РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14127 посетителей онлайн
Новости Поддержка Украине
311 4

Украине нужна поддержка Европы для защиты и давления на РФ, - Брекельманс

Брекельманс о поддержке Украины

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что Украине нужна поддержка Европы для защиты от России, а также "чтобы пережить зиму".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Брекельманс написал в соцсети Х.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Украине нужна наша непоколебимая поддержка, чтобы защитить себя, пережить эту зиму и оказывать давление на Россию", - написал он.

Также Брекельманс поблагодарил Дениса Шмыгаля за сотрудничество и заявил, что с нетерпением ждет тесного сотрудничества с новым министром обороны Украины Михаилом Федоровым.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы должны обеспечить непрерывный поток поддержки для Украины, - глава Минобороны Нидерландов Брекельманс

Что предшествовало?

Читайте: Партнеры готовы предоставить Украине существенные гарантии безопасности в случае мирного соглашения, - премьер Нидерландов Схооф

Автор: 

Нидерланды (1693) поддержка (762) Брекельманс Рубен (30)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Десь ми вже це чули... Щось таке знайоме:" потрібен тиск, підтримка, засудження" 😸
показать весь комментарий
15.01.2026 07:14 Ответить
Будуть тиснути, але цікаво на кого ?
показать весь комментарий
15.01.2026 07:21 Ответить
Так вас там трумп Гренландією від України відволікає. Чи ви ще не зрозуміли цього?
показать весь комментарий
15.01.2026 07:27 Ответить
****ь хоч би придумали що-небудь оригінальне. Які ж вони тупі.
показать весь комментарий
15.01.2026 07:54 Ответить
 
 