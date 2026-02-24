РУС
Новости Цели Путина в Украине Российские оккупанты готовят новое наступление
3 867 28

Россия хочет до конца марта оккупировать всю Донетчину и открыть себе путь на Запорожье, - Палиса

Донецкая область
Фото: Суспільне Донбас

Российские войска намерены захватить всю Донецкую область уже до конца марта 2026 года, а затем продвигаться к оккупации других областей.

Об этом заместитель руководителя ОП Павел Палиса заявил в интервью "Ми-Україна", передает Цензор.НЕТ.

Россия готовит новое наступление - какие планы у Кремля

По его словам, выход на административные границы Донецкой области враг планирует осуществить не позднее начала апреля.

"Также [враг планирует] максимально продвинуться в Запорожской и Днепропетровской областях. Плюс - не оставляет намерений создания буферной зоны вдоль границы в Сумской и Харьковской областях", - отметил Палиса.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кремль о переговорах с Украиной: "Россия не достигла всех целей в войне"

  • По его словам, в случае возможного успеха до конца года российская армия будет пытаться развить наступление для захвата или создания условий для захвата Запорожья, Херсона, Николаева и в дальнейшем - Одессы.

В то же время, по состоянию на данный момент, Палиса не видит возможности реализации этих планов у противника в ближайшие полгода.

Гарантии безопасности: лучшая - сильные ВСУ

По его мнению, самая первая гарантия безопасности - это способные Силы обороны, которые вычеркнут даже мысль о новой агрессии со стороны России.

Заместитель главы ОП рассказал, что речь идет о войсках "высокой способности и быстрой реакции".

"Это основная и самая большая гарантия безопасности. И для того, чтобы Украина могла чувствовать себя уверенно в будущем, нам нужно идти к институционально сильному государству с объединенным обществом, с сильной экономикой и с Силами обороны высокой способности", - добавил Палиса.

Читайте также: Палиса после поездки на фронт: Бригады получили прямое пополнение в соответствии с решением Ставки. ФОТОрепортаж

Автор: 

Донбасс (3857) Донецкая область (5647) Палиса Павел (53) война в Украине (7377)
Топ комментарии
+13
Ти менше вкидай всяких фейків що планує кацапстан, бо в них вже 50 разів переносився термін окупації донеччини, а більше розказуй про плани ЗСУ деокуповувати українські території!
показать весь комментарий
24.02.2026 20:12 Ответить
+13
Не понимаю зачем транслировать бред, а тем более его перепечатывать. Ну всем же понятно что они хотят 25 февраля провести парад в Славянске. А вчера хотели его провести 24 февраля. Они каждый день хотят - но каждый раз что то мешает. Еще они хотят пробить коридор в Приднестровье и отрезать поставки западной техники и оружия оккупировав Закарпатье. И опять постоянно что то не получается. Потому я не понимаю зачем подобное писать, а тем более - читать. Будет у них возможность - через сутки будут в Виннице, не будет такой возможности потому что их будут убивать - через сутки будут там же где и были. Как в анекдоте "з'їсть то він з'їсть - та хто ж йому дасть" .
показать весь комментарий
24.02.2026 20:21 Ответить
+12
Так кацапи це з 2014 року хочуть!
показать весь комментарий
24.02.2026 20:12 Ответить
Мені цікаво! Він військовий чи уже на пенсіоні? Там
є штат військових? І генералів? Хочу призватися....
показать весь комментарий
24.02.2026 20:11 Ответить
Мудак, сер.
показать весь комментарий
24.02.2026 21:37 Ответить
який там у них план? Помародерити поки війна йде, і з'їбатись з України, як припече.
показать весь комментарий
24.02.2026 20:15 Ответить
En ole samaa mieltä. He haluavat jäädä pitkäksi aikaa!
показать весь комментарий
24.02.2026 20:41 Ответить
У кацапів вічні мрії відрубаної голови
показать весь комментарий
24.02.2026 20:36 Ответить
за допомоги сцирського Монгола, все виглядає нажаль реалістично. Це лайно тільки зточує війська в авантюрах Кринки і Курськ і кожен день , методично здає території Все по оманському плану зеленомордого ішака
показать весь комментарий
24.02.2026 21:25 Ответить
Бригадный генерал(сегодня стал) Палиса не видит возможности реализации планов противника, значит все збс.
показать весь комментарий
24.02.2026 20:14 Ответить
Паліса, скоро весна, готуй лопату і сапку...до весняних робіт...а ще поклич зільоного блазня...замутіть шашличок !
показать весь комментарий
24.02.2026 20:16 Ответить
А хто такий цей заступник ОПи? Він що , не знав куди йде?
показать весь комментарий
24.02.2026 20:21 Ответить
Гарантії безпеки: найкраща - сильні ЗСУ - написав Паліса...

Гнилі продукти для ЗСУ та "відкати" до 50%: "Буський консервний завод" входить у топ-постачальників ДОТ

А ти Паліса вважаєш що чим більше вояки ВСУ будуть їсти гнилих харчів тим більше вони будуть сильнішими?
Виродки зелені вас всіх потрібно щонайменше до буцегарні ...
показать весь комментарий
24.02.2026 20:28 Ответить
паліса на то і паліса, щоб паліса ніс фігню від паліси!
показать весь комментарий
24.02.2026 20:35 Ответить
Зелену мерзоту треба годувати гнилими харчами, щоб жерли їх до скону. яка ж Мєрзость.
показать весь комментарий
24.02.2026 21:28 Ответить
Русь і "рассія", це як Трипілля і трипер.
показать весь комментарий
24.02.2026 20:32 Ответить
Ще є одне порівняння. Це як гонорар і гонорея. І те і те можна отримати але є різниця.
показать весь комментарий
24.02.2026 20:40 Ответить
Заголовок вирвано з контексту, вийшло якось по дебільному. Хотіти не шкідливо...
показать весь комментарий
24.02.2026 20:40 Ответить
Вони мали намір захопити до кінця березня всю Україну (правда березня 2022 р.). Так що мабуть не варто будоражити суспільство їхніми намірами.
показать весь комментарий
24.02.2026 20:45 Ответить
До конца Марта ??? А почему не за три дня???
показать весь комментарий
24.02.2026 20:55 Ответить
Шлях на Запоріжжя?! А нічого, що від ЛБЗ до міста Запоріжжя десь 25 км., і ракоцапи потихеньку підлазять все ближче з півдня, по берегу колишньої Каховки? Хлопці кажуть, пару раз розвідників ловили біля Балабино - а це вже передмістя.
показать весь комментарий
24.02.2026 21:01 Ответить
Это шо за гусь провидец?
показать весь комментарий
24.02.2026 21:04 Ответить
Попереджений - значить озброєний?
показать весь комментарий
24.02.2026 21:31 Ответить
Хочуть, але не можуть, імпотенти.
показать весь комментарий
24.02.2026 22:13 Ответить
Ніколи не розуміла коли плани ху..ла постійно озвучує влада України.
Це, що новий обов'язок від владимвдимьірча?
Чи це завуальоване попередження народу щоб всі хто може тікали поки є час?
Я б з більшим задоволенням послухала про наші грандіозні плани, як то ніхто при владівже не буде красти, а все вкрадено добровільно буде негайно повернуто в казну держави, мобілізація більше не буде схожою на продовжувалася та продналог як під час Голодомору коли сотні таких «продотрядівців» рискали містамиі селами, хата и і забирали тоді останній хліб, який люди ховали аби не померти, а зараз шукають «ресурс»,
З задоволенням послухала б проплан негайного звільнення тих кого відверто непідтримує народ, і навіть зневажає. В нас народ розумний, працьовитий і злопам'ятний, тому рот відкриває гетьманцев або верещук, а десь.ще підгавкує третьякова з бурьяною, то це викликає лють.
А це недобре, бо таким чином народ і владу не об'єднати. А саме це зараз потрібно як ніколи раніше.
показать весь комментарий
24.02.2026 23:40 Ответить
А я хочу стати англiйським принцем. Думаю що мої шанси краще.
показать весь комментарий
25.02.2026 00:38 Ответить
Черговий йолоп в ОПі....
показать весь комментарий
25.02.2026 08:31 Ответить
 
 