Уражено ворожий ЗРК С-400 "Тріумф" та ЗРГК "Панцир С-1" в Криму, - ССО. ВIДЕО

У ніч на 25 лютого 2026 року підрозділи Middle strike Сил спеціальних операцій успішно уразили позиції протиповітряної оборони ворога в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ССО.

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Що вдалося знищити?

За результатами вогневого ураження підтверджено знищення пускової установки С-400, радіолокаційної станції 92Н6Е та допоміжні елементи системи С-400.

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"Панцир-С1", який прикривав важливі об’єкти та позицій ворожого ППО від дронів та ракет на малих та середніх висотах також припинив своє існування", - йдеться у повідомленні.

Сили спеціальних операцій продовжують здійснювати асиметричні дії з метою зниження наступального потенціалу Росії.

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