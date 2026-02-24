СБС за ніч знищили РСЗВ "Ураган", ЗРГК "Панцир", ЗРК "Бук" і РЛС окупантів на Донеччині, Запоріжжі та в Криму. ВIДЕО
Сили безпілотних систем (СБС) ЗСУ влаштували ворогу справжнє пекло в ніч на 24 лютого 2026 року, символічно відзначивши чергову річницю повномасштабного вторгнення. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у результаті скоординованих ударів по всій лінії фронту та в глибокому тилу ворог втратив критично важливі зразки техніки на десятки мільйонів доларів.
Географія ударів охопила Запорізьку, Донецьку області та окупований Крим.
Результати нічного полювання:
-
Запорізький напрямок: Пілоти 7-го батальйону "Кайрос" 414-ї ОБр "Птахи Мадяра" виявили РСЗВ "Ураган" безпосередньо на вогневій позиції.
-
Донеччина: В районі населеного пункту Свободне пілоти 412-ї ОБр СБС "Nemesis" вистежили та анігілювали ЗРК "Бук-М1". Окупанти залишилися без прикриття середнього радіуса дії на цій ділянці.
-
Окупований Крим:
-
У районі н.п. Красносільське пілоти 1-го окремого центру СБС уразили зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1".
-
Поблизу Новофедорівки тими ж майстрами 1-го центру була виявлена та уражена радіолокаційна станція (РЛС) "Малахіт".
-
Значення операції:
Одночасне виведення з ладу систем ППО ("Панцирь", "Бук") та засобів виявлення (РЛС) створює величезні "дірки" у захисті окупантів. Це дозволяє українській авіації та далекобійним дронам працювати по ворожих об'єктах у Криму та на Донеччині ще ефективніше.
Тактика бою перетворюється в керований "хаос", де навіть засоби ППО проти БпЛА є ціллю на полі бою навіть в оперативно - тактичній глибині, незалежно хто в обороні, а хто в наступі...!
Як бачиш, тактика застосування важкої техніки кардинально змінилась, від статутної: більше немає "виїзду батареєю, дивізіоном". Ніяких стаціонарних позицій в зоні "до 40-50 км до ЛБЗ". Виїзди "ближче до ЛБЗ" - виключно одиничними машинами, сподіваючись на "проскочить".
ЗСУ теж багато втрачають і машин, і РСЗВ, і РЛС-ів. Але у ЗСУ є декілька ключових перевах:
1. коротке плече логістики і евакуації;
2. розвинений і надглибокий тил в частині ремонтів/відновлення;
3. ЗСУ має "засоби старшого начальника" (155 арту та хаймарси тощо), що якісно і по дальностям переважають будь-які засоби супротивника.
А так-то на ЛБЗ (+/- 30 км) всі сидять по норах і не показуються зайвий раз на свіжому повітрі...
А щодо "тактична і оперативно-тактична глибина" - поняття змінюються. Але не їдуть зовсім. Просто 100 років тому "оперативна глибина" означало фактично 5-30 км, бо 99% арти не били далі 10км фактично, а інших засобів не було взагалі, навіть авіації - і на конях ті 30 км захекаєшся долати. А зараз "оперативна глибина" - вже і "60 км" - не відстані, мабуть більше треба окреслювати цим виразом. Бо масові хаймарси, бо активно-реактивні снаряди до 70км, бо БТР-и, бо дрони, бо купа зособів і подолати такі відстані, і уразити на таких відстанях, причому з точністю КВО 5-7 метрів.