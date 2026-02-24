СБС за ночь уничтожили РСЗО "Ураган", ЗРГК "Панцирь", ЗРК "Бук" и РЛС оккупантов на Донетчине, Запорожье и в Крыму. ВИДЕО

Силы беспилотных систем (СБС) ВСУ устроили врагу настоящий ад в ночь на 24 февраля 2026 года, символически отметив очередную годовщину полномасштабного вторжения. Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате скоординированных ударов по всей линии фронта и в глубоком тылу враг потерял критически важные образцы техники на десятки миллионов долларов.

География ударов охватила Запорожскую, Донецкую области и оккупированный Крым.

Результаты ночной охоты:

Запорожское направление: Пилоты 7-го батальона "Кайрос" 414-й ОБр "Птахи Мадяра" обнаружили РСЗО "Ураган" непосредственно на огневой позиции.

Донецкая область: В районе населенного пункта Свободное пилоты 412-й ОБр СБС "Nemesis" выследили и уничтожили ЗРК "Бук-М1". Оккупанты остались без прикрытия среднего радиуса действия на этом участке.

Оккупированный Крым: В районе н.п. Красносельское пилоты 1-го отдельного центра СБС поразили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Вблизи Новофедоровки теми же мастерами 1-го центра была обнаружена и поражена радиолокационная станция (РЛС) "Малахит".



Значение операции:

Одновременное выведение из строя систем ПВО ("Панцирь", "Бук") и средств обнаружения (РЛС) создает огромные "дыры" в защите оккупантов. Это позволяет украинской авиации и дальнобойным дронам работать по вражеским объектам в Крыму и Донецкой области еще эффективнее.

