СБС за ночь уничтожили РСЗО "Ураган", ЗРГК "Панцирь", ЗРК "Бук" и РЛС оккупантов на Донетчине, Запорожье и в Крыму. ВИДЕО
Силы беспилотных систем (СБС) ВСУ устроили врагу настоящий ад в ночь на 24 февраля 2026 года, символически отметив очередную годовщину полномасштабного вторжения. Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате скоординированных ударов по всей линии фронта и в глубоком тылу враг потерял критически важные образцы техники на десятки миллионов долларов.
География ударов охватила Запорожскую, Донецкую области и оккупированный Крым.
Результаты ночной охоты:
Запорожское направление: Пилоты 7-го батальона "Кайрос" 414-й ОБр "Птахи Мадяра" обнаружили РСЗО "Ураган" непосредственно на огневой позиции.
Донецкая область: В районе населенного пункта Свободное пилоты 412-й ОБр СБС "Nemesis" выследили и уничтожили ЗРК "Бук-М1". Оккупанты остались без прикрытия среднего радиуса действия на этом участке.
Оккупированный Крым:
В районе н.п. Красносельское пилоты 1-го отдельного центра СБС поразили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".
Вблизи Новофедоровки теми же мастерами 1-го центра была обнаружена и поражена радиолокационная станция (РЛС) "Малахит".
Значение операции:
Одновременное выведение из строя систем ПВО ("Панцирь", "Бук") и средств обнаружения (РЛС) создает огромные "дыры" в защите оккупантов. Это позволяет украинской авиации и дальнобойным дронам работать по вражеским объектам в Крыму и Донецкой области еще эффективнее.
Тактика бою перетворюється в керований "хаос", де навіть засоби ППО проти БпЛА є ціллю на полі бою навіть в оперативно - тактичній глибині, незалежно хто в обороні, а хто в наступі...!
Як бачиш, тактика застосування важкої техніки кардинально змінилась, від статутної: більше немає "виїзду батареєю, дивізіоном". Ніяких стаціонарних позицій в зоні "до 40-50 км до ЛБЗ". Виїзди "ближче до ЛБЗ" - виключно одиничними машинами, сподіваючись на "проскочить".
ЗСУ теж багато втрачають і машин, і РСЗВ, і РЛС-ів. Але у ЗСУ є декілька ключових перевах:
1. коротке плече логістики і евакуації;
2. розвинений і надглибокий тил в частині ремонтів/відновлення;
3. ЗСУ має "засоби старшого начальника" (155 арту та хаймарси тощо), що якісно і по дальностям переважають будь-які засоби супротивника.
А так-то на ЛБЗ (+/- 30 км) всі сидять по норах і не показуються зайвий раз на свіжому повітрі...
А щодо "тактична і оперативно-тактична глибина" - поняття змінюються. Але не їдуть зовсім. Просто 100 років тому "оперативна глибина" означало фактично 5-30 км, бо 99% арти не били далі 10км фактично, а інших засобів не було взагалі, навіть авіації - і на конях ті 30 км захекаєшся долати. А зараз "оперативна глибина" - вже і "60 км" - не відстані, мабуть більше треба окреслювати цим виразом. Бо масові хаймарси, бо активно-реактивні снаряди до 70км, бо БТР-и, бо дрони, бо купа зособів і подолати такі відстані, і уразити на таких відстанях, причому з точністю КВО 5-7 метрів.