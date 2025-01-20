Загарбники атакують Україну "шахедами", - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері неділі, 19 січня, у повітряному просторі України фіксувалися ворожі ударні БпЛА.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Група ударних БпЛА на Сумщині. Рухаються в напрямку Полтавщини", - повідомили ПС о 16:51.
"Декілька груп БпЛА на межі Полтавської та Чернігівської областей, курс південно-західний. БпЛА на Сумщині. Курс на Ромни", - повідомили ПС о 17:34.
О 19:11 ПС повідомили про групи ударних БпЛА на Сумщині. Більшість на півдні області. Курсом на Харківщину.
О 19:31 ПС повідомили про декілька груп ударних БпЛА через Сумщину у напрямку Чернігівщини та Полтавщини.
О 20:03 ПС повідомили про Групи ударних БпЛА із Чернігівщини курсом на Київщину.
О 20:19 ПС повідомили про рух групи "шахедів" через Харківщину на Полтавщину у напрямку Дніпропетровської області.
О 20:22 ПС попередили про те, що у повітряному просторі перебувають декілька десятків ударних БпЛА! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!
Оновлена інформація
Згодом ПС повідомили про:
- БпЛА повз Яготин та Згурівку курсом на Бориспіль/Київ!
- Із Полтавщини декілька груп "шахедів" в напрямку Золотоніського району Черкащини.
О 21:04 ПС повідомляли про:
- БпЛА через Чернігівщину та Сумщину курсом на Київщину.
- БпЛА через Полтавщину у напрямку Черкащини.
- БпЛА із Полтавщини перелітають на Дніпропетровщину.
- БпЛА на Харківщині у бік Дніпропетровщини.
"Нові групи ударних БпЛА із півдня! Через Херсонщину у напрямку Миколаївської області!, - повідомлялося о 21:13.
Оновлення
Згодом ПС повідомили про:
- Полтава залишайтесь в укриттях! БпЛА у передмісті;
- Переважна більшість БпЛА наразі в північній та західній частинах Харківщини. Курс Дніпропетровщина/Полтавщина;
- Кременчук перебувайте в укриттях! БпЛА у напрямку міста;
- Нові ворожі ударні БпЛА на сході та півночі Сумщини. Курс південний/південно-західний;
- Декілька груп "шахедів" із Дніпропетровської та Полтавської областей у напрямку Кіровоградщини.
Оновлення
Згодом ПС повідомили про:
- Кривий Ріг залишайтесь в укриттях! БпЛА у напрямку міста;
- Із Миколаївщини курсом на Кіровоградщину та Дніпропетровщину;
- Декілька груп ударних БпЛА із Полтавщини перелітають у Черкаську область.
Оновлення станом на 00:04
- Полтава обережно! БпЛА над містом.
- Нова група БпЛА на півночі Сумщини. Курс Чернігівщина.
Оновлення станом на 01:28
- Через Миколаївщину група БпЛА курсом на Кіровоградську область.
- БпЛА із Київщини у напрямку Вінниччини.
