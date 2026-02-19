К годовщине вторжения: Сейм Латвии поддержал мир в Украине со стратегическим поражением РФ
Сейм Латвии принял резолюцию к годовщине вторжения России, в которой заявил о поддержке мира в Украине с обеспечением стратегического поражения РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в тексте резолюции.
Сейм Латвии обратил внимание на то, что Украина искренне стремится прекратить военные действия и активно присоединяется к мирным переговорам с целью достижения справедливого и долгосрочного соглашения.
"Однако Россия, используя дезинформацию, новые неприемлемые ультиматумы и усиленные атаки на украинских гражданских лиц и энергетическую инфраструктуру, саботирует мирные инициативы и несет ответственность за продолжение войны", – говорится в резолюции.
Сейм Латвии подчеркнул неизменную и однозначную поддержку Украины в противостоянии российской агрессии.
"Сейм поддерживает эффективную долгосрочную стратегию Европейского Союза и НАТО, направленную на прекращение российской агрессии и достижение мира таким образом, чтобы обеспечить стратегическое поражение России и не дать ей восстановить свой военный потенциал", – говорится в резолюции.
Призыв к усилению санкционного давления
Депутаты призвали значительно усилить давление на РФ через комплексные санкции и полный разрыв экономических связей. Отдельно говорится о необходимости:
-
введения ограничительных мер против стран, поддерживающих Россию;
-
усиление давления на так называемый "теневой флот" РФ;
-
продление целевых санкций против компаний третьих государств, которые способствуют агрессии.
В резолюции также подчеркивается, что будущее Украины – в ЕС и НАТО. Документ был принят единогласно – 81 голосом "за", без единого "против".
