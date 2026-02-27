Враг усиливает давление на Покровском, Гуляйпольском и Константиновском направлениях, - Генштаб

230 боевых столкновелений зафиксировано на фронте за прошедшие сутки. Из них 109 на Покровском, Гуляйпольском и Константиновском направлениях.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины два ракетных удара, применив 44 ракеты, 80 авиационных ударов, сбросив 268 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 6607 дронов-камикадзе и осуществили 3154 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 71 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности:

Александроград Донецкой области; Ивановка, Лесное, Маломихайловка, Писанцы, Покровское Днепропетровской области;

Верхняя Терса, Терсянка, Зеленое, Шевченковское, Воздвижовка, Долинка, Копани, Орехов, Преображенка, Веселянка Запорожской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши защитники отразили одну атаку противника. Враг нанес четыре авиаудара, сбросив одиннадцать управляемых бомб, осуществил 112 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, шесть из которых – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 13 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Песчаное, Круглое, Нестерное, Чугуновка и в сторону Зеленого, Охримовки.

На Купянском направлении вчера произошло шесть атак захватчиков. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районе Кругляковки и в сторону Куриловки, Богуславки, Новоплатоновки.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз, пытаясь продвинуться вперед в сторону Червоного Става, Новоегоровки, Дробышево, Ставок, Лимана и в районе Заречного, Новоселовки.

На Славянском направлении наши защитники отразили восемь попыток оккупантов продвинуться вперед, в районах Ямполя, Закитного и в сторону Рай-Александровки.

На Краматорском направлении россияне дважды пытались идти к позициям наших войск, в районах Орехово-Василевки и Бондарного.

На Константиновском направлении враг совершил 24 атаки в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещиевка, Русин Яр и в сторону Константиновки, Иванополья, Ильиновки, Берестка, Степановки, Софиевки, Новопавловки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 50 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Котлино, Молодецкое, Удачное, Муравка, Филия и в сторону населенных пунктов Белицкое, Шевченко, Гришино, Сергеевка, Новоподгородное.

На Александровском направлении враг десять раз атаковал наши позиции, в районах населенных пунктов Терновое, Злагода и в сторону Вербового, Вишневого, Александрограда.

На Гуляйпольском направлении противник 35 раз пытался продвигаться на позиции наших защитников, в районах Доброполье, Гуляйполе и в сторону населенных пунктов Зализнычное, Староукраинка, Горькое, Варваровка, Еленоконстантиновка, Святопетровка, Чаривное.

На Ореховском и Приднепровском направлениях вражеских наступательных действий не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава и три других важных объекта российских захватчиков.

В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1280 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, шесть боевых бронированных машин, 17 артиллерийских систем, 883 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, 37 ракет, 116 единиц автомобильной техники оккупантов.