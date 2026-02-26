Россияне пытаются охватить Покровск и Мирноград. Силы обороны усиливают аэроразведку и минируют маршруты продвижения врага, - ГВ "Схід".

Оккупанты активизировали усилия по окружению Покровска. ВСУ проводят контрмеры: аэроразведка, дополнительное минирование и уничтожение операторов БПЛА РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГВ "Схід".

"Противник активизировал усилия по охвату Покровска и Мирнограда. Подразделения сил обороны Украины противодействуют этим намерениям врага. В частности, осуществляется усиленная аэроразведка и дополнительное минирование вероятных маршрутов продвижения врага.

Силами обороны Украины осуществляются поисково-ударные действия для недопущения дальнейшего продвижения захватчиков, уничтожаются транспортные средства, которые пытаются использовать вражеские штурмовые группы", - говорится в сообщении.

Военные отмечают, что в Мирнограде и его окрестностях также продолжаются поисково-ударные действия наших подразделений. Враг продолжает применять тактику малых пехотных групп, что критически истощает человеческий ресурс россиян.

"В целом, в зоне ответственности ГВ "Схід" потери оккупантов остаются самыми большими - 450 оккупантов за прошедшие сутки.

Также уничтожено 1030 БПЛА различных типов, уничтожено и поражено 92 единицы другого вооружения и техники.

Силы обороны сосредотачиваются не только на ликвидации вражеской пехоты, но и операторов дронов. За сутки поражено 41 пункт управления российских БПЛА.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага", - рассказали в ГВ "Схід".

Боевые действия

На Славянском направлении наши защитники отбили две попытки оккупантов продвинуться вперед, в районах Ямполя и Платоновки.

На Краматорском направлении россияне пять раз пытались продвинуться на позиции наших войск, в сторону Рай-Александровки и в районах Бондарного и Миньковки.

На Константиновском направлении враг осуществил 18 атак в сторону населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Бересток, Русин Яр, Степановка, Новопавловка и Софиевка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 57 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Котлино, Молодецкое, Удачное, Новониколаевка, Муравка, Филия и в сторону населенных пунктов Белицкое, Гришино, Новоподгородное, Новоалександровка и Новопавловка.

"По предварительным подсчетам, за прошедшие сутки на этом направлении наши воины ликвидировали 122 оккупанта и ранили 33; уничтожили 37 беспилотных летательных аппаратов, один мотоцикл, артиллерийскую систему, три единицы автомобильного транспорта. Поражены две единицы автомобильной, одна единица специальной техники и 12 укрытий личного состава противника", - отметили военные.