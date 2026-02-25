Поражены пусковая установка ЗРК "С-400 Триумф", ЗРГК "Панцирь-С1", РСЗО БМ-21 "Град" и районы сосредоточения оккупантов на ВОТ, - Генштаб

В рамках последовательных мер по снижению наступательного потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины продолжают поражать силы и средства противника на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ

ВОТ Крыма

В частности, в ночь на 25 февраля поражена пусковая установка из состава зенитного ракетного комплекса "С-400 Триумф" и боевая машина ЗРПК "Панцирь-С1" противника в районе н.п. Софиевка на ВОТ украинского Крыма. Масштабы ущерба уточняются.

ВОТ Донетчины

Отмечается, что в районе н.п. Миролюбовка (ВОТ Донецкой области) поражена реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" оккупантов.

Удары по оккупантам

Кроме того, в районе Новогригоровки (ВОТ Запорожской области) и в районе н.п. Зугрес (ВОТ Донецкой области) нанесено поражение по районам сосредоточения живой силы противника.

В Генштабе сообщили, что потери оккупантов и окончательные масштабы повреждений уточняются.