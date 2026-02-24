Росія хоче до кінця березня окупувати всю Донеччину й відкрити собі шлях на Запоріжжя, - Паліса

Донецька область
Фото: Суспільне Донбас

Російські війська мають намір захопити всю Донецьку область уже до кінця березня 2026 року, а потім просуватися до окупації інших областей.

Про це заступник керівника ОП Павло Паліса заявив в інтерв’ю "Ми – Україна", передає Цензор.НЕТ.

Росія готує новий наступ – які плани Кремля

За його словами, вихід на адміністративні межі Донецької області ворог планує здійснити не пізніше початку квітня.

"Також [ворог планує] максимально просунутись у Запорізькій і Дніпропетровській області. Плюс, не полишає намірів створення буферної зони вдовж кордону у Сумській і Харківській областях", - зазначив Паліса.

  • За його словами, за можливого успіху до кінця року російська армія намагатиметься розвинути наступ для захоплення, або створення умов для захоплення Запоріжжя, Херсона, Миколаєва і надалі Одеси.

Водночас станом на зараз Паліса не бачить можливості реалізації цих планів у противника в найближчих пів року.

Гарантії безпеки: найкраща – сильні ЗСУ

На його думку, найперша гарантія безпеки –– це спроможні Сили оборони, які викреслять навіть думку про нову агресію з боку Росії.

Заступник керівника ОП розповів, що йдеться про військо "високої спроможності та швидкої реакції".

"Це основна і найбільша гарантія безпеки. І для того, щоб Україна могла впевнено себе почуватися в майбутньому, нам треба йти до інституційно сильної держави з об'єднаним суспільством, з сильною економікою і з Силами оборони високої спроможності", - додав Паліса.

Донбас Донецька область Паліса Павло війна в Україні
+16
Не понимаю зачем транслировать бред, а тем более его перепечатывать. Ну всем же понятно что они хотят 25 февраля провести парад в Славянске. А вчера хотели его провести 24 февраля. Они каждый день хотят - но каждый раз что то мешает. Еще они хотят пробить коридор в Приднестровье и отрезать поставки западной техники и оружия оккупировав Закарпатье. И опять постоянно что то не получается. Потому я не понимаю зачем подобное писать, а тем более - читать. Будет у них возможность - через сутки будут в Виннице, не будет такой возможности потому что их будут убивать - через сутки будут там же где и были. Как в анекдоте "з'їсть то він з'їсть - та хто ж йому дасть" .
24.02.2026 20:21 Відповісти
+14
Ти менше вкидай всяких фейків що планує кацапстан, бо в них вже 50 разів переносився термін окупації донеччини, а більше розказуй про плани ЗСУ деокуповувати українські території!
24.02.2026 20:12 Відповісти
+13
Так кацапи це з 2014 року хочуть!
24.02.2026 20:12 Відповісти
Мені цікаво! Він військовий чи уже на пенсіоні? Там
є штат військових? І генералів? Хочу призватися....
24.02.2026 20:11 Відповісти
Мудак, сер.
24.02.2026 21:37 Відповісти
24.02.2026 20:12 Відповісти
який там у них план? Помародерити поки війна йде, і з'їбатись з України, як припече.
24.02.2026 20:15 Відповісти
En ole samaa mieltä. He haluavat jäädä pitkäksi aikaa!
24.02.2026 20:41 Відповісти
У кацапів вічні мрії відрубаної голови
24.02.2026 20:36 Відповісти
за допомоги сцирського Монгола, все виглядає нажаль реалістично. Це лайно тільки зточує війська в авантюрах Кринки і Курськ і кожен день , методично здає території Все по оманському плану зеленомордого ішака
24.02.2026 21:25 Відповісти
24.02.2026 20:12 Відповісти
Бригадный генерал(сегодня стал) Палиса не видит возможности реализации планов противника, значит все збс.
24.02.2026 20:14 Відповісти
Паліса, скоро весна, готуй лопату і сапку...до весняних робіт...а ще поклич зільоного блазня...замутіть шашличок !
24.02.2026 20:16 Відповісти
24.02.2026 20:21 Відповісти
А хто такий цей заступник ОПи? Він що , не знав куди йде?
24.02.2026 20:21 Відповісти
Гарантії безпеки: найкраща - сильні ЗСУ - написав Паліса...

Гнилі продукти для ЗСУ та "відкати" до 50%: "Буський консервний завод" входить у топ-постачальників ДОТ

А ти Паліса вважаєш що чим більше вояки ВСУ будуть їсти гнилих харчів тим більше вони будуть сильнішими?
Виродки зелені вас всіх потрібно щонайменше до буцегарні ...
24.02.2026 20:28 Відповісти
паліса на то і паліса, щоб паліса ніс фігню від паліси!
24.02.2026 20:35 Відповісти
Зелену мерзоту треба годувати гнилими харчами, щоб жерли їх до скону. яка ж Мєрзость.
24.02.2026 21:28 Відповісти
Русь і "рассія", це як Трипілля і трипер.
24.02.2026 20:32 Відповісти
Ще є одне порівняння. Це як гонорар і гонорея. І те і те можна отримати але є різниця.
24.02.2026 20:40 Відповісти
Заголовок вирвано з контексту, вийшло якось по дебільному. Хотіти не шкідливо...
24.02.2026 20:40 Відповісти
Вони мали намір захопити до кінця березня всю Україну (правда березня 2022 р.). Так що мабуть не варто будоражити суспільство їхніми намірами.
24.02.2026 20:45 Відповісти
До конца Марта ??? А почему не за три дня???
24.02.2026 20:55 Відповісти
Шлях на Запоріжжя?! А нічого, що від ЛБЗ до міста Запоріжжя десь 25 км., і ракоцапи потихеньку підлазять все ближче з півдня, по берегу колишньої Каховки? Хлопці кажуть, пару раз розвідників ловили біля Балабино - а це вже передмістя.
24.02.2026 21:01 Відповісти
Это шо за гусь провидец?
24.02.2026 21:04 Відповісти
Попереджений - значить озброєний?
24.02.2026 21:31 Відповісти
Хочуть, але не можуть, імпотенти.
24.02.2026 22:13 Відповісти
Ніколи не розуміла коли плани ху..ла постійно озвучує влада України.
Це, що новий обов'язок від владимвдимьірча?
Чи це завуальоване попередження народу щоб всі хто може тікали поки є час?
Я б з більшим задоволенням послухала про наші грандіозні плани, як то ніхто при владівже не буде красти, а все вкрадено добровільно буде негайно повернуто в казну держави, мобілізація більше не буде схожою на продовжувалася та продналог як під час Голодомору коли сотні таких «продотрядівців» рискали містамиі селами, хата и і забирали тоді останній хліб, який люди ховали аби не померти, а зараз шукають «ресурс»,
З задоволенням послухала б проплан негайного звільнення тих кого відверто непідтримує народ, і навіть зневажає. В нас народ розумний, працьовитий і злопам'ятний, тому рот відкриває гетьманцев або верещук, а десь.ще підгавкує третьякова з бурьяною, то це викликає лють.
А це недобре, бо таким чином народ і владу не об'єднати. А саме це зараз потрібно як ніколи раніше.
24.02.2026 23:40 Відповісти
А я хочу стати англiйським принцем. Думаю що мої шанси краще.
25.02.2026 00:38 Відповісти
Черговий йолоп в ОПі....
25.02.2026 08:31 Відповісти
 
 