Враг усилил давление в направлении Липовки и Никифоровки и пытается инфильтрироваться, - ГВ "Схід"

На Славянском направлении наши защитники отразили шесть попыток оккупантов продвинуться вперед, в районах Закитного и Платоновки. На этом и Краматорском направлениях враг также усиливает давление в направлении населенных пунктов Липовка и Никифоровка.

Тактика РФ

Как отмечается, россияне систематически, не считаясь с потерями своей живой силы, предпринимают попытки инфильтрации в направлении этих населенных пунктов, однако их пехотные группы подвергаются огневому поражению. Подразделения Сил обороны Украины продолжают удерживать определенные рубежи и контролируют ситуацию.

На Константиновском направлении враг осуществил 17 атак в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Щербиновка, Иванополье, Софиевка, Бересток и в сторону Константиновки, Новопавловки.

Обстановка на Покровском направлении

Украинские подразделения продолжают активные действия в районе Покровско-Мирноградской агломерации. В целом, за прошедшие сутки на Покровском направлении наши защитники остановили 22 штурмовые и наступательные действия агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Удачное, Молодецкое, Шахово и в сторону населенного пункта Шевченко.

"По предварительным подсчетам, за прошедшие сутки на этом направлении наши воины уничтожили танк, 76 беспилотных летательных аппаратов, артиллерийскую систему, наземный роботизированный комплекс, две единицы автомобильного транспорта, девять единиц специальной техники, два пункта управления БПЛА и склад ГСМ", - говорится в сообщении.

Поражена артиллерийская система, две станции радиоэлектронной борьбы, десять единиц автомобильной техники, три пункта управления БПЛА и девять укрытий личного состава противника.

Бои за Покровск и Мирноград

Как сообщает ГВ "Схід", противник активизировал усилия по охвату Покровска и Мирнограда. Подразделения сил обороны Украины противодействуют этим намерениям врага. В частности, осуществляется усиленная аэроразведка и дополнительное минирование вероятных маршрутов продвижения врага.

Силами обороны Украины осуществляются поисково-ударные действия для недопущения дальнейшего продвижения захватчиков, уничтожаются транспортные средства, которые пытаются использовать вражеские штурмовые группы.

Также продолжаются поисково-ударные действия наших подразделений в Мирнограде и его окрестностях. Враг продолжает применять тактику малых пехотных групп, что критически истощает человеческий ресурс россиян.

