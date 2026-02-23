РУС
Новости Обновленные карты DeepState
Враг продвинулся в Покровке, Никифоровке, Липовке и возле Платоновки, - DeepState. КАРТА

Войска РФ продвигаются на территории Сумской и Донецкой областей.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Где продвинулись оккупанты?

"Карта обновлена. Враг продвинулся в Покровке (село в Сумском районе Сумской области), Никифоровке (село Соледарской городской громады Бахмутского района Донецкой области), Липовке (село Соледарской городской громады Бахмутского района Донецкой области) и вблизи Платоновки (село Северской городской громады Бахмутского района Донецкой области)", - говорится в сообщении.

Карты

Покровка карта
Покровка 

Никифоровка карта
Никифоровка 

Липовка карта
Липовка

Платоновка карта
Платоновка 

Сумская область (2089) Донецкая область (5641) Бахмутский район (746) Сумский район (523) Платоновка (6) Липовка (1) Никифоровка (8) Покровка (1) DeepState (461)
показать весь комментарий
23.02.2026 14:26 Ответить
Смачна новина, правда?
Але
-4.613 km² за сьогодні
+12.581 km² за вчора
-3.618 km² за позавчора
-111.386 km² за цей місяць, який вже скоро закінчиться.
Минулого місяця було -244.755 km²
показать весь комментарий
23.02.2026 15:24 Ответить
прибавьте погибших и раненных
показать весь комментарий
23.02.2026 15:31 Ответить
Вашим же земля важливіша, чхати на м'ясо.
показать весь комментарий
23.02.2026 15:35 Ответить
А тим часом вже по Києву якийсь черговий заброньований експерт і те рубає правду-матку, каже, ресторани забиті, де охороняли 100, зараз охороняє тисяча охоронців і т.д., воювати ніхто не хоче.
показать весь комментарий
24.02.2026 00:08 Ответить
Тільки самі знаєте кого хапають..
Залужний: країна має перейти на рейки технологічної війни. Валерій Залужний наголосив, що модель розміну людських життів на тактичні успіхи остаточно застаріла.
Якби це ще не був просто піар... В Кринках всі бачили його рейки.
показать весь комментарий
24.02.2026 00:11 Ответить
Це що, Сирській і Зеленський ще 100 км2 звільнили?
показать весь комментарий
24.02.2026 06:39 Ответить
 
 