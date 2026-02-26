Поражены РЛС и другие объекты и сосредоточение живой силы оккупантов на ВОТ и в РФ, - Генштаб

Силы обороны Украины продолжают наносить эффективные огневые удары по вражеским целям как на оккупированных украинских территориях, так и на территории РФ с целью снижения наступательного потенциала российского агрессора.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

ВОТ Крыма

Так, в ночь на 26 февраля 2026 года подразделениями Сил обороны Украины поражены радиолокационная станция П-18 "Терек" и радиолокационная система РСП-6М2 в Джанкое, что на временно оккупированной территории АР Крым. По результатам объективного контроля зафиксировано поражение целей.

ВОТ Запорожья и Донетчины

Накануне было нанесено прицельное поражение по складу материально-технических средств противника в районе Новозлатополя и пункту управления БПЛА в районе Полтавки (ВОТ Запорожской области), а также по району сосредоточения живой силы оккупантов в районе Родинского Донецкой области.

Брянская область, РФ

Кроме того, нанесен удар и зафиксировано поражение командно-наблюдательного пункта врага в районе н.п. Ясное Солнце Брянской области РФ.

В Генштабе отмечают, что потери оккупантов и масштабы разрушений уточняются.

Предыдущие атаки

Так, по результатам предыдущих мероприятий:

После поражения Нефтегорского ГПЗ в Нефтегорске Самарской области 21 февраля 2026 года, подтверждено повреждение электроосушительной установки, двух установок стабилизации газового конденсата и двух вертикальных резервуаров с последующей утечкой нефтепродуктов.

Также подтверждено разрушение производственного цеха № 22 в результате поражения 20 февраля 2026 года ракетного завода в Воткинске (Удмуртия).

