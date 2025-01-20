Загарбники атакують Україну "шахедами", - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері неділі, 19 січня, у повітряному просторі України фіксувалися ворожі ударні БпЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Група ударних БпЛА на Сумщині. Рухаються в напрямку Полтавщини", - повідомили ПС о 16:51.

"Декілька груп БпЛА на межі Полтавської та Чернігівської областей, курс південно-західний. БпЛА на Сумщині. Курс на Ромни", - повідомили ПС о 17:34.

О 19:11 ПС повідомили про групи ударних БпЛА на Сумщині. Більшість на півдні області. Курсом на Харківщину.

О 19:31 ПС повідомили про декілька груп ударних БпЛА через Сумщину у напрямку Чернігівщини та Полтавщини.

О 20:03 ПС повідомили про Групи ударних БпЛА із Чернігівщини курсом на Київщину.

О 20:19 ПС повідомили про рух групи "шахедів" через Харківщину на Полтавщину у напрямку Дніпропетровської області.

О 20:22 ПС попередили про те, що у повітряному просторі перебувають декілька десятків ударних БпЛА! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!

Оновлена інформація

Згодом ПС повідомили про:

БпЛА повз Яготин та Згурівку курсом на Бориспіль/Київ!

Із Полтавщини декілька груп "шахедів" в напрямку Золотоніського району Черкащини.

О 21:04 ПС повідомляли про:

БпЛА через Чернігівщину та Сумщину курсом на Київщину.

БпЛА через Полтавщину у напрямку Черкащини.

БпЛА із Полтавщини перелітають на Дніпропетровщину.

БпЛА на Харківщині у бік Дніпропетровщини.

"Нові групи ударних БпЛА із півдня! Через Херсонщину у напрямку Миколаївської області!, - повідомлялося о 21:13.

Оновлення

Згодом ПС повідомили про:

Полтава залишайтесь в укриттях! БпЛА у передмісті;

Переважна більшість БпЛА наразі в північній та західній частинах Харківщини. Курс Дніпропетровщина/Полтавщина;

Кременчук перебувайте в укриттях! БпЛА у напрямку міста;

Нові ворожі ударні БпЛА на сході та півночі Сумщини. Курс південний/південно-західний;

Декілька груп "шахедів" із Дніпропетровської та Полтавської областей у напрямку Кіровоградщини.

Оновлення

Згодом ПС повідомили про:

Кривий Ріг залишайтесь в укриттях! БпЛА у напрямку міста;

Із Миколаївщини курсом на Кіровоградщину та Дніпропетровщину;

Декілька груп ударних БпЛА із Полтавщини перелітають у Черкаську область.

Оновлення станом на 00:04

Полтава обережно! БпЛА над містом.

Нова група БпЛА на півночі Сумщини. Курс Чернігівщина.

Оновлення станом на 01:28

Через Миколаївщину група БпЛА курсом на Кіровоградську область.

БпЛА із Київщини у напрямку Вінниччини.

