Завод азотных удобрений "Дорогобуж" атакован в Смоленской области: бушует пожар. ВИДЕО+ФОТО
В Смоленской области РФ ударными дронами атакован завод азотных удобрений ПАО "Дорогобуж".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на OSINT-анализ ASTRA.
Первые подробности
По данным анализа ASTRA, на территории ПАО "Дорогобуж" зафиксирован пожар на объектах завода. Фотографии с места атаки, опубликованные каналом Supernova+, сделаны с дороги примерно в 1,3 км.
Предприятие уже атаковали в декабре 2025 года.
Ключевое химическое предприятие Смоленской области
ПАО "Дорогобуж" - крупное промышленное предприятие химической отрасли в Смоленской области. Оно специализируется на производстве азотных удобрений и химической продукции.
В продукции завода, в частности, есть аммиачная селитра, компоненты которой могут иметь промышленное применение как в гражданском, так и в военном секторах.
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