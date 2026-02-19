К годовщине вторжения: Сейм Латвии поддержал мир в Украине со стратегическим поражением РФ

Сейм Латвии принял резолюцию к годовщине вторжения России, в которой заявил о поддержке мира в Украине с обеспечением стратегического поражения РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в тексте резолюции.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Сейм Латвии обратил внимание на то, что Украина искренне стремится прекратить военные действия и активно присоединяется к мирным переговорам с целью достижения справедливого и долгосрочного соглашения.

"Однако Россия, используя дезинформацию, новые неприемлемые ультиматумы и усиленные атаки на украинских гражданских лиц и энергетическую инфраструктуру, саботирует мирные инициативы и несет ответственность за продолжение войны", – говорится в резолюции.

Сейм Латвии подчеркнул неизменную и однозначную поддержку Украины в противостоянии российской агрессии.

"Сейм поддерживает эффективную долгосрочную стратегию Европейского Союза и НАТО, направленную на прекращение российской агрессии и достижение мира таким образом, чтобы обеспечить стратегическое поражение России и не дать ей восстановить свой военный потенциал", – говорится в резолюции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украине нужна поддержка Европы для защиты и давления на РФ, - Брекельманс

Призыв к усилению санкционного давления

Депутаты призвали значительно усилить давление на РФ через комплексные санкции и полный разрыв экономических связей. Отдельно говорится о необходимости:

введения ограничительных мер против стран, поддерживающих Россию;

усиление давления на так называемый "теневой флот" РФ;

продление целевых санкций против компаний третьих государств, которые способствуют агрессии.

В резолюции также подчеркивается, что будущее Украины – в ЕС и НАТО. Документ был принят единогласно – 81 голосом "за", без единого "против".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия должна отказаться от максималистских требований в войне против Украины, - спикер правительства ФРГ Корнелиус