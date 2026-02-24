РУС
Если Украина будет стремиться вернуть все свои территории, включая Крым, Швеция поддержит ее в этом, - министр обороны Йонсон

Йонсон: Украина сама выбирает путь победы, Крым будет деоккупирован

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что Украина сама определяет формат победы, а Стокгольм готов поддержать военное или дипломатическое возвращение Крыма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью изданию Rzeczpospolita.

"Я оставляю украинцам определять, что такое победа. Если они хотят вернуть всю украинскую территорию, включая Крым, мы поддержим их в этом. А если они хотят начать переговоры, как они сигнализировали, мы также поддержим их в этом. Именно поэтому мы усилили нашу поддержку Украины, чтобы она могла вести такие переговоры с позиции силы", - рассказал министр обороны Швеции.

Что предшествовало?

В начале февраля президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия добивается признания Крыма российской территорией США, однако Украина никогда не согласится на действия, которые противоречат ее Конституции.

+19
Важлива і потрібна заява.
24.02.2026 11:07 Ответить
+10
Ну нарешті. не екс, не у відставці, а діючий чиновник у високому ранзі міністра відкрито заявив про можливість деокупації Криму військовим способом. тільки от подібні заяви - це добре, проте дії у цьому напрямку - то набагато краще. до цих заяв шведського міністра повинні солідарно долучатися усі притомні світу цього. і не лише європейці. це потрібно було робити ще у 22-му році. практично з перших днів повномасштабного вторгнення на Рамшатйні потрібно було формувати Антипутінську військову коаліцію по типу колись Антигітлерівської коаліції. тим паче, що і юридичні аргументи для цього на сьогодні є - стаття 51 Сатуту ООН про колективну оборону від агресора. тільки от щось ні разу не було чути з початку повномасштабного вторгнення від трускавецької дипломатії заяв і закликів до світової спільноти до колективної оборони згідно цієї статті 51 Статуту ООН.
24.02.2026 11:17 Ответить
+10
Крым надо возвращать обязательно, а ***** наказать!
24.02.2026 11:17 Ответить
Важлива і потрібна заява.
24.02.2026 11:07 Ответить
У чому її важливість, що він сказав нового? Оральна Підтримка звільнення Криму зі стокгольма?
24.02.2026 12:53 Ответить
Як для протролити ***** - норм.
24.02.2026 11:09 Ответить
Ну нарешті. не екс, не у відставці, а діючий чиновник у високому ранзі міністра відкрито заявив про можливість деокупації Криму військовим способом. тільки от подібні заяви - це добре, проте дії у цьому напрямку - то набагато краще. до цих заяв шведського міністра повинні солідарно долучатися усі притомні світу цього. і не лише європейці. це потрібно було робити ще у 22-му році. практично з перших днів повномасштабного вторгнення на Рамшатйні потрібно було формувати Антипутінську військову коаліцію по типу колись Антигітлерівської коаліції. тим паче, що і юридичні аргументи для цього на сьогодні є - стаття 51 Сатуту ООН про колективну оборону від агресора. тільки от щось ні разу не було чути з початку повномасштабного вторгнення від трускавецької дипломатії заяв і закликів до світової спільноти до колективної оборони згідно цієї статті 51 Статуту ООН.
24.02.2026 11:17 Ответить
Крым надо возвращать обязательно, а ***** наказать!
24.02.2026 11:17 Ответить
Тобі ніщо не заважає мобілізуватись і повертати Крим , і прихопи з собою тих, кому сподобався твій коментар ,а то вже задовбали ці диванні патріоти кававялті.
24.02.2026 12:40 Ответить
Зеленський: «Якби я тоді був президентом, ми б там всі вмерли в Криму, але «зелених чоловічків» не пустили»
24.02.2026 11:25 Ответить
24.02.2026 11:35 Ответить
24.02.2026 12:37 Ответить
24.02.2026 11:33 Ответить
Оце правильно - "включно з Кримом"! Дякуємо Мr Йонсон! Навчіть і наших керівників не забувати про Крим!
24.02.2026 11:35 Ответить
Хай живе кававялті !
24.02.2026 12:43 Ответить
піщов ти *****, типовий ти 73/43%зебіл та ухилянт!
24.02.2026 13:48 Ответить
Нарешті хоч одна розсудлива людина нагадала про Крим. Наша влада про нього вже й не згадує.
24.02.2026 11:43 Ответить
Если ничего удастся, но украинцы убьют 20-30 миллион кацапов, это уже будет большой вклад в дело процветания Запада.
24.02.2026 11:48 Ответить
@ (в перекладі):
Єврокомісар Валдіс Домбровскіс повідомив, що ЄС просувається вперед із документами, необхідними для залучення 90 мільярдів євро «репараційного кредиту» для України.
Вето Угорщини на зміни у бюджеті не зупинять цей процес - вони лише призведуть до затримки виплат із "фондів вирівнювання ЄС". Насамперед від цього постраждає сама Угорщина, оскільки саме вона є одним із найбільших отримувачів коштів "політики згуртованості" та інфраструктурних програм Союзу.
24.02.2026 12:01 Ответить
Справжні партнери.
24.02.2026 12:24 Ответить
Тільки звати його Юнсон. Коли вже людина такі слова каже, варто її пошанувати й бодай не перекручувати прізвище.
24.02.2026 12:53 Ответить
 
 