До річниці вторгнення: Сейм Латвії підтримав мир в Україні зі стратегічною поразкою РФ

Сейм Латвії ухвалив резолюцію до річниці вторгнення Росії, в якій заявив про підтримку миру в Україні із забезпеченням стратегічної поразки РФ.

Сейм Латвії звернув увагу на те, що Україна щиро прагне припинити військові дії та активно долучається до мирних переговорів із метою досягнення справедливої та тривалої угоди.

"Однак Росія, використовуючи дезінформацію, нові неприйнятні ультиматуми та посилені атаки на українських цивільних осіб та енергетичну інфраструктуру, саботує мирні ініціативи і несе відповідальність за продовження війни", – йдеться в резолюції.

Сейм Латвії наголосив на незмінній і однозначній підтримці України у протистоянні російській агресії.

"Сейм підтримує ефективну довгострокову стратегію Європейського Союзу і НАТО, спрямовану на припинення російської агресії і досягнення миру таким чином, щоб забезпечити стратегічну поразку Росії і не дати їй відновити свій військовий потенціал", – йдеться у резолюції.

Заклик до посилення санкційного тиску

Депутати закликали значно посилити тиск на РФ через комплексні санкції та повний розрив економічних зв’язків. Окремо йдеться про необхідність:

запровадження обмежувальних заходів проти країн, які підтримують Росію;

посилення тиску на так званий "тіньовий флот" РФ;

продовження цільових санкцій проти компаній третіх держав, які сприяють агресії.

У резолюції також наголошено, що майбутнє України - в ЄС і НАТО. Документ був ухвалений одностайно — 81 голосом "за", без жодного "проти".

