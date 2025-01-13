Украину атакуют российские ударные БпЛА, - Воздушные Силы (обновлено)
Вечером 13 января россияне запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных Сил.
Движение ударных БпЛА
- БпЛА из Черниговской и Черкасской областей в направлении Киевской области!
- БпЛА через Николаевскую область (район Вознесенска) в направлении Одесской области!
Обновление по движению БпЛА
По состоянию на 21:52
- БпЛА двигаются из Днепропетровской области в направлении Кировоградской области!
По состоянию на 22:09
- Ударные БПЛА зафиксированы в пригороде Днепра и Полтавы.
По состоянию на 22:19
- Несколько групп БПЛА по Черниговщине курсом на Киевщину!
По состоянию на 22:31
- Новые группы ударных БПЛА с юга! Через Херсонщину в направлении Николаевской области!
По состоянию на 23:41
- Группы ударных БПЛА двигаются через Киевщину в Житомирскую область.
- Новые группы ударных БПЛА в Харьковской области. Курс западный.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Они с самого утра летают, по крайней мере у нас в Сумской области...
Кажуть: як рідних зустрів ракети Хімзавод в Брянську. В таких палких обіймах - аж луснув від радощів.
Все як замовляв бункєрний.