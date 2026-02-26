Росіяни намагаються охопити Покровськ і Мирноград. Сили оборони посилюють аеророзвідку та мінують маршрути просування ворога, - УВ "Схід"

Окупанти активізували зусилля з оточення Покровська. ЗСУ проводять контрзаходи: аеророзвідка, додаткове мінування та знищення операторів БпЛА РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УВ "Схід".

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"Противник активізував зусилля з охоплення Покровська та Мирнограда. Підрозділи сил оборони України протидіють цим намірам ворога. Зокрема, здійснюється посилена аеророзвідка та додаткове мінування ймовірних маршрутів просування ворога.

Силами оборони України здійснюються пошуково-ударні дії для недопущення подальшого просування загарбників, знищуються транспортні засоби, які намагаються використати ворожі штурмові групи", - йдеться в повідомленні.

Військові зазначають, у Мирнограді та його околицях також тривають пошуково-ударні дії наших підрозділів. Ворог продовжує застосовувати тактику малих піхотних груп, що критично виснажує людський ресурс росіян.

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"В цілому, у зоні відповідальності УВ "Схід" втрати окупантів залишаються найбільшими - 450 окупантів за минулу добу.

Також знищено 1030 БпЛА різних типів, знищено та вражено 92 одиниць іншого озброєння і техніки.

Сили оборони зосереджуються не лише на ліквідації ворожої піхоти, а й операторів дронів. За добу уражено 41 пункти управління російських БпЛА.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога", - розповіли в УВ "Схід".

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Бойові дії

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили дві спроби окупантів просунутися вперед, у районах Ямполя та Платонівки.

На Краматорському напрямку росіяни п’ять разів намагались просунутися на позиції наших військ, у бік Рай-Олександрівки та в районах Бондарного й Міньківки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 18 атак в бік населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Бересток, Русин Яр, Степанівка, Новопавлівка та Софіївка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 57 наступальних дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Молодецьке, Удачне, Новомиколаївка, Муравка, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Гришине, Новопідгородне, Новоолександрівка й Новопавлівка.

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"За попередніми підрахунками, минулої доби на цьому напрямку наші воїни ліквідували 122 окупанти та поранили 33; знищили 37 безпілотних літальних апаратів, один мотоцикл, артилерійську систему, три одиниці автомобільного транспорту. Уражено дві одиниці автомобільної одну одиницю спеціальної техніки та 12 укриттів особового складу противника", - зазначили військові.