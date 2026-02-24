Ворог посилив тиск у напрямку Липівки та Никифорівки і намагається інфільтруватися, - УВ "Схід"

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили шість спроб окупантів просунутися вперед, у районах Закітного та Платонівки. На цьому та Краматорському напрямках ворог також посилює тиск у напрямку населених пунктів Липівка та Никифорівка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УВ "Схід".

Тактика РФ

Як зазначається, росіяни систематично, не рахуючись з втратами своєї живої сили, здійснюють спроби інфільтрації у напрямку цих населених пунктів, однак їх піхотні групи зазнають вогневого ураження. Підрозділи Сил оборони України продовжують тримати визначені рубежі та контролюють ситуацію.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 17 атак у районах населених пунктів Клебан-Бик, Щербинівка, Іванопілля, Софіївка, Бересток та у бік Костянтинівки, Новопавлівки.

Обстановка на Покровському напрямку

Українські підрозділи продовжують активні дії в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. В цілому, за минулу добу на Покровському напрямку наші захисники зупинили 22 штурмові та наступальні дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Шахове та у бік населеного пункту Шевченко.

"За попередніми підрахунками, минулої доби на цьому напрямку наші воїни знищили танк, 76 безпілотних літальних апаратів, артилерійську систему, наземний роботизований комплекс, дві одиниці автомобільного транспорту, дев’ять одиниць спеціальної техніки, два пункти управління БпЛА та склад ПММ", - йдеться у повідомленні.

Уражено артилерійську систему, дві станції радіоелектронної боротьби, десять одиниць автомобільної техніки, три пункти управління БпЛА та дев’ять укриттів особового складу противника.

Бої за Покровськ та Мирноград

Як інформує УВ "Схід", противник активізував зусилля з охоплення Покровська та Мирнограда. Підрозділи сил оборони України протидіють цим намірам ворога. Зокрема, здійснюється посилена аеророзвідка та додаткове мінування ймовірних маршрутів просування ворога.

Силами оборони України здійснюються пошуково ударні-дії для недопущення подальшого просування загарбників, знищуються транспортні засоби, які намагаються використати ворожі штурмові групи.

Також тривають пошуково-ударні дії наших підрозділів в Мирнограді та його околицях. Ворог продовжує застосовувати тактику малих піхотних груп, що критично виснажує людський ресурс росіян.

