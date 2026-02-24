Россия хочет до конца марта оккупировать всю Донетчину и открыть себе путь на Запорожье, - Палиса

Фото: Суспільне Донбас

Российские войска намерены захватить всю Донецкую область уже до конца марта 2026 года, а затем продвигаться к оккупации других областей.

Об этом заместитель руководителя ОП Павел Палиса заявил в интервью "Ми-Україна", передает Цензор.НЕТ.

Россия готовит новое наступление - какие планы у Кремля

По его словам, выход на административные границы Донецкой области враг планирует осуществить не позднее начала апреля.

"Также [враг планирует] максимально продвинуться в Запорожской и Днепропетровской областях. Плюс - не оставляет намерений создания буферной зоны вдоль границы в Сумской и Харьковской областях", - отметил Палиса.

По его словам, в случае возможного успеха до конца года российская армия будет пытаться развить наступление для захвата или создания условий для захвата Запорожья, Херсона, Николаева и в дальнейшем - Одессы.

В то же время, по состоянию на данный момент, Палиса не видит возможности реализации этих планов у противника в ближайшие полгода.

Гарантии безопасности: лучшая - сильные ВСУ

По его мнению, самая первая гарантия безопасности - это способные Силы обороны, которые вычеркнут даже мысль о новой агрессии со стороны России.

Заместитель главы ОП рассказал, что речь идет о войсках "высокой способности и быстрой реакции".

"Это основная и самая большая гарантия безопасности. И для того, чтобы Украина могла чувствовать себя уверенно в будущем, нам нужно идти к институционально сильному государству с объединенным обществом, с сильной экономикой и с Силами обороны высокой способности", - добавил Палиса.

