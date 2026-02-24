УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7505 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російської техніки
2 244 10

СБС за ніч знищили РСЗВ "Ураган", ЗРГК "Панцир", ЗРК "Бук" і РЛС окупантів на Донеччині, Запоріжжі та в Криму. ВIДЕО

Сили безпілотних систем (СБС) ЗСУ влаштували ворогу справжнє пекло в ніч на 24 лютого 2026 року, символічно відзначивши чергову річницю повномасштабного вторгнення. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у результаті скоординованих ударів по всій лінії фронту та в глибокому тилу ворог втратив критично важливі зразки техніки на десятки мільйонів доларів.

Географія ударів охопила Запорізьку, Донецьку області та окупований Крим.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Результати нічного полювання:

  • Запорізький напрямок: Пілоти 7-го батальйону "Кайрос" 414-ї ОБр "Птахи Мадяра" виявили РСЗВ "Ураган" безпосередньо на вогневій позиції. 

  • Донеччина: В районі населеного пункту Свободне пілоти 412-ї ОБр СБС "Nemesis" вистежили та анігілювали ЗРК "Бук-М1". Окупанти залишилися без прикриття середнього радіуса дії на цій ділянці.

  • Окупований Крим:

    • У районі н.п. Красносільське пілоти 1-го окремого центру СБС уразили зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1".

    • Поблизу Новофедорівки тими ж майстрами 1-го центру була виявлена та уражена радіолокаційна станція (РЛС) "Малахіт".

Дивіться також: Спецпризначенці "Альфа" СБУ вдвічі скоротили кількість ЗРГК "Панцир" у окупантів: втрати перевищили $4 млрд. ВIДЕО

Значення операції:

Одночасне виведення з ладу систем ППО ("Панцирь", "Бук") та засобів виявлення (РЛС) створює величезні "дірки" у захисті окупантів. Це дозволяє українській авіації та далекобійним дронам працювати по ворожих об'єктах у Криму та на Донеччині ще ефективніше.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрони СБС уражають нафтобазу у Луганську та ще два засоби ППО у Донецьку й Маріупольському районі. ВIДЕО

Автор: 

Крим (14090) РЛС (114) Запорізька область (4927) Донецька область (11253) ЗРК (289) Сили безпілотних систем (508)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
СЛАВА УКРАЇНІ!
показати весь коментар
24.02.2026 13:43 Відповісти
+1
Покинься, після появи дронів на оптиці (які неможливо задавити РЕБ-ом будь-якої потужності/складності та неможливо виявити, поки воно не вилетить з-за найближчого дерева), військо ВЖЕ живе в такі часи. І це триває вже більше 1.5 року.

Як бачиш, тактика застосування важкої техніки кардинально змінилась, від статутної: більше немає "виїзду батареєю, дивізіоном". Ніяких стаціонарних позицій в зоні "до 40-50 км до ЛБЗ". Виїзди "ближче до ЛБЗ" - виключно одиничними машинами, сподіваючись на "проскочить".

ЗСУ теж багато втрачають і машин, і РСЗВ, і РЛС-ів. Але у ЗСУ є декілька ключових перевах:
1. коротке плече логістики і евакуації;
2. розвинений і надглибокий тил в частині ремонтів/відновлення;
3. ЗСУ має "засоби старшого начальника" (155 арту та хаймарси тощо), що якісно і по дальностям переважають будь-які засоби супротивника.

А так-то на ЛБЗ (+/- 30 км) всі сидять по норах і не показуються зайвий раз на свіжому повітрі...
показати весь коментар
24.02.2026 21:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
СЛАВА УКРАЇНІ!
показати весь коментар
24.02.2026 13:43 Відповісти
Мені одному здається чи ні, що нас чекають часи в потребі комплексного захисту від БпЛА кожного об'єкта (потенційної цілі для ворога) на полі бою...? І це не про РЕБ, не тільки про РЕБ!
Тактика бою перетворюється в керований "хаос", де навіть засоби ППО проти БпЛА є ціллю на полі бою навіть в оперативно - тактичній глибині, незалежно хто в обороні, а хто в наступі...!
показати весь коментар
24.02.2026 14:24 Відповісти
Покинься, після появи дронів на оптиці (які неможливо задавити РЕБ-ом будь-якої потужності/складності та неможливо виявити, поки воно не вилетить з-за найближчого дерева), військо ВЖЕ живе в такі часи. І це триває вже більше 1.5 року.

Як бачиш, тактика застосування важкої техніки кардинально змінилась, від статутної: більше немає "виїзду батареєю, дивізіоном". Ніяких стаціонарних позицій в зоні "до 40-50 км до ЛБЗ". Виїзди "ближче до ЛБЗ" - виключно одиничними машинами, сподіваючись на "проскочить".

ЗСУ теж багато втрачають і машин, і РСЗВ, і РЛС-ів. Але у ЗСУ є декілька ключових перевах:
1. коротке плече логістики і евакуації;
2. розвинений і надглибокий тил в частині ремонтів/відновлення;
3. ЗСУ має "засоби старшого начальника" (155 арту та хаймарси тощо), що якісно і по дальностям переважають будь-які засоби супротивника.

А так-то на ЛБЗ (+/- 30 км) всі сидять по норах і не показуються зайвий раз на свіжому повітрі...
показати весь коментар
24.02.2026 21:47 Відповісти
тобто поняття "тактична і оперативно-тактична глибина" поставлена на паузу, всі бойові статути не діють, як і Конституція?
показати весь коментар
24.02.2026 21:52 Відповісти
Конституцію ти до чого приплів? Щось в дупці бо-бо, вважаєш, що хтось поперед твоїх конституційних обов'язків не врахував твої конституційні права?

А щодо "тактична і оперативно-тактична глибина" - поняття змінюються. Але не їдуть зовсім. Просто 100 років тому "оперативна глибина" означало фактично 5-30 км, бо 99% арти не били далі 10км фактично, а інших засобів не було взагалі, навіть авіації - і на конях ті 30 км захекаєшся долати. А зараз "оперативна глибина" - вже і "60 км" - не відстані, мабуть більше треба окреслювати цим виразом. Бо масові хаймарси, бо активно-реактивні снаряди до 70км, бо БТР-и, бо дрони, бо купа зособів і подолати такі відстані, і уразити на таких відстанях, причому з точністю КВО 5-7 метрів.
показати весь коментар
25.02.2026 00:22 Відповісти
Я не приплів, я констатував, що і Статути і Конституція на паузі...
показати весь коментар
25.02.2026 00:25 Відповісти
Це відверта дурня. І Конституція виконується. І статути виконуються. А кому щось в практиці виконання не подобається - той спокійно і без перешкод може податись в суд. В нас правова держава - за позов в суді не вбивають на вулиці і тіло не намащують ядом тропічних жаб.
показати весь коментар
25.02.2026 16:59 Відповісти
... в який суд? в портновський? Ну-ну!...
показати весь коментар
25.02.2026 17:01 Відповісти
Одразу видно стиль провокатора з прозасрашинською позицією - як майстерно вибрав з мого посту те, до чого тобі захотілося причепитися і навісити типу "суспільно резонансний ярлик негативного забарвлення", продовжуй-продовжуй, ти такий смішний в своїх спробах маніпуляцій...
показати весь коментар
25.02.2026 17:14 Відповісти
Орест! Проходь до каси! Каса на виході із супермаркета....
показати весь коментар
25.02.2026 17:16 Відповісти
 
 