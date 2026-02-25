Уражено ворожий ЗРК С-400 "Тріумф" та ЗРГК "Панцир С-1" в Криму, - ССО. ВIДЕО
У ніч на 25 лютого 2026 року підрозділи Middle strike Сил спеціальних операцій успішно уразили позиції протиповітряної оборони ворога в тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ССО.
Що вдалося знищити?
За результатами вогневого ураження підтверджено знищення пускової установки С-400, радіолокаційної станції 92Н6Е та допоміжні елементи системи С-400.
"Панцир-С1", який прикривав важливі об’єкти та позицій ворожого ППО від дронів та ракет на малих та середніх висотах також припинив своє існування", - йдеться у повідомленні.
Сили спеціальних операцій продовжують здійснювати асиметричні дії з метою зниження наступального потенціалу Росії.
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Randall Flag #387882
показати весь коментар25.02.2026 12:34 Відповісти Мені подобається 13 Посилання
SANTA #608769
показати весь коментар25.02.2026 12:51 Відповісти Мені подобається 10 Посилання
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