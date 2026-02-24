СБС за ночь уничтожили РСЗО "Ураган", ЗРГК "Панцирь", ЗРК "Бук" и РЛС оккупантов на Донетчине, Запорожье и в Крыму. ВИДЕО

Силы беспилотных систем (СБС) ВСУ устроили врагу настоящий ад в ночь на 24 февраля 2026 года, символически отметив очередную годовщину полномасштабного вторжения. Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате скоординированных ударов по всей линии фронта и в глубоком тылу враг потерял критически важные образцы техники на десятки миллионов долларов.

География ударов охватила Запорожскую, Донецкую области и оккупированный Крым.

Результаты ночной охоты:

  • Запорожское направление: Пилоты 7-го батальона "Кайрос" 414-й ОБр "Птахи Мадяра" обнаружили РСЗО "Ураган" непосредственно на огневой позиции. 

  • Донецкая область: В районе населенного пункта Свободное пилоты 412-й ОБр СБС "Nemesis" выследили и уничтожили ЗРК "Бук-М1". Оккупанты остались без прикрытия среднего радиуса действия на этом участке.

  • Оккупированный Крым:

    • В районе н.п. Красносельское пилоты 1-го отдельного центра СБС поразили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

    • Вблизи Новофедоровки теми же мастерами 1-го центра была обнаружена и поражена радиолокационная станция (РЛС) "Малахит".

Значение операции:

Одновременное выведение из строя систем ПВО ("Панцирь", "Бук") и средств обнаружения (РЛС) создает огромные "дыры" в защите оккупантов. Это позволяет украинской авиации и дальнобойным дронам работать по вражеским объектам в Крыму и Донецкой области еще эффективнее.

Крым (25905) РЛС (133) Запорожская область (4407) Донецкая область (12388) ЗРК (285) Силы беспилотных систем (504)
Топ комментарии
СЛАВА УКРАЇНІ!
24.02.2026 13:43 Ответить
Покинься, після появи дронів на оптиці (які неможливо задавити РЕБ-ом будь-якої потужності/складності та неможливо виявити, поки воно не вилетить з-за найближчого дерева), військо ВЖЕ живе в такі часи. І це триває вже більше 1.5 року.

Як бачиш, тактика застосування важкої техніки кардинально змінилась, від статутної: більше немає "виїзду батареєю, дивізіоном". Ніяких стаціонарних позицій в зоні "до 40-50 км до ЛБЗ". Виїзди "ближче до ЛБЗ" - виключно одиничними машинами, сподіваючись на "проскочить".

ЗСУ теж багато втрачають і машин, і РСЗВ, і РЛС-ів. Але у ЗСУ є декілька ключових перевах:
1. коротке плече логістики і евакуації;
2. розвинений і надглибокий тил в частині ремонтів/відновлення;
3. ЗСУ має "засоби старшого начальника" (155 арту та хаймарси тощо), що якісно і по дальностям переважають будь-які засоби супротивника.

А так-то на ЛБЗ (+/- 30 км) всі сидять по норах і не показуються зайвий раз на свіжому повітрі...
24.02.2026 21:47 Ответить
СЛАВА УКРАЇНІ!
24.02.2026 13:43
Мені одному здається чи ні, що нас чекають часи в потребі комплексного захисту від БпЛА кожного об'єкта (потенційної цілі для ворога) на полі бою...? І це не про РЕБ, не тільки про РЕБ!
Тактика бою перетворюється в керований "хаос", де навіть засоби ППО проти БпЛА є ціллю на полі бою навіть в оперативно - тактичній глибині, незалежно хто в обороні, а хто в наступі...!
24.02.2026 14:24
24.02.2026 21:47
тобто поняття "тактична і оперативно-тактична глибина" поставлена на паузу, всі бойові статути не діють, як і Конституція?
24.02.2026 21:52
Конституцію ти до чого приплів? Щось в дупці бо-бо, вважаєш, що хтось поперед твоїх конституційних обов'язків не врахував твої конституційні права?

А щодо "тактична і оперативно-тактична глибина" - поняття змінюються. Але не їдуть зовсім. Просто 100 років тому "оперативна глибина" означало фактично 5-30 км, бо 99% арти не били далі 10км фактично, а інших засобів не було взагалі, навіть авіації - і на конях ті 30 км захекаєшся долати. А зараз "оперативна глибина" - вже і "60 км" - не відстані, мабуть більше треба окреслювати цим виразом. Бо масові хаймарси, бо активно-реактивні снаряди до 70км, бо БТР-и, бо дрони, бо купа зособів і подолати такі відстані, і уразити на таких відстанях, причому з точністю КВО 5-7 метрів.
25.02.2026 00:22
Я не приплів, я констатував, що і Статути і Конституція на паузі...
25.02.2026 00:25
Це відверта дурня. І Конституція виконується. І статути виконуються. А кому щось в практиці виконання не подобається - той спокійно і без перешкод може податись в суд. В нас правова держава - за позов в суді не вбивають на вулиці і тіло не намащують ядом тропічних жаб.
25.02.2026 16:59
... в який суд? в портновський? Ну-ну!...
25.02.2026 17:01
Одразу видно стиль провокатора з прозасрашинською позицією - як майстерно вибрав з мого посту те, до чого тобі захотілося причепитися і навісити типу "суспільно резонансний ярлик негативного забарвлення", продовжуй-продовжуй, ти такий смішний в своїх спробах маніпуляцій...
25.02.2026 17:14
Орест! Проходь до каси! Каса на виході із супермаркета....
25.02.2026 17:16
 
 