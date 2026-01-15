Украине нужна поддержка Европы для защиты и давления на РФ, - Брекельманс

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что Украине нужна поддержка Европы для защиты от России, а также "чтобы пережить зиму".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Брекельманс написал в соцсети Х.

"Украине нужна наша непоколебимая поддержка, чтобы защитить себя, пережить эту зиму и оказывать давление на Россию", - написал он.

Также Брекельманс поблагодарил Дениса Шмыгаля за сотрудничество и заявил, что с нетерпением ждет тесного сотрудничества с новым министром обороны Украины Михаилом Федоровым.

Что предшествовало?

Напомним, 14 января Верховная Рада поддержала назначение Михаила Федорова на должность министра обороны Украины.

14 января Верховная Рада Украины со второй попытки назначила Дениса Шмыгаля первым вице-премьером - министром энергетики Украины.

