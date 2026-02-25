Майское и Марково на Донетчине находятся под контролем ВСУ, - ГВ "Схід"
Силы обороны в Донецкой области контролируют населенные пункты Майское и Марково на Краматорском направлении, в то же время оккупанты не оставляют попыток усилить давление и инфильтрироваться.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказал спикер Группировки войск "Схід" майор Григорий Шаповал.
Под контролем Сил обороны
"Что касается населенных пунктов Майское и Марково на Краматорском направлении, они находятся под контролем Сил обороны, но недалеко от самой линии сопротивления", - отметил спикер.
Оккупанты пытаются усилить давление
Он добавил, что на этом направлении противник продолжает штурмовые действия и пытается наращивать давление.
"На Краматорском направлении оккупанты атакуют, пытаются усилить давление и систематически, не считаясь с потерями своей живой силы, предпринимают попытки инфильтрации и в этих населенных пунктах также. Однако пехотные группы подвергаются огневому поражению", - рассказал Шаповал.
Он подчеркнул, что подразделения Сил обороны Украины продолжают удерживать определенные рубежи и контролируют ситуацию.
