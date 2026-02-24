Если Украина будет стремиться вернуть все свои территории, включая Крым, Швеция поддержит ее в этом, - министр обороны Йонсон
Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что Украина сама определяет формат победы, а Стокгольм готов поддержать военное или дипломатическое возвращение Крыма.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью изданию Rzeczpospolita.
"Я оставляю украинцам определять, что такое победа. Если они хотят вернуть всю украинскую территорию, включая Крым, мы поддержим их в этом. А если они хотят начать переговоры, как они сигнализировали, мы также поддержим их в этом. Именно поэтому мы усилили нашу поддержку Украины, чтобы она могла вести такие переговоры с позиции силы", - рассказал министр обороны Швеции.
Что предшествовало?
В начале февраля президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия добивается признания Крыма российской территорией США, однако Украина никогда не согласится на действия, которые противоречат ее Конституции.
