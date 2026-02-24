Россия хочет до конца марта оккупировать всю Донетчину и открыть себе путь на Запорожье, - Палиса
Российские войска намерены захватить всю Донецкую область уже до конца марта 2026 года, а затем продвигаться к оккупации других областей.
Об этом заместитель руководителя ОП Павел Палиса заявил в интервью "Ми-Україна", передает Цензор.НЕТ.
Россия готовит новое наступление - какие планы у Кремля
По его словам, выход на административные границы Донецкой области враг планирует осуществить не позднее начала апреля.
"Также [враг планирует] максимально продвинуться в Запорожской и Днепропетровской областях. Плюс - не оставляет намерений создания буферной зоны вдоль границы в Сумской и Харьковской областях", - отметил Палиса.
- По его словам, в случае возможного успеха до конца года российская армия будет пытаться развить наступление для захвата или создания условий для захвата Запорожья, Херсона, Николаева и в дальнейшем - Одессы.
В то же время, по состоянию на данный момент, Палиса не видит возможности реализации этих планов у противника в ближайшие полгода.
Гарантии безопасности: лучшая - сильные ВСУ
По его мнению, самая первая гарантия безопасности - это способные Силы обороны, которые вычеркнут даже мысль о новой агрессии со стороны России.
Заместитель главы ОП рассказал, что речь идет о войсках "высокой способности и быстрой реакции".
"Это основная и самая большая гарантия безопасности. И для того, чтобы Украина могла чувствовать себя уверенно в будущем, нам нужно идти к институционально сильному государству с объединенным обществом, с сильной экономикой и с Силами обороны высокой способности", - добавил Палиса.
є штат військових? І генералів? Хочу призватися....
Гнилі продукти для ЗСУ та "відкати" до 50%: "Буський консервний завод" входить у топ-постачальників ДОТ
А ти Паліса вважаєш що чим більше вояки ВСУ будуть їсти гнилих харчів тим більше вони будуть сильнішими?
Виродки зелені вас всіх потрібно щонайменше до буцегарні ...
Це, що новий обов'язок від владимвдимьірча?
Чи це завуальоване попередження народу щоб всі хто може тікали поки є час?
Я б з більшим задоволенням послухала про наші грандіозні плани, як то ніхто при владівже не буде красти, а все вкрадено добровільно буде негайно повернуто в казну держави, мобілізація більше не буде схожою на продовжувалася та продналог як під час Голодомору коли сотні таких «продотрядівців» рискали містамиі селами, хата и і забирали тоді останній хліб, який люди ховали аби не померти, а зараз шукають «ресурс»,
З задоволенням послухала б проплан негайного звільнення тих кого відверто непідтримує народ, і навіть зневажає. В нас народ розумний, працьовитий і злопам'ятний, тому рот відкриває гетьманцев або верещук, а десь.ще підгавкує третьякова з бурьяною, то це викликає лють.
А це недобре, бо таким чином народ і владу не об'єднати. А саме це зараз потрібно як ніколи раніше.