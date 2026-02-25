8 населенных пунктов к северу от Покровска - даже не в "серой зоне". Их контролируют ВСУ, - ГВ "Схід"

Восемь населенных пунктов на Покровском направлении остаются под контролем Сил обороны. Они не находятся в "серой зоне".

Об этом заявил спикер группировки войск (сил) "Схід" майор Григорий Шаповал, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Речь идет о Сухецком, Суворово (новое название - Затишье), Никаноровке (новое название - Заповедное), Дорожном, Ивановке, Новом Шахово, Новом Донбассе и Вольном.

"Они - под Силами обороны. Враг пытается давить и наносить артиллерийские огневые удары, беспилотными системами, но если говорить в целом по каждому отдельно из тех населенных пунктов, они даже не в "серой зоне", - отметил спикер.

По словам Шаповала, на этом участке фронта украинские подразделения ведут активные действия для сдерживания противника.

"На той линии Силами обороны Украины осуществляются поисково-ударные действия для недопущения дальнейшего продвижения захватчиков, уничтожаются транспортные средства, которые пытаются использовать вражеские штурмовые группы.

Также продолжаются поисково-ударные действия наших подразделений в Покровской агломерации и ее окрестностях, враг продолжает применять тактику малых пехотных групп, что критически истощает человеческий ресурс россиян", - сообщил он.

Спикер отметил, что эти населенные пункты расположены севернее Покровска, а оккупанты пытаются накапливать силы в районе Покровско-Мирноградской агломерации и усиливать давление.

Силы обороны строят дополнительные логистические пути, проводят минирование дорог и маршрутов, которые использует враг.

