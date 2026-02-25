8 населених пунктів на північ від Покровська навіть не у "сірій зоні". Їх контролюють ЗСУ, - УВ "Схід"
Вісім населених пунктів на Покровському напрямку залишаються під контролем Сил оборони. Вони не перебувають у "сірій зоні".
Про це заявив речник угруповання військ (сил) "Схід" майор Григорій Шаповал, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Подробиці
Йдеться про Сухецьке, Суворове (нова назва Затишок), Никанорівка ( нова назва Заповідне), Дорожнє, Іванівка, Нове Шахове, Новий Донбас і Вільне.
"Вони під Силами оборони. Ворог намагається тиснути і завдавати артилерійських вогневих ударів, безпілотними системами, але якщо говорити в цілому по кожному окремо із тих населених пунктів, вони навіть не у "сірій зоні", - зазначив речник.
За словами Шаповала, на цій ділянці фронту українські підрозділи ведуть активні дії для стримування противника.
"На тій лінії Силами оборони України здійснюються пошуково-ударні дії для недопущення подальшого просування загарбників, знищуються транспортні засоби, які намагаються використати ворожі штурмові групи.
Також тривають пошуково-ударні дії наших підрозділів у Покровській агломерації та її околицях, ворог продовжує застосовувати тактику малих піхотних груп, що критично виснажує людський ресурс росіян", - поінформував він.
Речник зауважив, що ці населені пункти розташовані північніше Покровська, а окупанти намагаються накопичувати сили в районі Покровсько-Мирноградської агломерації та посилювати тиск.
Сили оборони будують додаткові логістичні шляхи, проводять мінування доріг і маршрутів, які використовує ворог.
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