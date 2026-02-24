Росія хоче до кінця березня окупувати всю Донеччину й відкрити собі шлях на Запоріжжя, - Паліса

Фото: Суспільне Донбас

Російські війська мають намір захопити всю Донецьку область уже до кінця березня 2026 року, а потім просуватися до окупації інших областей.

Про це заступник керівника ОП Павло Паліса заявив в інтерв’ю "Ми – Україна", передає Цензор.НЕТ.

Росія готує новий наступ – які плани Кремля

За його словами, вихід на адміністративні межі Донецької області ворог планує здійснити не пізніше початку квітня.

"Також [ворог планує] максимально просунутись у Запорізькій і Дніпропетровській області. Плюс, не полишає намірів створення буферної зони вдовж кордону у Сумській і Харківській областях", - зазначив Паліса.

За його словами, за можливого успіху до кінця року російська армія намагатиметься розвинути наступ для захоплення, або створення умов для захоплення Запоріжжя, Херсона, Миколаєва і надалі Одеси.

Водночас станом на зараз Паліса не бачить можливості реалізації цих планів у противника в найближчих пів року.

Гарантії безпеки: найкраща – сильні ЗСУ

На його думку, найперша гарантія безпеки –– це спроможні Сили оборони, які викреслять навіть думку про нову агресію з боку Росії.

Заступник керівника ОП розповів, що йдеться про військо "високої спроможності та швидкої реакції".

"Це основна і найбільша гарантія безпеки. І для того, щоб Україна могла впевнено себе почуватися в майбутньому, нам треба йти до інституційно сильної держави з об'єднаним суспільством, з сильною економікою і з Силами оборони високої спроможності", - додав Паліса.

