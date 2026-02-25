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Новости Фото Атака дронов на регионы РФ
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Завод азотных удобрений "Дорогобуж" атакован в Смоленской области: бушует пожар. ВИДЕО+ФОТО

В Смоленской области РФ ударными дронами атакован завод азотных удобрений ПАО "Дорогобуж".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на OSINT-анализ ASTRA.

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Первые подробности

По данным анализа ASTRA, на территории ПАО "Дорогобуж" зафиксирован пожар на объектах завода. Фотографии с места атаки, опубликованные каналом Supernova+, сделаны с дороги примерно в 1,3 км.

поражено Дорогобуж
поражено Дорогобуж
поражено Дорогобуж

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Предприятие уже атаковали в декабре 2025 года.

 Ключевое химическое предприятие Смоленской области

ПАО "Дорогобуж" - крупное промышленное предприятие химической отрасли в Смоленской области. Оно специализируется на производстве азотных удобрений и химической продукции.

В продукции завода, в частности, есть аммиачная селитра, компоненты которой могут иметь промышленное применение как в гражданском, так и в военном секторах.

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Автор: 

беспилотник (5274) Смоленск (132) Удары по РФ (987)
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Топ комментарии
+12
Дихайте глибше!
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25.02.2026 10:00 Ответить
+11
боже допомагай
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25.02.2026 09:55 Ответить
+11
Курили? Таке буває, коли бажаєш і приносиш зло сусіду.
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25.02.2026 10:05 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
боже допомагай
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25.02.2026 09:55 Ответить
Дихайте глибше!
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25.02.2026 10:00 Ответить
Курили? Таке буває, коли бажаєш і приносиш зло сусіду.
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25.02.2026 10:05 Ответить
Курили де попало.
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25.02.2026 10:11 Ответить
Азотні підприємства - це не тільки добриво, а і компоненти вибухівки.
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25.02.2026 10:09 Ответить
У сирії азотні добрива спричинили вибух неначе ядеркою
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25.02.2026 10:12 Ответить
У Лівані
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25.02.2026 10:40 Ответить
Питання у методах зберігання селітри.
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25.02.2026 10:41 Ответить
Так, там ще зберігали вилучену піротехніку з Китаю. Розуму нема, не купиш.
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25.02.2026 11:35 Ответить
О зараза, хорошо горит однако и так должно ВСЁ гореть на тех сранных болотах..
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25.02.2026 10:14 Ответить
Гарна новина...
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25.02.2026 10:15 Ответить
Збс горить, смачненько.
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25.02.2026 10:19 Ответить
Жорстокий удар по ЄС. ЄС його головний клієнт.
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25.02.2026 10:26 Ответить
Але, думаю ми не побачимо демаршу від ЄС,як від трампонівських покидьків.
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25.02.2026 10:40 Ответить
Ща трампісти зроблять демарш,бо у них там на заводі "інтереси".
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25.02.2026 10:39 Ответить
В Смоленской области в результате атаки на предприятие погибли 4 человека, еще 10 ранены, сообщил местный губернатор. По данным СМИ, был атакован завод азотных удобрений «Дорогобуж». Начался пожар. Это предприятие уже атаковали в декабре 2025 года. Как заявляют украинские Telegram-каналы, оно изготовляет в том числе продукцию военного назначения.

можємпАвтаріть!
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25.02.2026 11:13 Ответить
по масштабам в цей раз, на відміну від грудня, на дрони не схоже.
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25.02.2026 13:13 Ответить
 
 