Враг продвинулся в Покровке, Никифоровке, Липовке и возле Платоновки, - DeepState. КАРТА
Войска РФ продвигаются на территории Сумской и Донецкой областей.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
Где продвинулись оккупанты?
"Карта обновлена. Враг продвинулся в Покровке (село в Сумском районе Сумской области), Никифоровке (село Соледарской городской громады Бахмутского района Донецкой области), Липовке (село Соледарской городской громады Бахмутского района Донецкой области) и вблизи Платоновки (село Северской городской громады Бахмутского района Донецкой области)", - говорится в сообщении.
Карты
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але
-4.613 km² за сьогодні
+12.581 km² за вчора
-3.618 km² за позавчора
-111.386 km² за цей місяць, який вже скоро закінчиться.
Минулого місяця було -244.755 km²
Залужний: країна має перейти на рейки технологічної війни. Валерій Залужний наголосив, що модель розміну людських життів на тактичні успіхи остаточно застаріла.
Якби це ще не був просто піар... В Кринках всі бачили його рейки.