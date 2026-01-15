Україні потрібна підтримка Європи для захисту та тиску на РФ, - Брекельманс
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що Україні потрібна підтримка Європи для захисту від Росії, а також "щоб пережити зиму".
Як передає Цензор.НЕТ, про це Брекельманс написав у соцмережі Х.
"Україні потрібна наша непохитна підтримка, щоб захистити себе, пережити цю зиму та чинити тиск на Росію", - написав він.
Також Брекельманс подякував Денису Шмигалю за співпрацю та заявив, що з нетерпінням чекає на тісну співпрацю з новим міністром оборони України Михайлом Федоровим.
Що передувало?
- Нагадаємо, 14 січня Верховна Рада підтримала призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони України.
- 14 січня Верховна Рада України з другої спроби призначила Дениса Шмигаля першим віцепрем'єром - міністром енергетики України.
