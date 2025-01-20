УКР
Новини
5 662 16

Загарбники атакують Україну "шахедами", - Повітряні сили (оновлено)

окупанти запустили шахеди з півночі

Ввечері неділі, 19 січня, у повітряному просторі України фіксувалися ворожі ударні БпЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Група ударних БпЛА на Сумщині. Рухаються в напрямку Полтавщини", - повідомили ПС о 16:51.

"Декілька груп БпЛА на межі Полтавської та Чернігівської областей, курс південно-західний.  БпЛА на Сумщині. Курс на Ромни", - повідомили ПС о 17:34.

О 19:11 ПС повідомили про групи ударних БпЛА на Сумщині. Більшість  на півдні області. Курсом  на Харківщину.

О 19:31 ПС повідомили про декілька груп ударних БпЛА через Сумщину у напрямку Чернігівщини та Полтавщини.

О 20:03 ПС повідомили про Групи ударних БпЛА із Чернігівщини  курсом на Київщину.

О 20:19 ПС повідомили про рух групи "шахедів" через Харківщину на Полтавщину у напрямку Дніпропетровської області.

О 20:22 ПС попередили про те, що у повітряному просторі перебувають декілька десятків ударних БпЛА! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!

Оновлена інформація

Згодом ПС повідомили про:

  • БпЛА повз Яготин та Згурівку курсом на Бориспіль/Київ!
  • Із Полтавщини декілька груп "шахедів" в напрямку Золотоніського району Черкащини.

О 21:04 ПС повідомляли про:

  • БпЛА через Чернігівщину та Сумщину курсом на Київщину.
  • БпЛА через Полтавщину у напрямку Черкащини.
  •  БпЛА із Полтавщини перелітають на Дніпропетровщину.
  • БпЛА на Харківщині у бік Дніпропетровщини.

"Нові групи ударних БпЛА із півдня!  Через Херсонщину  у напрямку Миколаївської області!, - повідомлялося о 21:13. 

Оновлення

Згодом ПС повідомили про:

  • Полтава залишайтесь в укриттях! БпЛА  у передмісті;
  • Переважна більшість БпЛА наразі в північній та західній частинах Харківщини. Курс  Дніпропетровщина/Полтавщина;
  • Кременчук перебувайте в укриттях! БпЛА у напрямку міста;
  • Нові ворожі ударні БпЛА на сході та півночі Сумщини. Курс  південний/південно-західний;
  • Декілька груп "шахедів" із Дніпропетровської та Полтавської областей  у напрямку Кіровоградщини.

Оновлення

Згодом ПС повідомили про:

  • Кривий Ріг залишайтесь в укриттях! БпЛА у напрямку міста;
  • Із Миколаївщини курсом на Кіровоградщину та Дніпропетровщину;
  • Декілька груп ударних БпЛА із Полтавщини перелітають  у Черкаську область.

Оновлення станом на 00:04

  • Полтава обережно! БпЛА над містом.
  • Нова група БпЛА на півночі Сумщини. Курс Чернігівщина.

Оновлення станом на 01:28

  • Через Миколаївщину група БпЛА курсом на Кіровоградську область.
  • БпЛА із Київщини у напрямку Вінниччини.

Читайте також: Впродовж тижня Сили ППО збили понад 500 ворожих повітряних цілей

Автор: 

безпілотник (4756) Повітряні сили (2965) Шахед (1413)
Топ коментарі
+3
Сегодня их что-то много летит. Видимо копили запасы для "инаугурации"...
показати весь коментар
19.01.2025 21:06 Відповісти
+3
Засрань, Суходрищевськ, Зажопьевськ,.......!!!
показати весь коментар
19.01.2025 21:33 Відповісти
+3
+ ще пару штук із Мусоросранська...!
показати весь коментар
19.01.2025 21:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Сумщина і Чернігівщина - "вхідні коридори" для БПЛА в Україну - залітають, як додому... А далі на всі чотири три сторони!!! Четверта сторона - бульбашостан!
показати весь коментар
19.01.2025 20:43 Відповісти
По окраинам Харькова разведчики дроны летают как хотят, в области ещё больше их. И над городом жужат тарахтят. В местных коментах по Телеграм-каналах народ успевает в коментах локацию перебрасывать друг другу по минутно над каким примерно местом пролетел только что. Даже есть свой местный сленг, по названиям места, чтоб конкретно не указывать место пролёта. Давно это. Не скоро эта война кончится. И чем кончится, тоже говорить не хочется.
показати весь коментар
19.01.2025 22:52 Відповісти
Сегодня их что-то много летит. Видимо копили запасы для "инаугурации"...
показати весь коментар
19.01.2025 21:06 Відповісти
Завтра вранці знову на роботу "весело" діставатися: комунальний транспорт стоїть, маршрутки забиті...
показати весь коментар
19.01.2025 22:44 Відповісти
Що значить з Півночі? з Північного Полюсу? чому не пишуть з яких саме областей запустили?
показати весь коментар
19.01.2025 21:29 Відповісти
Засрань, Суходрищевськ, Зажопьевськ,.......!!!
показати весь коментар
19.01.2025 21:33 Відповісти
+ ще пару штук із Мусоросранська...!
показати весь коментар
19.01.2025 21:38 Відповісти
Ви ще ''сєвєрниє *****'' забули
показати весь коментар
19.01.2025 22:35 Відповісти
Дакакаяразніца
показати весь коментар
19.01.2025 21:50 Відповісти
"разніца большая, одна дайот - а другая дразніца"
показати весь коментар
19.01.2025 22:32 Відповісти
Віктор Федорович, вони, мабуть, географію у вас вчили... Але я завжди за вас голосував...
показати весь коментар
19.01.2025 22:42 Відповісти
Астанавітєсь!...
показати весь коментар
19.01.2025 23:01 Відповісти
Который уже вечер, ближе к 22ч по окраинам Харькова, сплошная канонада как бы, взрывы. Сегодня с утра 9---10 ч частые выстрелы, похоже на крупнокалиберные пулемёты. Короткими очередями. Калибром ударили по пригородному посёлку, в центр, где магазины, АТБ вроде пострадал. По жертвам вроде инфы не было. Война рядом буквально.
показати весь коментар
19.01.2025 22:44 Відповісти
Примерно двадцать минут назад ....Летело три штуки с разницей в несколько минут....Потом одиноко пострелял пулемёт ...Конечно промазал потому что прожекторов нет, а потом был большой бабах по промышленному объекту ......(Область не приграничная и не прифронтовая )Но всё армейское руководство очень занято раздачей бравурных интервью а не организацией обороны
показати весь коментар
19.01.2025 22:45 Відповісти
Значить, військові не побачили нічого, бо прожекторів немає. Але у Інни Лищук є тепловізор і вона все побачила. Також Інна Лищук на слух визначила, що "стріляли з кулемета". Янукович теж розповідав, що по ньому з кулемету стріляли "радікали-молодчікі". Тільки є нюанс - ні Інна, ні Вітя не служили в армії і навряд чи зможуть на слух визначити, з чого вели вогонь. Також Інна Лищук мабуть не знає, що після влучання БПЛА може пролетіти деяку відстань (траєкторія змінюється непередбачувано). Ну і, звісно, все армійське керівництво прямо зараз в повному складі - це тисячі і тисячі осіб - сидить на ефірах. В першу годину ночі ))
показати весь коментар
20.01.2025 01:42 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=oGC6ESYySEM Сопілкарь-піхвознавець,- нова розробка Цукрарні ПМ, «з любовʼю» для хробачих стволів.
показати весь коментар
20.01.2025 05:33 Відповісти
 
 