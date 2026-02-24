Росія хоче до кінця березня окупувати всю Донеччину й відкрити собі шлях на Запоріжжя, - Паліса
Російські війська мають намір захопити всю Донецьку область уже до кінця березня 2026 року, а потім просуватися до окупації інших областей.
Про це заступник керівника ОП Павло Паліса заявив в інтерв’ю "Ми – Україна", передає Цензор.НЕТ.
Росія готує новий наступ – які плани Кремля
За його словами, вихід на адміністративні межі Донецької області ворог планує здійснити не пізніше початку квітня.
"Також [ворог планує] максимально просунутись у Запорізькій і Дніпропетровській області. Плюс, не полишає намірів створення буферної зони вдовж кордону у Сумській і Харківській областях", - зазначив Паліса.
- За його словами, за можливого успіху до кінця року російська армія намагатиметься розвинути наступ для захоплення, або створення умов для захоплення Запоріжжя, Херсона, Миколаєва і надалі Одеси.
Водночас станом на зараз Паліса не бачить можливості реалізації цих планів у противника в найближчих пів року.
Гарантії безпеки: найкраща – сильні ЗСУ
На його думку, найперша гарантія безпеки –– це спроможні Сили оборони, які викреслять навіть думку про нову агресію з боку Росії.
Заступник керівника ОП розповів, що йдеться про військо "високої спроможності та швидкої реакції".
"Це основна і найбільша гарантія безпеки. І для того, щоб Україна могла впевнено себе почуватися в майбутньому, нам треба йти до інституційно сильної держави з об'єднаним суспільством, з сильною економікою і з Силами оборони високої спроможності", - додав Паліса.
є штат військових? І генералів? Хочу призватися....
Це, що новий обов'язок від владимвдимьірча?
Чи це завуальоване попередження народу щоб всі хто може тікали поки є час?
Я б з більшим задоволенням послухала про наші грандіозні плани, як то ніхто при владівже не буде красти, а все вкрадено добровільно буде негайно повернуто в казну держави, мобілізація більше не буде схожою на продовжувалася та продналог як під час Голодомору коли сотні таких «продотрядівців» рискали містамиі селами, хата и і забирали тоді останній хліб, який люди ховали аби не померти, а зараз шукають «ресурс»,
З задоволенням послухала б проплан негайного звільнення тих кого відверто непідтримує народ, і навіть зневажає. В нас народ розумний, працьовитий і злопам'ятний, тому рот відкриває гетьманцев або верещук, а десь.ще підгавкує третьякова з бурьяною, то це викликає лють.
А це недобре, бо таким чином народ і владу не об'єднати. А саме це зараз потрібно як ніколи раніше.