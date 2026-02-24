Уражено РСЗВ "Ураган", ЗРК "Бук-М1" та низку районів зосередження військ РФ, - Генштаб (оновлено)
24 лютого 2026 року підрозділами Сил оборони України було уражено ворожу реактивну систему залпового вогню "Ураган" у районі н.п. Любимівка ТОТ Запорізької області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Уражено райони зосередження живої сили РФ
Також, як зазначається, у районі н.п. Кацивелі (АР Крим) уражено район зосередження живої сили ворога.
23 лютого уражено райони зосередження живої сили противника: у районах н.п. Торське (ТОТ Донецької області), н.п. Староукраїнка та Новомиколаївка (ТОТ Запорізької області), та тимчасово окупованого н.п. Березове Дніпропетровської області.
Уражено "Бук-М1"
Окрім того, в той же день, у районі Свободного на ТОТ Донеччини уражено зенітний ракетний комплекс "Бук-М1".
Втрати противника та остаточні масштаби пошкоджень уточнюються.
"Сили оборони України й надалі системно завдаватимуть ударів по районах зосередження особового складу, засобах протиповітряної оборони та артилерійських системах російського агресора", - наголошують у Генштабі.
Оновлена інформація
Також Генштаб інформує, що у ніч на 24 лютого 2026 року підрозділи Ракетних військ і артилерії Сухопутних військ ЗСУ уразили допоміжний пункт управління 5-ї армії рф у районі Новопетриківки на ТОТ Донецької області.
Окрім того, Сили оборони України уразили склад матеріально-технічних засобів підрозділу центру "Рубікон" (район н.п. Василівка, ТОТ Запорізької області).
"Разом з тим, завдано ураження по складу боєприпасів і матеріально-технічних засобів ворога в районі н.п. Приазовське (ТОТ Донецької області), а також складу боєприпасів у районі тимчасово окупованої Олександрівки Запорізької області", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, у районі н.п. Якимівка (Запорізька область) уражено ремонтну базу противника.
"23 лютого уражено об’єкти управління противника на ТОТ Донецької області: у районі Удачного – командно-спостережний пункт та пункт управління БпЛА окупантів; а у районі м. Покровськ - пункт управління БпЛА", - додали у Генштабі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль