Майское и Марково на Донетчине находятся под контролем ВСУ, - ГВ "Схід"

Силы обороны в Донецкой области контролируют населенные пункты Майское и Марково на Краматорском направлении, в то же время оккупанты не оставляют попыток усилить давление и инфильтрироваться.

Под контролем Сил обороны

"Что касается населенных пунктов Майское и Марково на Краматорском направлении, они находятся под контролем Сил обороны, но недалеко от самой линии сопротивления", - отметил спикер.

Оккупанты пытаются усилить давление

Он добавил, что на этом направлении противник продолжает штурмовые действия и пытается наращивать давление.

"На Краматорском направлении оккупанты атакуют, пытаются усилить давление и систематически, не считаясь с потерями своей живой силы, предпринимают попытки инфильтрации и в этих населенных пунктах также. Однако пехотные группы подвергаются огневому поражению", - рассказал Шаповал.

Он подчеркнул, что подразделения Сил обороны Украины продолжают удерживать определенные рубежи и контролируют ситуацию.