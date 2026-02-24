Уражено РСЗВ "Ураган", ЗРК "Бук-М1" та низку районів зосередження військ РФ, - Генштаб (оновлено)

24 лютого 2026 року підрозділами Сил оборони України було уражено ворожу реактивну систему залпового вогню "Ураган" у районі н.п. Любимівка ТОТ Запорізької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Уражено райони зосередження живої сили РФ

Також, як зазначається, у районі н.п. Кацивелі (АР Крим) уражено район зосередження живої сили ворога.

23 лютого уражено райони зосередження живої сили противника: у районах н.п. Торське (ТОТ Донецької області), н.п. Староукраїнка та Новомиколаївка (ТОТ Запорізької області), та тимчасово окупованого н.п. Березове Дніпропетровської області.

Уражено "Бук-М1"

Окрім того, в той же день, у районі Свободного на ТОТ Донеччини уражено зенітний ракетний комплекс "Бук-М1".

Втрати противника та остаточні масштаби пошкоджень уточнюються.

"Сили оборони України й надалі системно завдаватимуть ударів по районах зосередження особового складу, засобах протиповітряної оборони та артилерійських системах російського агресора", - наголошують у Генштабі.

Оновлена інформація

Також Генштаб інформує, що у ніч на 24 лютого 2026 року підрозділи Ракетних військ і артилерії Сухопутних військ ЗСУ уразили допоміжний пункт управління 5-ї армії рф у районі Новопетриківки на ТОТ Донецької області.

Окрім того, Сили оборони України уразили склад матеріально-технічних засобів підрозділу центру "Рубікон" (район н.п. Василівка, ТОТ Запорізької області).

"Разом з тим, завдано ураження по складу боєприпасів і матеріально-технічних засобів ворога в районі н.п. Приазовське (ТОТ Донецької області), а також складу боєприпасів у районі тимчасово окупованої Олександрівки Запорізької області", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, у районі н.п. Якимівка (Запорізька область) уражено ремонтну базу противника.

"23 лютого уражено об’єкти управління противника на ТОТ Донецької області: у районі Удачного – командно-спостережний пункт та пункт управління БпЛА окупантів; а у районі м. Покровськ - пункт управління БпЛА", - додали у Генштабі.