Украину атакуют российские ударные БпЛА, - Воздушные Силы (обновлено)

Шахеди

Вечером 13 января россияне запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных Сил.

Движение ударных БпЛА

  • БпЛА из Черниговской и Черкасской областей в направлении Киевской области!
  • БпЛА через Николаевскую область (район Вознесенска) в направлении Одесской области!

Обновление по движению БпЛА

По состоянию на 21:52

  • БпЛА двигаются из Днепропетровской области в направлении Кировоградской области!

По состоянию на 22:09

  • Ударные БПЛА зафиксированы в пригороде Днепра и Полтавы.

По состоянию на 22:19

  • Несколько групп БПЛА по Черниговщине курсом на Киевщину!

По состоянию на 22:31

  • Новые группы ударных БПЛА с юга! Через Херсонщину в направлении Николаевской области!

По состоянию на 23:41

  • Группы ударных БПЛА двигаются через Киевщину в Житомирскую область.
  • Новые группы ударных БПЛА в Харьковской области. Курс западный.

Также читайте: "Шахеды" атаковали Киевщину: есть повреждения в результате падения обломков. ФОТО

Ввечері 13 січня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.

Они с самого утра летают, по крайней мере у нас в Сумской области...
13.01.2025 18:23 Ответить
так і є... і зараз бухкає
13.01.2025 23:07 Ответить
Палає та вибухає "Брянский химический завод мени 50-летия СССР" у н.п. Сельцо Брянської області, що входит в концерн "Техмаш" Госкорпорации Ростех", і спеціалізується на виробництві вибухових речовин та *********** для армії пітьми.





13.01.2025 22:53 Ответить
Атакуют Тулу. Но там судя по видео больше ПВО, хорошо прикрыто.
14.01.2025 00:26 Ответить
проти ATACAMSиків нема прийому
14.01.2025 06:21 Ответить
🔥Лютий «двіжняк» зараз на рф: палають заводи від ATACAMSиків, а з ними й російські сраки

Кажуть: як рідних зустрів ракети Хімзавод в Брянську. В таких палких обіймах - аж луснув від радощів.

Все як замовляв бункєрний.
14.01.2025 06:18 Ответить
а що поробиш, коли це двіжуха ???
