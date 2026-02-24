Якщо Україна прагнутиме повернути всі свої території, включно з Кримом, Швеція підтримає її в цьому, - міністр оборони Йонсон
Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що Україна сама визначає формат перемоги, а Стокгольм готовий підтримати військове або дипломатичне повернення Криму.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв’ю виданню Rzeczpospolita.
"Я залишаю українцям визначати, що таке перемога. Якщо вони хочуть повернути всю українську територію, включно з Кримом, ми підтримаємо їх у цьому. А якщо вони хочуть розпочати переговори, як вони сигналізували, ми також підтримаємо їх у цьому. Саме тому ми посилили нашу підтримку України, щоб вона могла вести такі переговори з позиції сили", - розповів міністр оборони Швеції.
Що передувало?
Напочатку лютого президент Володимир Зеленський наголосив, що Росія домагається визнання Криму російською територією США, однак Україна ніколи не погодиться на дії, які суперечать її Конституції.
