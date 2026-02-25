Поражены вражеские ЗРК С-400 "Триумф" и ЗРГК "Панцирь С-1" в Крыму, - ССО. ВИДЕО

В ночь на 25 февраля 2026 года подразделения Middle strike Сил специальных операций успешно поразили позиции противовоздушной обороны врага во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ССО.

Что удалось уничтожить?

По результатам огневого поражения подтверждено уничтожение пусковой установки С-400, радиолокационной станции 92Н6Е и вспомогательных элементов системы С-400.

"Панцирь-С1", который прикрывал важные объекты и позиции вражеской ПВО от дронов и ракет на малых и средних высотах, также прекратил свое существование", - говорится в сообщении.

Силы специальных операций продолжают осуществлять асимметричные действия с целью снижения наступательного потенциала России.

