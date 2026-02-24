1 881 22

Якщо Україна прагнутиме повернути всі свої території, включно з Кримом, Швеція підтримає її в цьому, - міністр оборони Йонсон

Йонсон: Україна сама обирає шлях перемоги, Крим буде деокупований

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що Україна сама визначає формат перемоги, а Стокгольм готовий підтримати військове або дипломатичне повернення Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в  інтерв’ю виданню Rzeczpospolita.

"Я залишаю українцям визначати, що таке перемога. Якщо вони хочуть повернути всю українську територію, включно з Кримом, ми підтримаємо їх у цьому. А якщо вони хочуть розпочати переговори, як вони сигналізували, ми також підтримаємо їх у цьому. Саме тому ми посилили нашу підтримку України, щоб вона могла вести такі переговори з позиції сили", - розповів міністр оборони Швеції.

Що передувало?

Напочатку лютого президент Володимир Зеленський наголосив, що Росія домагається визнання Криму російською територією США, однак Україна ніколи не погодиться на дії, які суперечать її Конституції.

+19
Важлива і потрібна заява.
24.02.2026 11:07 Відповісти
+10
Ну нарешті. не екс, не у відставці, а діючий чиновник у високому ранзі міністра відкрито заявив про можливість деокупації Криму військовим способом. тільки от подібні заяви - це добре, проте дії у цьому напрямку - то набагато краще. до цих заяв шведського міністра повинні солідарно долучатися усі притомні світу цього. і не лише європейці. це потрібно було робити ще у 22-му році. практично з перших днів повномасштабного вторгнення на Рамшатйні потрібно було формувати Антипутінську військову коаліцію по типу колись Антигітлерівської коаліції. тим паче, що і юридичні аргументи для цього на сьогодні є - стаття 51 Сатуту ООН про колективну оборону від агресора. тільки от щось ні разу не було чути з початку повномасштабного вторгнення від трускавецької дипломатії заяв і закликів до світової спільноти до колективної оборони згідно цієї статті 51 Статуту ООН.
24.02.2026 11:17 Відповісти
+10
Крым надо возвращать обязательно, а ***** наказать!
24.02.2026 11:17 Відповісти
У чому її важливість, що він сказав нового? Оральна Підтримка звільнення Криму зі стокгольма?
24.02.2026 12:53 Відповісти
Як для протролити ***** - норм.
24.02.2026 11:09 Відповісти
Тобі ніщо не заважає мобілізуватись і повертати Крим , і прихопи з собою тих, кому сподобався твій коментар ,а то вже задовбали ці диванні патріоти кававялті.
24.02.2026 12:40 Відповісти
Зеленський: «Якби я тоді був президентом, ми б там всі вмерли в Криму, але «зелених чоловічків» не пустили»
24.02.2026 11:25 Відповісти
Оце правильно - "включно з Кримом"! Дякуємо Мr Йонсон! Навчіть і наших керівників не забувати про Крим!
24.02.2026 11:35 Відповісти
Хай живе кававялті !
24.02.2026 12:43 Відповісти
піщов ти *****, типовий ти 73/43%зебіл та ухилянт!
24.02.2026 13:48 Відповісти
Нарешті хоч одна розсудлива людина нагадала про Крим. Наша влада про нього вже й не згадує.
24.02.2026 11:43 Відповісти
Если ничего удастся, но украинцы убьют 20-30 миллион кацапов, это уже будет большой вклад в дело процветания Запада.
24.02.2026 11:48 Відповісти
@ (в перекладі):
Єврокомісар Валдіс Домбровскіс повідомив, що ЄС просувається вперед із документами, необхідними для залучення 90 мільярдів євро «репараційного кредиту» для України.
Вето Угорщини на зміни у бюджеті не зупинять цей процес - вони лише призведуть до затримки виплат із "фондів вирівнювання ЄС". Насамперед від цього постраждає сама Угорщина, оскільки саме вона є одним із найбільших отримувачів коштів "політики згуртованості" та інфраструктурних програм Союзу.
24.02.2026 12:01 Відповісти
Справжні партнери.
24.02.2026 12:24 Відповісти
Тільки звати його Юнсон. Коли вже людина такі слова каже, варто її пошанувати й бодай не перекручувати прізвище.
24.02.2026 12:53 Відповісти
 
 