Поражены РСЗО "Ураган", ЗРК "Бук-М1" и ряд районов сосредоточения войск РФ, - Генштаб

24 февраля 2026 года подразделениями Сил обороны Украины была поражена вражеская реактивная система залпового огня "Ураган" в районе н.п. Любимовка ВОТ Запорожской области.

Поражены районы сосредоточения живой силы РФ

Также, как отмечается, в районе н.п. Кацивели (АР Крым) поражен район сосредоточения живой силы врага.

23 февраля поражены районы сосредоточения живой силы противника: в районах н.п. Торское (ВОТ Донецкой области), н.п. Староукраинка и Новониколаевка (ВОТ Запорожской области), и временно оккупированного н.п. Березовое Днепропетровской области.

Поражен "Бук-М1"

Кроме того, в тот же день, в районе Свободного на ВОТ Донецкой области поражен зенитный ракетный комплекс "Бук-М1".

Потери противника и окончательные масштабы повреждений уточняются.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут систематически наносить удары по районам сосредоточения личного состава, средствам противовоздушной обороны и артиллерийским системам российского агрессора", - отмечают в Генштабе.

Обновленная информация

Также Генштаб информирует, что в ночь на 24 февраля 2026 подразделения Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск ВСУ поразили вспомогательный пункт управления 5-й армии РФ в районе Новопетриковки на ВОТ Донецкой области.

Кроме того, Силы обороны Украины поразили состав материально-технических средств подразделения центра "Рубикон" (район н.п. Васильевка, ВОТ Запорожской области).

"Вместе с тем нанесено поражение по составу боеприпасов и материально-технических средств врага в районе н.п. Приазовское (ВОТ Донецкой области), а также составу боеприпасов в районе временно оккупированной Александровки Запорожской области", - говорится в сообщении.

Кроме того, в районе н.п. Акимовка (Запорожская область) поражена ремонтная база противника.

"23 февраля поражены объекты управления противника на ВОТ Донецкой области: в районе Удачного – командно-наблюдательный пункт и пункт управления БпЛА оккупантов; а в районе г. Покровск - пункт управления БПЛА", - добавили в Генштабе.