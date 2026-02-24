СБС за ніч знищили РСЗВ "Ураган", ЗРГК "Панцир", ЗРК "Бук" і РЛС окупантів на Донеччині, Запоріжжі та в Криму. ВIДЕО

Сили безпілотних систем (СБС) ЗСУ влаштували ворогу справжнє пекло в ніч на 24 лютого 2026 року, символічно відзначивши чергову річницю повномасштабного вторгнення. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у результаті скоординованих ударів по всій лінії фронту та в глибокому тилу ворог втратив критично важливі зразки техніки на десятки мільйонів доларів.

Географія ударів охопила Запорізьку, Донецьку області та окупований Крим.

Результати нічного полювання:

Запорізький напрямок: Пілоти 7-го батальйону "Кайрос" 414-ї ОБр "Птахи Мадяра" виявили РСЗВ "Ураган" безпосередньо на вогневій позиції.

Донеччина: В районі населеного пункту Свободне пілоти 412-ї ОБр СБС "Nemesis" вистежили та анігілювали ЗРК "Бук-М1". Окупанти залишилися без прикриття середнього радіуса дії на цій ділянці.

Окупований Крим: У районі н.п. Красносільське пілоти 1-го окремого центру СБС уразили зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1". Поблизу Новофедорівки тими ж майстрами 1-го центру була виявлена та уражена радіолокаційна станція (РЛС) "Малахіт".



Значення операції:

Одночасне виведення з ладу систем ППО ("Панцирь", "Бук") та засобів виявлення (РЛС) створює величезні "дірки" у захисті окупантів. Це дозволяє українській авіації та далекобійним дронам працювати по ворожих об'єктах у Криму та на Донеччині ще ефективніше.

