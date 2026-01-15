Украине нужна поддержка Европы для защиты и давления на РФ, - Брекельманс
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что Украине нужна поддержка Европы для защиты от России, а также "чтобы пережить зиму".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Брекельманс написал в соцсети Х.
"Украине нужна наша непоколебимая поддержка, чтобы защитить себя, пережить эту зиму и оказывать давление на Россию", - написал он.
Также Брекельманс поблагодарил Дениса Шмыгаля за сотрудничество и заявил, что с нетерпением ждет тесного сотрудничества с новым министром обороны Украины Михаилом Федоровым.
Что предшествовало?
- Напомним, 14 января Верховная Рада поддержала назначение Михаила Федорова на должность министра обороны Украины.
- 14 января Верховная Рада Украины со второй попытки назначила Дениса Шмыгаля первым вице-премьером - министром энергетики Украины.
