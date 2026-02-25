Уражено пускову установку ЗРК "С-400 Триумф", ЗРГК "Панцирь-С1", РСЗВ БМ-21 "Град" та райони зосередження окупантів на ТОТ, - Генштаб

У межах послідовних заходів зі зниження наступального потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України продовжують уражати сили і засоби противника на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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ТОТ Криму

Так, у ніч на 25 лютого уражено пускову установку зі складу зенітного ракетного комплексу "С-400 Триумф" та бойову машину зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцирь-С1" противника у районі н.п. Софіївка на ТОТ українського Криму. Масштаби збитків уточнюються.

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ТОТ Донеччини

Зазначається, що в районі н.п. Миролюбівка (ТОТ Донецької області) уражено реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град" окупантів.

Удари по окупантах

Крім того, у районі Новогригорівки (ТОТ Запорізької області) та в районі н.п. Зугрес (ТОТ Донецької області) завдано ураження по районах зосередження живої сили противника.

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У Генштабі повідомили, що втрати окупантів та остаточні масштаби пошкоджень уточнюються.