпустила по Украине 80 БПЛА. Сбито 58 целей, 21 – локационно потеряно, – Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Российские оккупанты в ночь на 14 января выпустили по Украине 80 ударных БПЛА типа "Shahed" и БПЛА-имитаторы различных типов.

Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.

Пуски фиксировали с направлений Миллерово, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск.

"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 58-ми ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.

Сбитые вражеские беспилотники нанесли ущерб в Сумской, Киевской, Житомирской, Харьковской и Черкасской областях. Повреждены частные и многоквартирные дома, автомобили, имущество граждан. Предварительно без жертв, пострадавшим оказывается помощь", - говорится в сообщении.

21 вражеский беспилотник-имитатор - локально потерян (без негативных последствий).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украину атакуют российские ударные БпЛА, - Воздушные Силы (обновлено)

Автор: 

война (1437) обстрел (29023) ПВО (3025) Воздушные силы (2604) Шахед (1385) война в Украине (5696)
Итак… россия получила в пользование северокорейские системы ПВО. Намедни, российский fpv-дрон нанёс удар по северокорейскому ЗРК малого радиуса действия - Pongae M-2020, аналогу ЗРК Тор-М2, в Курской области. Оператор посчитал, что в его прицеле некий западный образец ЗРК, вот и отработал на автомате.
14.01.2025 09:55 Ответить
 
 